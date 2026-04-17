女神配對計劃2｜何沛珈公開擇偶5大條件 前度阮浩棕「完美契合」 11字回應引網民質疑「扮分手」

「東張女神」何沛珈日前出席無綫戀綜《女神配對計劃2》記者會，大方公開擇偶條件要「乖仔」、有酒窩、身高170cm左右、可以一齊運動，更爽快表示歡迎前度阮浩棕參加節目追求自己，「我一定會撳燈畀佢！」然而細心網民發現，何沛珈開出的理想型條件竟然與前度阮浩棕「完美契合」，加上兩人去年底才傳出分手消息，相隔半年就參加戀綜，令不少人質疑這是否「扮分手為節目鋪路」的流量劇本，引發網民熱烈討論娛樂圈「奉旨放閃」的套路。