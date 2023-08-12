何沛珈《再競選》後被重用上位快過火箭 感謝曾生厚愛帶埋北上亮相
何沛珈參加《香港小姐再競選》終彈起被重用 曝光率大增
現年27歲的何沛珈，參選《2020年度香港小姐競選》晉身五強後入行加入TVB，被安排加入皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，前年更開始加入《愛回家》劇組成為力捧小花之一。後來更因為參加《香港小姐再競選》憑表演傣族舞引起網民關注，並奪得冠軍暨更上鏡小姐，開始受到重用，曝光率大增。及後在《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》三套劇集中終於不需再做閒角。
何沛珈跟曾志偉亮相內地直播知名度太低慘被無視
曾志偉早前亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播間，同現場嘉賓們合照完一輪之後，曾志偉就即刻介紹自家藝人出場，首先就介紹2020年港姐五強的何沛珈，不過小楊哥等其他網紅都紛紛露出疑惑嘅眼神，可能是知名度太低的關係，曾志偉隨即笑言：「沒聽過是吧？因為我把她隱藏得很好。」
何沛珈笑言「未見過排名表」
對於外間有指她「上位」，何沛珈笑言：「未見過有位置排位表喎，哈哈哈哈哈。」又謙虛表示自己只希望每一年都比上一年更加進步，然後將每一次的工作機會都做到最好，亦希望大家對她「上位」的意思是指她有進步。
何沛珈直言對「帶貨」有興趣 感激曾志偉厚愛
何沛珈坦言對「帶貨」這方面的工作相當感興趣，可能加上自己的普通話還不錯的關係，當時才會被曾志偉選中帶上內地亮相直播見識一番。何沛珈對於當時的體驗亦大開眼界，感謝曾生及其他監制給予她這個機會去見識一下內地直播帶貨的熱潮。對於曾志偉的厚愛和睇重，她表示要努力去回報，她說：「我入咗行三年，好多人都好照顧我，我諗我還一世都還唔晒，但係大家咁照顧我都係想我好，咁我只有一個方法就係令到自己更加好去報答，就好似明愛畀機會我做司儀，咁我就要做好啲回饋返俾人。如果唔係可以點報答喎？唯有做好啲，等搵你做嗰個下次繼續搵你。」
何沛珈《寵愛Pet Pet》演出獲讚
近日《寵愛Pet Pet》播出後，劇中飾演護士的何沛珈的演出獲得不少觀眾讚好。何沛珈透露第7集頭一場戲是她和周嘉洛去咖啡室到午餐，劇情講述周嘉洛要請她吃一餐，她叫到滿桌子餐點，但周嘉洛卻一直只留意林夏薇，而當時何沛珈滿口都塞滿食物，還要一路講對白，谷到面珠脹卜卜，還試過有一幕忍不住噴飯出來，場面極搞笑！
何沛珈無悔放棄護士轉行做藝人
何沛珈表示再次穿上護士服令她回憶起以前做護士的時光，她透露依然擁有護士牌照，以及她還是一名註冊護士，但她從沒有後悔過參選港姐入TVB，因為選擇轉行令到她見識到更多，面入行後公司給予她好多不同機會去嘗試不同的崗位，例如主持、司儀、演員，她亦明白不會一帆風順，亦會對她有好多不同意見，她亦坦言好愛幕前工作，尤其演員這一身分令她可以作更大膽的嘗試，更勇敢去表達自己的情感。
何沛珈當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。
《愛回家》何沛珈 升呢長駐角色
何沛珈飾演的蕭家千金Luna一度因「派帽」畀細龍生（龍力士），令觀眾以為她要離開《愛回家》，但到了5月，兩人已復合，當時何沛珈更跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生，睇到觀眾心心眼！今次相隔3個月，Luna再次出場，更有機會由客串升呢為長駐角色，原來因為王子涵飾演的秘書蔡玉皎要暫別《愛回家》劇組，所以細龍生就乘機請女友Luna做其新秘書，正式進駐威龍集團。
這集何沛珈更再次著上黑絲，跳了一場火辣的椅子舞給細龍生欣賞，她在社交網笑言要「做個溫柔而性感的小女子」，並預告在今個星期，除了星期一會出場就任細龍生的秘書外，星期五也會有其戲份，令網民非常期待！網民更紛紛大讚她是個「性感女秘書」、「D動作好火辣」、「恭喜正式成為Jenny II 號」、「希望愈來愈多戲份」、「以後出鏡率會多咗」、「希望Max同Luna開花結果」等等。
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