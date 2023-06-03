何艷娟純情look請食貴價飯 傳閃離收3億贍養費生活繼續富貴
何艷娟失婚後繼續富貴 風騷請食貴價飯
失婚後繼續富貴的何艷娟，早前請好友鄭紹康到米芝蓮一星的日本餐廳食飯，該餐廳晚餐Omakase至少每位收$2500港幣。鄭紹康亦非常識做，發文感謝對方請客，並大讚何艷娟：「I always think Katherine is one of the most successful Miss Hong Kong!（我一直覺得何艷娟是最成功的港姐之一）」當日何艷娟淡妝示人，身穿樸素白色上衣加Cap帽，打扮非常低調貼地。
IG頻頻炫富 Hermès、Chanel樣樣齊
離婚後傳收3億贍養費的何艷娟生活富貴，經常於IG上傳吃喝玩樂的照片，次次出街、出活動帶嘅手袋個個唔同，Chanel、Dior手袋就唔洗講，就連身份嘅象徵Hermès Birkin Bag、Kelly Bag都有好幾個！
閃離收3億贍養費 成功躋身上流社會
2014年參加港姐獲季軍的何艷娟，入行後曾在《宮心計2深宮計》等古裝劇集飾演丫鬟等閒角。在2018年便與年紀相差40歲的澳博營運總裁吳志誠結婚。結婚後何艷娟經常社交平台大曬名牌手袋、周遊列國，「曬命」已成為她日常動態。外界對炫富行為爭議不斷。不過二人婚姻只維持8個月，即離婚收場，其後傳出何艷娟收到3億的贍養費。何艷娟成失婚婦人後生活繼續曬名牌、逛名店、到高級餐廳用餐，生活勁富貴。
一度被傳再搭上百億富商
何艷娟失婚後，感情生活方面繼續多姿多彩，曾被影到與教育家陳樹渠長子陳燿璋於中環派對上好親密，又傳與任職投資銀行顧問的老外打得火熱。早前更在社交界傳出，何艷娟跟一名身家百億的富商交往，不過她處理感情低調又小心，被傳媒追問戀情，何艷娟都一一否認，強調自己單身。
何艷娟難理批評照嫁吳志誠 自此淡出娛圈
何艷娟出身於普通家庭，父母離異，隨母親移居香港。23歲參選香港小姐競選，當時她在香港大學修讀法律學系，巧合的港姐競選跟大學考試時間有衝突，最後何艷娟仍把心機投放到港姐競選。最後何艷娟過五關斬六將勇奪當年港姐季軍。何艷娟當選後拍攝了《幕後玩家》及《愛回家》，突然於2018年宣布嫁給比自己年長39歲的商人吳志誠。
二人透過2014年的澳博中國風晚宴上結識，吳志誠對何艷娟一見鍾情，展開了熱烈追求，送鑽石首飾作見面禮。交往後何艷娟富貴逼人來，平日出入都有司機接載，身上亦有不少名牌，在2016年何艷娟便以一千八百萬買入君臨天下單位，首度做業主已買豪宅，有傳是吳志誠送贈的訂情禮物，而與吳志誠入紙登記註冊時，兩人亦同報半山麥當勞道豪宅。不過二人年紀相差太大，一直不被外界看好。
前夫曾任澳博高層 身家雄厚近30億
吳志誠曾就職已故賭王何鴻燊家族企業，亦曾擔任澳博執行董事兼營運總監一職，擁有市值約12億的股份，再加上其他投資及物業，其身家保守估計超過30億。男方在娶何艷娟前，曾有過兩段婚姻，單身約20年後遇上何艷娟，便陷入熱戀。
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