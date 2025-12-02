37歲何浩文淪落旺角街頭派傳單 袁嘉敏爆王晶拍《鴨王》全為捧紅他

37歲何浩文近日被網民在旺角街頭「野生捕獲」，身穿整齊恤衫西褲派發傳單，造型斯文得像落區拉票的區議員。這位曾在《鴨王》中豁出去全裸演出的王晶愛將，如今竟然要親自上街賣唱宣傳新歌，更不惜自掏腰包派現金獎勵，背後原因令人深思。