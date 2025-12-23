何沛珈阮浩棕傳因「TVB禁愛令」被逼分手 疑為《女神配對2》鋪路

29歲TVB小花何沛珈與星三代阮浩棕的兩年地下情驚傳玩完，消息指兩人因無綫嚴格執行「禁愛令」而被迫分手，為事業發展忍痛犧牲愛情。何沛珈近日被拍到獨自現身尖沙咀，身形明顯消瘦臉色憔悴，似乎仍未走出情傷陰霾，而這次分手更疑似為她參加《女神配對2》鋪路。