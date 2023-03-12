請1日假去旅行｜兩女主持換泳衣騷「胸猛」上圍 扮埋學生妹派福利
曼谷天氣熱辣辣，何沛珈和李芷晴齊齊換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，兩位女神大晒「胸猛」上圍，更換埋校服扮學生妹，畫面養眼！
兩女喪換泳衣騷「胸猛」上圍 換埋校服扮學生妹
李芷晴、何沛珈受訪時透露今次準備了 5 套泳衣，李芷晴笑言拍泳裝畫面有點擔心：「因為最後一日先拍泳裝，而泰國啲嘢食實在太好味，真係忍唔到口， 所以都驚會有肚腩仔！」何沛珈則事前做足準備：「最擔心嘅嘢就係過年之後食多咗，去之前嘅一個星期就戒口食清啲同埋做運動，仲帶埋跑步套裝諗住有時間就跑吓步去水腫，不過因為拍攝行程緊湊，所以都完全冇時間去跑步，但係其實每日行咁多路都已經好足夠。」何沛珈又分享去水腫貼士：「就係着泳衣之前浸一浸浴！」除了泳裝，兩人的校服 Look 亦勁 Pure 勁 True，期待指數爆燈。
李芷晴直指份人好怕痛
提到人生首次做Spa，李芷晴言最怕被唧及怕痛：「以前細個都有跟屋企人試過揼骨，但就係咁喺度笑，笑到停唔到，最後畀媽媽嫌嘈趕走咗。今次做Spa係比較溫柔啲，比我想像中舒服好多，開頭掂我時有少少尷尬，但因為太舒服，慢慢都享受咗。」自稱是「骨精」的何沛珈則首次體驗泰式Spa，她說：「曼谷嘅Spa啲環境同埋性價比喺香港好難搵到，嗰度嘅地方勁大、裝修超靚。」
兩女合作後默契倍增
講到與李芷晴合作，何沛珈坦言感到十分舒服和合拍，她說：「我哋一齊經歷過比賽，所以雙方都好了解大家，我哋嘅性格係一凹一凸可以互補，成件事出嚟都好閨密，希望觀眾都鍾意我哋呢個組合，亦都想呢對姊妹花可以拍多啲旅遊節目。」李芷晴則透露和何沛珈每晚都會敷住面膜傾偈，經過今趟旅程兩人的感情和默契都提升不少。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略