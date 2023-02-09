風再起時 | 導演舊愛何珮瑜演男神梁朝偉老婆 身形火辣憑多套三級片成名
《風再起時》導演舊愛何珮瑜 演男神梁朝偉老婆
由導演翁子光執導的新戲《風再起時》中，舊愛何珮瑜飾演男神梁朝偉太太，何珮瑜在接受訪問時表示首次與男神合作十分緊張，除了多次在對戲期間被梁朝偉的一雙電眼電導之餘，更大讚梁朝偉是一位幽默的好前輩：「第一次合作，我稱呼佢做梁生，梁生就好幽默咁話：『你嗌我Tony都得㗎啦。』我話：『Tony？係嘅，Tony哥。』自此拍戲期間我都係叫佢做Tony哥。」
剝完智慧齒 與梁朝偉拍激吻戲
此外，何珮瑜在拍攝期間因為智慧齒發炎，要再拍攝當地睇牙醫拔智慧齒。得悉此消息的梁朝偉每天都有關心何珮瑜的狀態：「最後剝咗兩隻智慧齒，Tony哥知道，每一日開工佢都會問我：『點呀，你隻牙好番啲未呀？』我話：『好番啲啦。』好搞笑，佢好關心後輩啲牙㗎，哈哈。」
在劇中飾演夫妻的兩人亦有一場激吻戲份，何珮瑜表示在拍激吻戲前都非常緊張，做足準備措施，不但買定烏龍茶，更買定牙刷清潔口腔，非常隆重其事：「我諗呢場係我咁耐以嚟最緊張嘅kiss戲，都NG咗三、四次，哈哈。」
翁子光、何珮瑜拍拖一年半 大方恭喜對方
曾經與導演翁子光有過一段情的何珮瑜，兩人的戀情維持了一年半，在2018年初正式分手。當被問到兩人時隔多年再次見面會否尷尬時，何珮瑜大方表示不會尷尬，大家再見亦是朋友：「唔會尷尬嘅，大家都係互相好好嘅朋友。但其實都好耐無見，都5年無見。但都要恭喜導演，因為大家都期待咗咁耐嘅電影終於可以上映，同埋希望佢可以攞多啲獎，攞獎攞到手軟！」
身形火辣憑多套三級片成名
入行已經超過十年的何珮瑜現年33歲，當年與周秀娜同期出道的她一直走性感路線，身形性感火辣的她憑《喜愛夜蒲》、《一路向西》等多套三級片成名。近年何佩瑜轉型做演技派女演員，在《神探大戰》等作品中犧牲色相剃眉演出，繼續活躍於香港電影圈。
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