新聞女王｜何沛珈出場好搶戲 萬華排球隊美女成員起底 私照大騷逆天長腿
新聞女王｜何沛珈首拍出浴戲
Roxanne在《新聞女王》中飾演排球隊運動員，在第15集出場，因為被飾演SNK News新聞記者王敏奕追訪，不慎扭傷腳，導致比賽時失準。而劇中，何沛珈更會有一幕出浴戲份，值得留意！Roxanne續指，因為拍攝時間比較趕，要捱沖凍水涼：
「因為當時未開暖水，我沖咗個凍水涼！不過現場同事非常好，準備咗熱水同埋乾毛巾畀我，好多謝佢哋嘅照顧！」
新聞女王｜萬華排球隊美女成員起底！港姐出身加「東張女神」
除了何沛珈的戲份受到關注。值得注意的是，在第16及第17集佔據不少篇幅的萬華排球隊成員，位位顏值指數均有保證，其中有5位更是港姐出身！
1.何沛珈｜2020年港姐5強｜飾 廖子珊 (2號)隊長
何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強，更於2022年贏得《香港小姐再競選》冠軍及最上鏡小姐。代表作：《東張西望》、《愛·回家之開心速遞》細龍生女友「Luna」 入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。
2.黃碧蓮｜2014年落選港姐｜飾 黃思青(4號)
黃碧蓮參選《2014年度香港小姐競選》，在落選後入讀無綫藝員訓練班，正式入行，並由主持兒童節目做起，到現在主要擔任明珠台節目《港生活·港享受》的主持工作。其他代表作：《羅密歐與祝英台》謝姑娘、《新囡十二章》Dr Lau。
3.王菲｜2019年港姐亞軍｜飾 謝雪瑤(6號)
王菲是《2019年度香港小姐競選》亞軍、最上鏡小姐，曾拍劇集《白色強人II》、《香港人在北京》、《法言人》、《星空下的仁醫》等。
4.彭翔羚｜第29期藝員訓練班｜飾 彭嘉莉(8號)
彭翔羚曾參加《第12屆全港校花校草選舉2008》，進入最後四強，2018年加入第29期藝員訓練班入行，曾拍劇集《迷網》、《踩過界II》及《雙生陌生人》等。
5.麥詩晴｜2020年港姐10強｜飾 王春兒(12號)
麥詩晴是《2020年度香港小姐競選》10強之一，代表作包括：《愛·回家之開心速遞》島大學生、記者程絲。
6.利穎怡｜《東張西望》女神｜飾 利芝希 (3號)
利穎怡於2012年入行，曾拍劇集《荷里活有個大老千》，利穎怡經常在《東張西望》為報料市民申張正義，被網友封為「正義女神」 入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。
7.胡美貽｜2017年港姐11強｜飾 陸詠恩 前排球隊隊長
以短髮造型登場的胡美貽，與何依婷同屆，入圍11強，該屆冠軍係雷莊兒，今次劇集飾演在網上公開教練獸行的投訴人，與佘詩曼有多場對手戲，作為受害人淚崩的演出令人印象深刻。其他代表作：《港女野人》、《3日2夜》 曾拍劇集《白色強人II》、《輕‧功》、《法言人》等 入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」。
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