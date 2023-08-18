何沛珈被爆秘撻梁舜燕孫仔阮浩棕 傳被下「禁戀令」曲線認愛隨時失Job

27歲上位小花何沛珈（Roxanne）近期正備受無綫力捧，拍劇戲份愈來愈多，但今日（8月18日）她卻被爆秘戀已故資深藝人梁舜燕的32歲孫仔阮浩棕（Nicholas），有指兩人早在半年前已開始拍拖，但因被無綫下達「禁戀令」，所以被傳媒問及戀情時，只能曲線認愛。