何沛珈晒Deep V誘人曲線幫港姐招募 自揭中學「四眼肥妹」 護士出身為追夢辭工參選

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曾經係中學時期嘅「四眼肥妹」，到今日成為《香港小姐再競選》雙料冠軍兼戀綜女神，何沛珈嘅逆襲故事堪稱選美界最勵志嘅傳奇。近日她為2026香港小姐招募落力宣傳，更晒出一組Deep V花裙美照，誘人曲線盡現，令網民睇到流鼻血之餘，亦再次令人感嘆呢位前護士嘅蛻變有幾驚人。

何沛珈Deep V花裙晒索爆身材幫港姐招募

適逢《2026香港小姐競選》正在招募中（5月25日截止），身為師姐嘅何沛珈在社交平台發文為選美盛事造勢，更晒出多張穿上白色玫瑰花吊帶長裙嘅靚相。相中嘅她不僅盡顯迷人曲線與鎖骨線條，氣質更是高貴大方、仙氣十足，身材愈來愈fit嘅她，瞬間吸引大批網民目光，有人直言「睇到流鼻血」，亦有人大讚佢愈來愈索。

以過來人身份勉勵靚女報名參賽

何沛珈在帖文中以自身經歷鼓勵有志挑戰自我嘅女性，她寫道：「如果你想試吓自己會有咩突破，有啲咩改變，你就嚟啦！呢個舞台雖然一啲都唔容易，但係絕對會俾到你一世難忘嘅經歷，把握機會、把握每一刻。」何沛珈直言港姐舞台挑戰性極高，但此中魅力只有參加者先可以體會，呢番說話對於曾經歷兩次選美嘅佢嚟講，絕對係肺腑之言。

何沛珈由「四眼肥妹」蛻變成港姐冠軍

何沛珈嘅逆襲故事一直為人津津樂道。佢今年年初曾在社交平台公開由童年到學生時代嘅海量舊照，大方揭開自己中學時期嘅「四眼肥妹」造型。何沛珈坦言自己童年及中學時期只係一名平凡嘅肥妹仔，但憑住「變靚的決心」，經過持之以恆嘅規律運動與嚴格飲食控制，最終蛻變成擁有亮麗外型與健康自信嘅港姐女神，判若兩人嘅前後對比令人震驚。

護士出身為追夢辭工參選港姐

何沛珈於香港中文大學護理系畢業後曾任職護士，2020年為參選港姐毅然辭去穩定工作。當年她進身五強但未能奪冠，其後再戰《香港小姐再競選》終摘下雙料冠軍，一圓選美夢。入行後她加入《東張西望》晉升為「東張女神」，其後更參演劇集《反黑英雄》及《痞子無間道》，演藝事業節節上升，證明當初嘅決定無錯。

亡母遺言成為何沛珈追夢最大動力

何沛珈對演藝夢嘅堅持，背後藏著一份感人嘅孝心。當年參選港姐前，媽媽已不幸患病，但她始終銘記媽媽「不要輕言放棄追夢」嘅叮囑，即使內心煎熬仍強忍淚水完成比賽。最令人心酸嘅係，何沛珈在首日拍攝劇集時撞正媽媽離世，當時她第一時間拿著戲服造型照片趕往醫院同媽媽告別：「妳放心，我一定會過得好好。」呢段經歷令人動容，亦成為佢堅持落去嘅最大動力。

網民戲言想追陳若思獲何沛珈神回覆

何沛珈近日參加戀綜《女神配對計劃2》人氣大增，帖文一出即引來大批網民留言。有網民戲言若參加《女神2》想追求她同屆嘅陳若思，何沛珈即爽快回應：「快啲參加啦咁！」亦有網民大讚佢嘅身材管理，「愈來愈fit，完全係逆齡生長」。不少人被佢嘅勵志故事打動，留言表示「睇完真係想報名參選港姐」，可見何沛珈嘅宣傳攻勢相當成功。

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（圖片來源：）
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何沛珈 減肥 （圖片來源：IG@hpgroxanne）
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何沛珈 減肥 （圖片來源：IG@hpgroxanne）
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何沛珈 減肥 （圖片來源：IG@hpgroxanne）
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何沛珈 減肥 何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
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（圖片來源：IG@hpgroxanne）
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何沛珈 阮浩棕 何沛珈於《香港小姐再競選》勇奪冠軍後獲TVB力捧。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈於《香港小姐再競選》勇奪冠軍後獲TVB力捧。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 阮浩棕 （圖片來源：IG@hpgroxanne）
（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 阮浩棕 何沛珈在節目《尋歡作樂的姐姐》中化身性感美人魚，大騷豐滿身材，被網民激讚「甩拖後大解放」！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈在節目《尋歡作樂的姐姐》中化身性感美人魚，大騷豐滿身材，被網民激讚「甩拖後大解放」！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 阮浩棕 著泳衣上陣拍節目時的何沛珈。（圖片來源：TVB）
著泳衣上陣拍節目時的何沛珈。（圖片來源：TVB）
何沛珈 阮浩棕 曼谷天氣熱辣辣，何沛珈換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，大晒美好身段，畫面養眼。（圖片來源：無綫提供）
曼谷天氣熱辣辣，何沛珈換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，大晒美好身段，畫面養眼。（圖片來源：無綫提供）
何沛珈 阮浩棕 何沛珈不時在社交網大派福利，試過著上CK內衣影靚相。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈不時在社交網大派福利，試過著上CK內衣影靚相。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
何沛珈 減肥 （圖片來源：IG@hpgroxanne）
（圖片來源：IG@hpgroxanne）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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