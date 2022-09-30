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「鴨王」何浩文北上搵食被指背女友出軌蔡潔 酒店房自出自入陷四角戀情

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現年33歲的何浩文憑2014年電影《鴨王》一脫成名，當中他在遊艇不斷大戰袁嘉敏最令人印象深刻。雖然他在影視作品中經常演花花公子類的角色，但其實近年何浩文被網紅女友方韻婷私有化，更為決心北上搵銀為買樓結婚。點知近日就突然傳出消息，話「鴨王」何浩文北上工作中途多次進出蔡潔的房間，掀出軌疑雲陷四角戀情！

何浩文 身型操到咁fit，大大隻肯剝肯露聽話聽教，抵佢有咁多job！
（圖片來源：資料圖片）
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做完《鴨王》之後，作品獲得不少討論，及後何浩文再順理成章成為續集的男主角。（圖片來源：《鴨王2》宣傳圖片）

何浩文北上搵食＋搵食？

何浩文近月因為參演港版《華燈初上》之稱的新劇《一舞傾城》而與蔡潔認識，及後二人各自北上，蔡潔已飛往寧波拍新劇《香港人在北京》。而有機會因為工作再度北上的何浩文，竟然在開工之前亦飛往寧波逗留了兩至三星期，仲住埋同一間酒店。及後蔡潔隨劇轉飛北京，何浩文又緊隨其後再飛北京，直頭孖公仔咁黐到實，即使在網上流傳的一張有蔡潔、吳業坤、陳展鵬及洪永城大合照中，何浩文亦毫不避忌企埋一齊，非常明目張膽！

何浩文 何浩文到訪天壇。
何浩文到訪天壇。（圖片來源：[email protected]_hhm）
何浩文 蔡潔與吳業坤等人亦到北京拍劇。
蔡潔與吳業坤等人亦到北京拍劇。（圖片來源：[email protected]

何浩文：梗係冇呢件事

原本與網紅Natalie拍拖4年的何浩文回覆傳媒時激動否認，表示自己在拍畢《一舞傾城》後到西雙版納拍網大《超霸女郎》，及後到寧波與製作人見面。而且自己本身與吳業坤份屬老友，所以才與吳業坤共住同一間酒店，及後亦堅決否認有單獨進出蔡潔的房間，不過則承認有「一大班人」去蔡潔的房間食嘢傾偈，並表示與蔡潔認識幾年，是同公司亦是朋友。另一方面，何浩文又透露自己與女友Natalie發展穩定，並以結婚為目標，北上搵夠就會返香港買樓結婚！

何浩文 何浩文與Natalie拍拖四年。
何浩文與Natalie拍拖四年。（圖片來源：[email protected]_hhm）
何浩文孖太子女陪坤哥行去攞車。
兩年前何浩文曾被指喪黐王晶女女王子涵。（圖片來源：新傳媒資料庫）
份屬同一公司，又一齊合作過電視劇《賭城群英會》及《荷里活有個大老千》，何浩文呢期同太子女王子涵行得特別埋。
份屬同一公司，又一齊合作過電視劇《賭城群英會》及《荷里活有個大老千》，何浩文呢期同太子女王子涵行得特別埋。（圖片來源：新傳媒資料庫）

Natalie對男友高度信任

與何浩文拍拖四年的Natalie亦有回覆傳媒訪問，並表示對男友高度信任，而且自己亦對男友的行程瞭如指掌。而另一方面，蔡潔亦謂與何浩文曾在《一舞傾城》中飾演一Pair，不過亦澄清二人只是好朋友，希望大家不要誤會。據知，蔡潔現時正與一名圈外男友拍拖。

何浩文 方韻婷Natalie現時28歲。
方韻婷Natalie現時28歲。（圖片來源：[email protected]

何浩文與Natalie修心養性

何浩文出道以來緋聞不斷，但自從4年前與Natalie（方韻婷，前名方敏婷）拍拖後即修養性。而早年Natalie的父親在內地猝逝後，何浩文亦體貼地立即停工，兼推掉6位數字的廣告陪住Natalie經歷喪父之痛。另一方面，二人亦不時就會在IG上公開放閃曬合照，看似是感情穩定，所以今次傳出何浩文與蔡潔秘密撻著，三位在幕前工作的事件主角都大感無奈！

何浩文 Natalie參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》靠長腿出位。
Natalie參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》靠長腿出位。（圖片來源：[email protected]

即重溫6年前何浩文接受本刊訪問。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、[email protected]_hhm、[email protected]、《鴨王2》宣傳圖片資料或影片來源：東方新地

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