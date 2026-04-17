女神配對計劃2｜何沛珈公開擇偶5大條件 前度阮浩棕「完美契合」 11字回應引網民質疑「扮分手」
何沛珈擇偶條件神似前度 網民質疑太巧合
何沛珈在記者會上詳細透露理想型條件，包括要有酒窩、身高同自己差不多（她身高170cm）、靈魂契合、可以一齊運動等，更直言「矮嘅郭富城都唔得」。有心水清的網民立即發現，這些條件與前度阮浩棕完全吻合，阮浩棕不但有酒窩，身高亦與何沛珈相若，兩人過往經常一起做運動，可謂「度身訂造」的理想型。網民紛紛留言質疑：「咁巧合？真係為咗個節目先分手？」、「明明一早撻着又要嚟參加扮追嘅劇情，造作綠茶婊出一個就夠」。
何沛珈歡迎前度參加 一定撳燈引猜測
面對記者追問會否擔心在節目中再次遇上前度阮浩棕，何沛珈表現得相當大方，直言「唔會驚呀」，更主動表示歡迎任何人參加。當被問及若阮浩棕真的參加會否給機會時，她毫不猶豫回答：「我一定會撳燈畀佢入圍先，始終係一個演出嘅機會，希望佢都可以畀大家見多啲。」這番話令網民更加懷疑兩人是否真的分手，有人直言：「何沛珈及阮浩棕唔係一早拍拖咩？」、「話分咗手，即管睇吓阮浩棕會唔會參加，何沛珈叫阮生參加追求者！咁就奉旨拍拖囉！」
網民熱議真假分手 質疑娛樂圈流量套路
何沛珈參加戀綜的消息一出，網民反應兩極，有人支持她勇敢尋愛，但更多人質疑這是娛樂圈的「流量劇本」。有網民直言：「唔好再有明明一早撻着，又要嚟參加扮追嘅劇情」，認為這種套路已經看厭。也有人分析指出，何沛珈開出的擇偶條件與前度如此吻合，加上她主動歡迎阮浩棕參加，很可能是為節目製造話題和收視保證。無論真相如何，這場「前度復合大戲」已經成功引起全城關注，相信《女神配對計劃2》播出時必定成為熱話。
兩人疑為事業忍痛分手 半年後參加戀綜
何沛珈與阮浩棕因2023年合作拍攝劇集《異空感應》而撻著，雖然從未正面承認戀情，但經常以情侶檔形式同場出席活動，儼如半公開的秘密。據知情人士透露，無綫為力捧兩人上位，嚴格執行不成文的「禁愛令」，禁止旗下花旦小生將戀情浮面，要求何沛珈與阮浩棕將感情事低調處理。消息指兩人為維繫這段感情飽受壓力，最終決定以事業為重，忍痛結束兩年情。何沛珈今年4月出席活動時，親口承認已單身近半年，間接確認緋聞告終。
何沛珈暴瘦憔悴獨自療傷 停車場讀劇本情緒激動
分手消息傳出後，何沛珈近日被雜誌拍到獨自現身尖沙咀，身形明顯消瘦，臉色憔悴，獨自到健身房運動後再去看電影，似乎正在適應單身生活。更令人心疼的是，她被拍到在停車場一邊吃三明治，一邊讀劇本，甚至疑因太入戲而表現得情緒激動，看來想寄情工作來療情傷。這個畫面讓不少網民都感到心疼，紛紛留言安慰這位「東張女神」，但也有人質疑這是否為參加戀綜節目而刻意營造的「單身形象」。
阮浩棕星三代身份備受器重 去年奪飛躍進步獎
現年28歲的阮浩棕是已故資深演員梁舜燕的孫子，家世顯赫的星三代身份讓他在演藝圈備受關注。近年他在多部劇集中擔演要角，去年更在頒獎禮大熱奪得「飛躍進步男藝員」獎項，並首次入圍「最佳男配角」最後五強，是無綫力捧的新生代小生之一。他與何沛珈今年2月曾一起出席眼鏡活動，更以情侶檔拍下硬照，當時兩人十分登對，如今分手消息傳出，令不少粉絲都感到惋惜。
何沛珈事業如日中天 疑為參加配對節目鋪路
何沛珈參加《2020香港小姐競選》入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」。其後她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，去年更成為巴黎奧運「奧運六星」之一，可見備受器重。有消息指她這次與阮浩棕分手，疑似為參加《女神配對2》鋪路，希望以單身身份增加節目話題性。