何泳芍

何泳芍著比堅尼化身美人魚騷健美曲線 1個原因出意外慘變「最醜動物」

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現年29歲的TVB小花何泳芍（Honey）日前著上比堅尼化身為性感「美人魚」，為香港首個室內恆温美人魚館擔任啟動禮嘉賓，卻遇上意外撞親個鼻，網民都話睇見都覺得痛，不過Honey就一點都不介意，仲上社交網曬相曬片，自嘲變成了「最醜動物」，獲網民大讚EQ高！

「美人魚教練」何泳芍出意外兜頭撞玻璃

何泳芍（Honey）自13歲便考獲潛水牌，並成為一名潛水教練，因此在2018年參選港姐時，已有「美人魚教練」的稱號，在今次她分享的影片中，卻見她在水缸中翻身游動時，不慎兜頭撞向了玻璃，之後便見到她掩鼻傻笑，更笑到噴出了一大串氣泡。

（圖片來源：）
何泳芍化身美人魚。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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上身穿著性感比堅尼，下身則套著美人魚尾。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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Honey在水中大騷健美曲線。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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展現出優美的泳姿。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

圈中好友齊「笑cry」

Honey在配文中笑言：「其實痛就唔係好痛嘅，係忍唔住笑飲咗兩啖水濁親啫！」引來一眾圈中好友留下一串「笑cry」emoji，其中江嘉敏留言大讚：「Oh，我見到都覺得痛！不過係正嘅！索！」Honey亦有回覆：「我睇返條片都覺得痛痛哋！」

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Honey在水中兜口兜面撞上玻璃，痛到她即時面容扭曲。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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忍唔住掩鼻傻笑。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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一眾圈中好友睇完Honey的撞玻璃片都「笑cry」！（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

何泳芍親解撞親鼻原因：只能怪個玻璃太XX

網民亦紛紛留言話：「笑到停唔到」、「sorry我loop左好多次」、「感受到有幾痛」、「笑死，不過妳好靚」等，Honey就搞笑回應：「我都忍唔住笑，飲咗好多啖水！」又解釋自己撞玻璃的原因是：「只能怪個玻璃太乾淨！」

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Honey忍唔住笑咗，之後仲飲咗兩啖水濁親！（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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但最後她仍笑住同觀眾揮手講bye-bye，相當專業！（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

自嘲變成「最醜動物」

對於有網民讚她：「嘩真係泳術高超」引來Honey自嘲：「高超到我以為可以穿透個玻璃！」她更貼出自己撞玻璃一刻的截圖，自嘲變成了被封為「最醜動物」的水滴魚，獲網民大讚高EQ！更有網民安慰她：「平時啲金魚都係咁撞落去魚缸度，所以好正常，唔使覺得老尷！」

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Honey為自己撞玻璃的截圖配上了一幅水滴魚Q版卡通圖。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

網民歸咎「香港土地問題」

不過對於Honey「只能怪個玻璃太乾淨」的解釋，網民都唔認同，紛紛認為是因為個水缸太細，才會讓她撞上玻璃：「魚缸太細了，容不下你這條美人魚」、「缸太細喇，乜魚缸都有納米？有劏房？」、「個池太窄，下次搵個大D既」、「辛苦哂，香港土地問題，個缸有D窄，妳算勁」等。

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Honey於水缸中靈活游動，吸引住小朋友視線。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

Honey熱愛運動擁健康膚色

現年29歲的Honey自2018年選港姐入行，熱愛運動的她同時亦是一名潛水教練，因此擁有一身健康小麥膚色，近年憑著《港女野人》、《野外步出》、《3日2夜》等節目，逐漸為觀眾所認識，她更曾因流出一條疑似「唔戴Bra」嘅男友視角短片，而引起網民關注。

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除咗潛水Honey仲鍾意行山，因此擁有一身健康膚色。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
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不時都會在社交網大派福利。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
何泳芍
曾經為無綫Amazing Summer拍攝徒手潛水片段，展現美態同時大曬潛水絕技。（圖片來源：TVB

拍《3日2夜》有疑似無戴胸圍片流出

Honey當日去布吉拍攝《3日2夜》，在節目即將播出時，負責節目資深導演Fred Wong在IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的Honey身穿Deep V 開胸薄裙，回望鏡頭邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度，甚至令網民相信佢係無戴Bra！

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34DHoney在《3日2夜》導演鏡頭下演出了男友視覺畫面，深溝蕩漾彈彈下 ，短片令人睇完再睇！（圖片來源：IG圖片）
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側身見唔到Bra帶痕跡。（圖片來源：IG圖片）
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Deep V領口更愈拉愈開。（圖片來源：IG圖片）
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何泳芍自己都有貼呢一件上露下又露的Deep V碎花裙，節目另一主持就係長腿謝芷倫。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@honeyho_mermaid

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