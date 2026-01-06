何沛珈阮浩棕分手後首同場 零尷尬不介意情侶檔宣傳
何沛珈與阮浩棕被傳媒爆出分手消息後，昨日（5日）首度同場現身尖沙咀出席慈善活動，兩人表現自然毫無尷尬，更大方回應傳媒關於戀情告終的提問。阮浩棕強調兩人一直都是好朋友，何沛珈亦坦言工作與愛情分得很開，兩人更不介意以情侶檔身份繼續合作宣傳劇集，專業態度令人刮目相看。
阮浩棕澄清TVB無禁愛令 強調專注工作發展
面對傳媒追問分手原因是否與TVB禁愛令有關，阮浩棕即時澄清：「其實我哋係好朋友嚟，而家都係好朋友嚟。我睇報道有講，可能大家會諗TVB有禁愛令，但我就覺得喺公司嘅立場係我哋工作表現係點樣，對我同佢最重要嘅係工作係點樣。而公司有冇禁愛令我就覺得係冇呢樣嘢，而我覺得公司同我哋都想專注喺自己嘅發展。」他表示公司最重視的是藝人的工作表現，而非私人感情生活，強調雙方都希望專注於事業發展。
何沛珈坦言工作愛情分得開 認為每段關係都有得著
被問及談戀愛會否影響工作專注度時，何沛珈以成熟態度回應：「其實我覺得每一段關係都會令你明白啲乜嘢，又會令你學會啲乜嘢。甚至乎可能經歷咗一段關係之後，會令到你可能喺演戲上會有其他嘅得着，咁但係我自己嚟講，我就其實我將工作同愛情我就覺得分得好開嘅。」她更提到演藝圈工作時間不穩定，如果真正拍拖需要雙方互相遷就，認為每段關係都需要磨合，時間並非問題的關鍵。
兩人傳足2年戀情告終 同場出席活動零尷尬
何沛珈與阮浩棕的戀情傳足2年，早前被傳媒爆出分手消息，今次是兩人分手後首度同場現身公開活動。兩人為善寧會的「渣打香港馬拉松慈善計劃2026」擔任跑手，與林淑敏、廖慧儀及崔錦棠一同為慈善機構籌募善款。活動期間兩人表現自然，毫無避忌地一同接受訪問，更表示不介意繼續以螢幕情侶身份合作，展現出高度的專業精神。
網民熱議兩人現況 有人猜測轉地下情
消息曝光後引起網民熱烈討論，有網民留言：「我睇咗何沛珈嘅新節目，見到她玩得咁開心肯定同阮浩宗已經冇嘢😂😂」，亦有人認為：「應該係轉地下情」。部分網民更建議：「會唔會係等到《女神配對計劃2》再上銀幕重新追過? 好似GPS 咁」，對兩人未來發展充滿好奇。另外有網民關注阮浩棕的劇集播出時間：「幾時播阮浩宗d劇㗎? 2025年成年都得旅遊節目」，期待看到更多他的作品。
圖片來源：官方提供、TVB、IG@hpgroxanne、魔方全媒、IG@yuenhochungnicholas資料或影片來源：原文刊於新假期