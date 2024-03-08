何泳芍著比堅尼化身美人魚騷健美曲線 1個原因出意外慘變「最醜動物」

現年29歲的TVB小花何泳芍（Honey）日前著上比堅尼化身為性感「美人魚」，為香港首個室內恆温美人魚館擔任啟動禮嘉賓，卻遇上意外撞親個鼻，網民都話睇見都覺得痛，不過Honey就一點都不介意，仲上社交網曬相曬片，自嘲變成了「最醜動物」，獲網民大讚EQ高！