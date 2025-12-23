何沛珈阮浩棕傳因「TVB禁愛令」被逼分手 疑為《女神配對2》鋪路
無綫下達禁愛令 力捧小生花旦被迫分手
何沛珈與阮浩棕因2023年合作拍攝劇集《異空感應》而撻著，兩年來雖然從未正面承認戀情，但經常以情侶檔形式同場出席活動，儼如半公開的秘密。然而據知情人士透露，無綫為力捧兩人上位，嚴格執行不成文的「禁愛令」，禁止旗下花旦小生將戀情浮面，要求何沛珈與阮浩棕將感情事低調處理。消息指兩人為維繫這段感情飽受壓力，最終決定以事業為重，忍痛結束兩年情。
何沛珈暴瘦憔悴獨自療傷 停車場讀劇本情緒激動
分手消息傳出後，何沛珈近日被雜誌拍到獨自現身尖沙咀，身形明顯消瘦，臉色憔悴，獨自到健身房運動後再去看電影，似乎正在適應單身生活。更令人心疼的是，她被拍到在停車場一邊吃三明治，一邊讀劇本，甚至疑因太入戲而表現得情緒激動，看來想寄情工作來療情傷。這個畫面讓不少網民都感到心疼，紛紛留言安慰這位「東張女神」。
阮浩棕星三代身份備受器重 去年奪飛躍進步獎
現年阮浩棕是已故資深演員梁舜燕的孫子，家世顯赫的星三代身份讓他在演藝圈備受關注。近年他在多部劇集中擔演要角，去年更在頒獎禮大熱奪得「飛躍進步男藝員」獎項，並首次入圍「最佳男配角」最後五強，是無綫力捧的新生代小生之一。他與何沛珈今年2月曾一起出席眼鏡活動，更以情侶檔拍下硬照，當時兩人十分登對，如今分手消息傳出，令不少粉絲都感到惋惜。
何沛珈事業如日中天 疑為參加配對節目鋪路
何沛珈參加《2020香港小姐競選》入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」。其後她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，去年更成為巴黎奧運「奧運六星」之一，可見備受器重。有消息指她這次與阮浩棕分手，疑似為參加《女神配對2》鋪路，希望以單身身份增加節目話題性。
網民熱議TVB禁愛令 質疑為收視犧牲藝人感情
消息傳出後，網民紛紛在社交平台熱議，不少人質疑無綫的「禁愛令」做法。有網民留言「為咗事業要犧牲愛情，真係好殘酷」、「兩個人咁登對，點解要拆散佢哋」、「無綫呢個做法真係好過分，藝人都係人嚟㗎」。亦有網民認為「事業同愛情都重要，但係而家競爭咁激烈，都明白佢哋嘅選擇」。目前何沛珈與阮浩棕雙方都未有就分手消息作出正面回應，但兩人近期的動態確實較少互動，似乎印證了分手傳聞。