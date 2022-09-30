「鴨王」何浩文北上搵食被指背女友出軌蔡潔 酒店房自出自入陷四角戀情

現年33歲的何浩文憑2014年電影《鴨王》一脫成名，當中他在遊艇不斷大戰袁嘉敏最令人印象深刻。雖然他在影視作品中經常演花花公子類的角色，但其實近年何浩文被網紅女友方韻婷私有化，更為決心北上搵銀為買樓結婚。點知近日就突然傳出消息，話「鴨王」何浩文北上工作中途多次進出蔡潔的房間，掀出軌疑雲陷四角戀情！