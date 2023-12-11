何沛珈 排球隊

新聞女王｜何沛珈出場好搶戲 萬華排球隊美女成員起底 私照大騷逆天長腿

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TVB小花何沛珈（Roxanne）自參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐後，逐漸上位，在熱播劇《新聞女王》第15集，飾演萬華排球隊隊長廖子珊，這次Roxanne在《新聞女王》中將再有突破性演出，除了要挑戰喊戲及出浴戲，還要挑戰體育潛能飾演排球好手！另外，萬華排球隊幾位美女成員顏值相當高，一齊睇睇！

何沛珈 排球隊 Roxanne在熱播劇《新聞女王》第15集新個案人物，飾演萬華排球隊隊長廖子珊，這次Roxanne在《新聞女王》中將再有突破性演出，除了要挑戰喊戲及出浴戲，還要挑戰體育潛能飾演排球好手！
Roxanne在熱播劇《新聞女王》第15集新個案人物，飾演萬華排球隊隊長廖子珊，這次Roxanne在《新聞女王》中將再有突破性演出，除了要挑戰喊戲及出浴戲，還要挑戰體育潛能飾演排球好手！（圖片來源：TVB

新聞女王｜何沛珈首拍出浴戲

Roxanne在《新聞女王》中飾演排球隊運動員，在第15集出場，因為被飾演SNK News新聞記者王敏奕追訪，不慎扭傷腳，導致比賽時失準。而劇中，何沛珈更會有一幕出浴戲份，值得留意！Roxanne續指，因為拍攝時間比較趕，要捱沖凍水涼：

「因為當時未開暖水，我沖咗個凍水涼！不過現場同事非常好，準備咗熱水同埋乾毛巾畀我，好多謝佢哋嘅照顧！」

何沛珈 排球隊 而劇中，何沛珈又會有出浴戲，場面令人想入非非。
而劇中，何沛珈又會有出浴戲，場面令人想入非非。（圖片來源：TVB

新聞女王｜萬華排球隊美女成員起底！港姐出身加「東張女神」

除了何沛珈的戲份受到關注。值得注意的是，在第16及第17集佔據不少篇幅的萬華排球隊成員，位位顏值指數均有保證，其中有5位更是港姐出身！

何沛珈 排球隊 值得注意的是，在第16及第17集佔據不少篇幅的萬華排球隊成員，位位顏值指數均有保證！
值得注意的是，在第16及第17集佔據不少篇幅的萬華排球隊成員，位位顏值指數均有保證！（圖片來源：TVB

1.何沛珈｜2020年港姐5強｜飾 廖子珊 (2號)隊長

何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強，更於2022年贏得《香港小姐再競選》冠軍及最上鏡小姐。代表作：《東張西望》、《愛·回家之開心速遞》細龍生女友「Luna」 入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。

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（圖片來源：TVB

2.黃碧蓮｜2014年落選港姐｜飾 黃思青(4號)

黃碧蓮參選《2014年度香港小姐競選》，在落選後入讀無綫藝員訓練班，正式入行，並由主持兒童節目做起，到現在主要擔任明珠台節目《港生活·港享受》的主持工作。其他代表作：《羅密歐與祝英台》謝姑娘、《新囡十二章》Dr Lau。

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（圖片來源：TVB）

3.王菲｜2019年港姐亞軍｜飾 謝雪瑤(6號)

王菲是《2019年度香港小姐競選》亞軍、最上鏡小姐，曾拍劇集《白色強人II》、《香港人在北京》、《法言人》、《星空下的仁醫》等。

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4.彭翔羚｜第29期藝員訓練班｜飾 彭嘉莉(8號)

彭翔羚曾參加《第12屆全港校花校草選舉2008》，進入最後四強，2018年加入第29期藝員訓練班入行，曾拍劇集《迷網》、《踩過界II》及《雙生陌生人》等。

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（圖片來源：TVB）

5.麥詩晴｜2020年港姐10強｜飾 王春兒(12號)

麥詩晴是《2020年度香港小姐競選》10強之一，代表作包括：《愛·回家之開心速遞》島大學生、記者程絲。

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6.利穎怡｜《東張西望》女神｜飾 利芝希 (3號)

利穎怡於2012年入行，曾拍劇集《荷里活有個大老千》，利穎怡經常在《東張西望》為報料市民申張正義，被網友封為「正義女神」 入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。

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（圖片來源：TVB）

7.胡美貽｜2017年港姐11強｜飾 陸詠恩 前排球隊隊長

以短髮造型登場的胡美貽，與何依婷同屆，入圍11強，該屆冠軍係雷莊兒，今次劇集飾演在網上公開教練獸行的投訴人，與佘詩曼有多場對手戲，作為受害人淚崩的演出令人印象深刻。其他代表作：《港女野人》、《3日2夜》 曾拍劇集《白色強人II》、《輕‧功》、《法言人》等 入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」。

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（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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