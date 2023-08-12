何沛珈《再競選》後被重用上位快過火箭 感謝曾生厚愛帶埋北上亮相

TVB小花何沛珈（Roxanne）自參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐後，開始被重用，在《愛回家》飾演細龍生Luna一角更成功入屋，成為網民追捧索女小花之一。對於近日被指極速「上位」，何沛珈謙虛表示自己會每年做得比一年好，更話要努力回報總經理曾志偉對自己的厚愛！