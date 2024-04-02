何洛瑤Sica改玩性感路線派福利 上圍激凸引保錡關注！
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藝人Sica何洛瑤一向形象夠可愛又搞笑，深得粉絲歡心！近日Sica突然風格一轉改玩性感路線，放上小背心福利，上圍激凸震撼一眾網民！
何洛瑤Sica都開啟流量密碼 保錡：做咩p圖
MakerVille旗下藝人現年24歲的Sica何洛瑤，昨日4月1日po出日常照，照片中Sica不知是否最近天氣太熱的關係，有別以往搞笑可愛形象，穿上吊帶小背心，曬出S形曲線，事業線若隱若現，Sica更有一張照片是「擺埋上枱」！ERROR成員保錡都留言「做咩p圖」不少網民都感到難以置信Sica竟然都開啟流量密碼，以及果然4月1日po出的照片都不能相信「竟然你都開啟流量密碼」「你受咗啲咩嘢刺激？」「4月1日 一定係假相」「4月1號sica 貼福利圖宣布走性感路線」「阿席係咪拎咗第二個女仔嘅相擺上嚟？」
網民大讚有料主席 但建議執返好個墊
亦有網民大讚Sica好正 「個傻女平時收收埋埋」「今次真係黃標」「有料主席」「好大……杯嘢飲」「佢唔係白卡既話都幾正」「主席的少女味越來越濃」「新一代肉女獎門人」亦有網民認為Sica似乎係「升球大墊」，明顯看到背心的墊，提醒下次記得整返正個墊「由墊及興」「空氣包」「圓墊好明顯」「吊帶衫有圓墊好正常，唔記得整返好嗰墊形 搞到不規則，真係個boy」「塊 pad出晒嚟」
之前同EOS成員lok yi跳舞片都幾正式！
Sica形象百變 《勁騎26》全黑緊身戰衣出場
Sica曾經於《勁騎26》全黑緊身戰衣造型出場，集型格、性感、冷豔於一身！Sica原來一向都形象百變，加上本身是Cosplayer令她能駕馭不同造型，一次過滿足你不同願望。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：ig＠j.sicasi、ViuTV節目截圖