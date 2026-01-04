TVB台慶紅地毯2025｜一文睇清索爆造型+葉蒨文粉紅公主裙上陣李芷晴大騷事業線
TVB台慶紅地毯2025｜《萬千星輝賀台慶2025》將於今晚假將軍澳電視城舉行，作為TVB每年嘅盛事，藝人們都會出盡渾身解數慶祝。除咗台慶嘅精彩內容外，事前嘅紅地毯環節同樣備受觀眾關注！以下將會為大家盤點今年台慶紅地毯嘅女星索爆造型，睇吓邊位更勝一籌！
TVB台慶紅地毯2025｜何沛珈騷結實腹肌
TVB正式公布今年頒獎禮的司儀陣容，竟然一口氣起用四位主持人！車婉婉、陸浩明、何沛珈及鄭衍峰，紅地氈打頭陣。
TVB台慶紅地毯2025｜葉蒨文曾展望情侶檔上陣
TVB台慶紅地毯2025｜關嘉敏李芷晴白色晚裝上陣
關嘉敏中性打扮但透露下身透視，李芷晴更係大騷事業線，畫面吸睛！
TVB台慶紅地毯2025｜陳庭欣陳懿德王嘉慧性感上陣
TVB台慶紅地毯2025｜麥美恩仙氣登場
TVB台慶紅地毯2025｜陳貝兒透視魚尾裝
TVB台慶紅地毯2025｜王敏奕低胸閃亮晚裝登場
TVB台慶紅地毯2025｜蔣祖曼何廣沛鬥型格
TVB台慶紅地毯2025｜陳曉華羅子溢齊齊deepV
《金式森林》陳曉華羅子溢齊齊deepV登場，Hera騷超強身材，美腿上圍都非常吸睛，意外仲有腹肌！視帝大熱羅子溢亦低胸上陣，人氣高企！
TVB台慶紅地毯2025｜高海寧騷玉背
TVB台慶紅地毯2025｜張曦雯中門全開前後都露
TVB台慶紅地毯2025｜陳煒吳若希陳展鵬優雅登場
TVB台慶紅地毯2025｜劉佩玥劉穎璇張振朗
TVB台慶紅地毯2025｜蔡潔丁子朗傅嘉莉
圖片來源：youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期