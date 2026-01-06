何沛珈阮浩棕分手後首同場 零尷尬不介意情侶檔宣傳

何沛珈與阮浩棕被傳媒爆出分手消息後，昨日（5日）首度同場現身尖沙咀出席慈善活動，兩人表現自然毫無尷尬，更大方回應傳媒關於戀情告終的提問。阮浩棕強調兩人一直都是好朋友，何沛珈亦坦言工作與愛情分得很開，兩人更不介意以情侶檔身份繼續合作宣傳劇集，專業態度令人刮目相看。