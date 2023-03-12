請1日假去旅行｜兩女主持換泳衣騷「胸猛」上圍　扮埋學生妹派福利

無綫旅遊資訊節目《請1日假去旅行》，本周播出的是「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》分別獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）擔任主持。兩女為了這次旅程獻出多個第一次，包括最怕畀人摸的李芷晴，更會獻出人生首次 Spa。