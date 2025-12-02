37歲何浩文淪落旺角街頭派傳單 袁嘉敏爆王晶拍《鴨王》全為捧紅他
袁嘉敏爆王晶拍《鴨王》全為捧紅何浩文
袁嘉敏近日在ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》中親自拆解當年全裸演出《鴨王》的內幕。她表示當時是因為信任導演王晶，亦覺得展示自然身體並不可恥才答應演出。袁嘉敏指王晶當時對她說只是為了捧紅男主角何浩文，不過最後結果拍攝時的性愛與裸露場面比劇本所述更多，其中在遊艇上拍性愛戲的一幕尤其深刻，亦令觀眾將她定型，最終令她對三級片產生PTSD。
旺角街頭突擊宣傳 何浩文派錢谷新歌
不過這位王晶愛將，近日就被有網民在旺角街頭發現在派發傳單，當日何浩文戴上眼鏡，身穿整齊恤衫西褲，造型相當斯文。原來他是為了宣傳自己的新歌而連日在旺角街頭進行Busking表演。有網民分享遇見何浩文的經歷表示「真人比上鏡帥，第一次看他的劇是在2017年TVB的《賭城群英會》，他飾演『瀟灑哥』，之後還有《一舞傾城》的Dave。他跟我們玩了一個遊戲，玩完仲送了現金20元，宣傳他的新唱片。」可見何浩文為了谷新歌，除了派傳單外，更不惜自掏腰包大派現金獎勵。
何浩文演藝事業陷瓶頸 近年作品大減
何浩文擁有高大身形及俊朗外表，向來是導演王晶的愛將，前幾年他影視雙棲發展，曾參演《喜愛夜蒲》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等作品。若要數到代表作，觀眾印象最深刻的必定是電影《鴨王》，當年在片中他豁出去全裸上陣，一脫成名。不過近年何浩文彷彿變了「失蹤人口」，最近一套出街劇集已是去年的《狀王之王》，但其實是2022年拍攝。電影方面亦產量大減，只得一些網絡大電影，演藝事業似乎陷入瓶頸。
何浩文轉戰音樂界 與音樂人合作巴士王計劃
近年影視行業進入寒冬，何浩文也趁機發展不同面向，除了積極拍片經營社交平台外，也努力發展歌唱事業。何浩文曾因舞技出色而被經紀公司發掘，與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，並在2011年12月推出單曲《太陽風暴》。其後2014年他又發表首支個人單曲《Say You Love Me》，2015年更親自監製歌曲《愛不起·對不起》。此外，何浩文又與音樂人劉宇軒合作「十八區巴士王計劃」，走遍香港各區Busking，並把唱歌片段分享到社交平台，儘管不多人認得他，但他依然享受其中，並表示「我會繼續努力練歌繼續努力唱好啲畀大家聽」。
網民讚何浩文真人更帥 街頭表演獲支持
何浩文的街頭宣傳活動吸引不少網民圍觀，有網民表示不敢上去要合照，但大讚何浩文本人真的很帥。另有網民留言支持他的努力，認為他這份誠意和熱血確實值得加分。雖然只是派發20元現金獎勵，但這種親民的宣傳方式確實令人印象深刻。何浩文近年也積極拍片經營社交平台，更找來王晶客串，可見他正努力在不同領域尋找突破。