何艷娟純情look請食貴價飯 傳閃離收3億贍養費生活繼續富貴

前港姐何艷娟在2019年與比她年長40歲的澳博高層吳志誠閃電離婚後，有傳何艷娟當時收了3億贍養費，並且火速搭上另一百億富商，離婚後到處周國列國，生活繼續富貴。早前何艷娟就為公關好友鄭紹康補祝生日，並請對方食高級日本餐廳，獲對方大讚為「最成功的港姐之一」。