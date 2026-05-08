何沛珈晒Deep V誘人曲線幫港姐招募 自揭中學「四眼肥妹」 護士出身為追夢辭工參選

曾經係中學時期嘅「四眼肥妹」，到今日成為《香港小姐再競選》雙料冠軍兼戀綜女神，何沛珈嘅逆襲故事堪稱選美界最勵志嘅傳奇。近日她為2026香港小姐招募落力宣傳，更晒出一組Deep V花裙美照，誘人曲線盡現，令網民睇到流鼻血之餘，亦再次令人感嘆呢位前護士嘅蛻變有幾驚人。