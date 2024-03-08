何泳芍著比堅尼化身美人魚騷健美曲線 1個原因出意外慘變「最醜動物」
「美人魚教練」何泳芍出意外兜頭撞玻璃
何泳芍（Honey）自13歲便考獲潛水牌，並成為一名潛水教練，因此在2018年參選港姐時，已有「美人魚教練」的稱號，在今次她分享的影片中，卻見她在水缸中翻身游動時，不慎兜頭撞向了玻璃，之後便見到她掩鼻傻笑，更笑到噴出了一大串氣泡。
圈中好友齊「笑cry」
Honey在配文中笑言：「其實痛就唔係好痛嘅，係忍唔住笑飲咗兩啖水濁親啫！」引來一眾圈中好友留下一串「笑cry」emoji，其中江嘉敏留言大讚：「Oh，我見到都覺得痛！不過係正嘅！索！」Honey亦有回覆：「我睇返條片都覺得痛痛哋！」
何泳芍親解撞親鼻原因：只能怪個玻璃太XX
網民亦紛紛留言話：「笑到停唔到」、「sorry我loop左好多次」、「感受到有幾痛」、「笑死，不過妳好靚」等，Honey就搞笑回應：「我都忍唔住笑，飲咗好多啖水！」又解釋自己撞玻璃的原因是：「只能怪個玻璃太乾淨！」
自嘲變成「最醜動物」
對於有網民讚她：「嘩真係泳術高超」引來Honey自嘲：「高超到我以為可以穿透個玻璃！」她更貼出自己撞玻璃一刻的截圖，自嘲變成了被封為「最醜動物」的水滴魚，獲網民大讚高EQ！更有網民安慰她：「平時啲金魚都係咁撞落去魚缸度，所以好正常，唔使覺得老尷！」
網民歸咎「香港土地問題」
不過對於Honey「只能怪個玻璃太乾淨」的解釋，網民都唔認同，紛紛認為是因為個水缸太細，才會讓她撞上玻璃：「魚缸太細了，容不下你這條美人魚」、「缸太細喇，乜魚缸都有納米？有劏房？」、「個池太窄，下次搵個大D既」、「辛苦哂，香港土地問題，個缸有D窄，妳算勁」等。
Honey熱愛運動擁健康膚色
現年29歲的Honey自2018年選港姐入行，熱愛運動的她同時亦是一名潛水教練，因此擁有一身健康小麥膚色，近年憑著《港女野人》、《野外步出》、《3日2夜》等節目，逐漸為觀眾所認識，她更曾因流出一條疑似「唔戴Bra」嘅男友視角短片，而引起網民關注。
拍《3日2夜》有疑似無戴胸圍片流出
Honey當日去布吉拍攝《3日2夜》，在節目即將播出時，負責節目資深導演Fred Wong在IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的Honey身穿Deep V 開胸薄裙，回望鏡頭邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度，甚至令網民相信佢係無戴Bra！
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