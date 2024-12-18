何生何太包到實現身公立醫院 疑似去睇「呢一科」網民極關心！
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《東張西望》何伯何太自5月起成為公眾討論焦點，更成為Google搜尋榜10大本地話題人物之一。近期何伯何太又有新聞，日前疑被網民野生捕獲，發現兩公婆在瑪嘉烈醫院出沒，更有網民翻查出原來兩人去「呢一科」覆診…
何伯何太現身公立醫院 疑似去睇精神科？
最近，何伯何太的行蹤再次成為網絡焦點。有網民在社交平台分享，目擊何生何太在瑪嘉烈醫院出沒：。網民隨即查到「瑪嘉烈醫院K座10樓」為「精神科門診」，甚至有人稱見到他們去拿「安眠藥」。消息一出，網民極為關心：「他們是不是有什麼心理問題？」、「係囉，有病就睇醫生，有病就食藥。唔好害街坊」等。
本月初曾與街坊街頭爭執
何伯何太的爭議始於公屋問題。據何太表示，他們上月回港看醫生時遇上颱風，卻被房署職員上門驅逐，理由是不允許何伯在何太的公屋中「屈蛇」。然而，這對夫婦的麻煩並未就此結束。本月初（6日），何生何太在街上偶遇網民，雙方更在街頭「開火」。何太透露，有人跟蹤他們，期間不斷與網民發生口角，甚至一度舉起雨傘指向網民。
何太突發惡鬧老公 何伯身體狀況惹關注
早在7月時，何太帶住何伯再喺抖音開直播， 影片中看到二人坐在鏡頭前，新何太發現何伯閉上了眼睛，於是便輕推了他一下，何伯隨後睜開眼睛。
雖然何伯當時已馬上睜開了眼睛，但新何太隨後再大力「批㬹」，並將老公推開，同時大聲斥責：「老公仔，你瞌眼瞓就去瞓啦！你仲喺度！瞓啦！」不過何伯卻否認打瞌睡，並笑笑口說「邊係呀」，而在新何太說完「瞓啦！」的瞬間，該場直播也隨之結束。
10大本地話題人物完整名單 何伯何太夫妻檔上榜霸第5、8位
Google香港早前（10日）就公開2024年度搜尋榜，76歲何伯與43歲老婆何太今年可以話係當之無愧嘅話題人物，無論係上東張控訴仔女，定係隨後被爆出何伯「屈蛇」何太嘅公屋單位導致被避走內地租酒店，件件都引起網民熱議！而且何太仲將流量密碼捉到實一實，連環以直播大爆房事，以及瘋狂爆seed鬧何伯兼疑似虐待對方搞到網民報警等事件，連續多月成為焦點話題！
圖片來源：網上圖片