何艷娟

何艷娟拍片晒舞技 扭腰又托胸 擁億萬身家過闊太生活 心思思想復出？

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14年港姐季軍、現年30歲的何艷娟，曾與澳博高層、身家30億的吳志誠閃婚閃離，有指離婚時何艷娟袋3億贍養費，之後何艷娟不愁寂寞，有傳她再暗交身家百億的富商，繼續過其上流社會生活﹗去年底約滿無綫的何艷娟，話想先休息半年，不過近月何艷娟已經心癢癢，不時在社交網拍片，最新一條片仲大跳勁舞，舞姿非常誘人。

何艷娟 30歲的何艷娟近月在社交網非常活躍。
30歲的何艷娟近月在社交網非常活躍。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟 何艷娟拍片時搔首弄姿好風騷。
何艷娟拍片時搔首弄姿好風騷。（圖片來源：[email protected]_hoyk）

何艷娟拍片打發時間

前港姐何艷娟與富商吳志誠閃離後，過住無憂的闊太生活，出入酒店High Tea閒時畫畫，不過無事忙始終會悶，近日見佢在社交網好活躍，不時拍片咪嘴唱歌，可見她表演慾依然甚強。

何艷娟 何艷娟隨住音樂單手托胸。
何艷娟隨住音樂單手托胸。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟 之後更雙手一齊托，舞姿非常撩人。
之後更雙手一齊托，舞姿非常撩人。（圖片來源：[email protected]_hoyk）

舞癮大發表演勁舞

何艷娟在最新一條片穿上短身衫加短褲大跳勁舞，隨住強勁的音樂節拍，不斷扭蛇腰，更多次用手托胸，舞姿極盡誘人等。有網民睇見何艷跳得如此落力，留言問她是否想返娘家拍劇，又表示希望她返《愛‧回家之開心速遞》客串，看來觀眾並未把她忘記。

何艷娟
（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟
（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟 何艷娟不停扭動身體。
何艷娟不停扭動身體。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟 不時露出小蠻腰。
不時露出小蠻腰。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟 何艷娟過住闊太般的生活，近年更愛上畫畫。
何艷娟過住闊太般的生活，近年更愛上畫畫。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟 打扮成熟又富貴的何艷娟，實際年齡得30歲。
打扮成熟又富貴的何艷娟，實際年齡得30歲。（圖片來源：[email protected]_hoyk）

何艷娟約滿唔續約

前港姐何艷娟今非昔比，幾年間由港姐變闊太，前夫是澳博高層、身家30億的吳志誠，離婚後何艷娟繼續在無綫賺錢買花戴，去年她出席藝術展，透露已約滿無綫，想先休息幾個月至半年。

何艷娟於今年的港姐活動上現身。
何艷娟於去年的港姐活動上現身。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟與慧妍雅集成員及無綫總經理合照。
何艷娟與慧妍雅集成員及無綫總經理合照。（圖片來源：[email protected]_hoyk）

想返去拍《愛‧回家》

其實近年何艷娟在幕前的演出不多，即使有份拍處境劇《愛‧回家之開心速遞》及其他劇集，都只是演閒角，對於之後會否再拍劇，何艷娟表示仍然好有興趣，仲話平時都有同《愛‧回家》班演員keep住聯絡，每次見到他們都好有家的感覺，所以好想返去拍。

何艷娟表示近年專注做慈善工作。
何艷娟表示近年專注做慈善工作。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟話覺得拍《愛‧回家》好有家的感覺，所以有機會都想返去拍。
何艷娟話覺得拍《愛‧回家》好有家的感覺，所以有機會都想返去拍。（圖片來源：[email protected]_hoyk）

何艷娟：人生有太多嘢要學

不過何艷娟亦想重拾自己的興趣，她透露自6歲起已開始學畫畫，對藝術略有研究，又喜歡欣賞藝術品，所以想趁機重拾彈琴及畫畫的興趣，原來她鋼琴學到8級，但自13歲後就冇再彈過，何艷娟覺得人生有太多嘢要學，暫時停工想學習不同的東西。今時今日的何艷娟，想學乜都得啦！

何艷娟自小對藝術有興趣，想趁這段時間學多啲嘢。
何艷娟自小對藝術有興趣，想趁這段時間學多啲嘢。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
何艷娟幾乎日日都出入酒店，更是High Tea KOL。
何艷娟幾乎日日都出入酒店，更是High Tea KOL。（圖片來源：[email protected]_hoyk）
離婚後的何艷娟生活更奢華，慶祝生日切蛋糕切到手軟。
離婚後的何艷娟生活更奢華，慶祝生日切蛋糕切到手軟。（圖片來源：[email protected]_hoyk）

何艷娟8個月爺孫戀玩完

2014年港姐季軍何艷娟 (Katherine) ，18年7月同年紀相差四十載、當時66歲嘅澳博營運總裁吳志誠入紙申請結婚，大家以為這段爺孫戀修成正果，但19年5月在IG宣布離婚，仲話喺和平氣氛下分開，婚姻只係維持8個月。

何艷娟因疫情關係未能如往常周遊列國，唯有坐遊艇出海。
何艷娟因疫情關係未能如往常周遊列國，唯有坐遊艇出海。（圖片來源：何豔娟IG）

過闊太生活

何艷娟回復單身後，傳袋得3憶贍養費，保持高質生活質素，因疫情未能出外旅國，但平常坐遊艇出海、歎下午茶、被品牌邀請出席活動，仍然過住闊太生活。

在馬場經常見到何艷娟蹤影。
在馬場經常見到何艷娟蹤影。（圖片來源：何艷娟IG）
何艷娟與米雪、江欣燕現身馬場，何艷娟的Hermes包包贏晒前輩﹗
何艷娟與米雪、江欣燕現身馬場，何艷娟的Hermes包包贏晒前輩們﹗（圖片來源：何艷娟IG）

何艷娟回復單身不愁寂寞

離婚後的何艷娟生活多姿多彩，曾被影到與教育家陳樹渠長子陳燿璋於中環派對上好親密，又傳與任職投資銀行顧問的老外打得火熱。近來更在社交界傳出，何艷娟跟一名身家百億的富商交往，不過她今次處理感情低調又小心，被傳媒追問戀情，何艷娟都一一否認，強調自己單身。

何艷娟被邀出席品牌活動，繼續過住上流社會生活。
何艷娟被邀出席品牌活動，繼續過住上流社會生活。（圖片來源：何艷娟IG）

何艷娟為保持一定知名度，間唔中亮相幕前，除了《愛回家》外，在《超能使者》亦有演出，不過《超能使者》去年9月煞科後，何艷娟未有再參與劇集演出，似乎是專心拍拖﹗

何艷娟 一身珠光寶氣。
一身珠光寶氣。（圖片來源：何艷娟IG）

何艷娟IG公布分訊

何艷娟前年5月在IG post咗一張文字圖，當中寫道：「在和平和友好的情況下，我們決定分開了。並說好了大家再見亦是好朋友，並且彼此多謝大家和互相祝福。」而她事後接受傳媒訪問，直認與吳志誠離婚。

何艷娟 何艷娟有份參演無綫重頭劇集《深宮計》，演羅霖司珍房的女史，與同由女史變公主的劉心悠有唔少戲同場。
何艷娟有份參演無綫重頭劇集《深宮計》，演羅霖司珍房的女史，與同由女史變公主的劉心悠有唔少戲同場。
8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
何豔娟公布分訊。（圖片來源：何艷娟IG）

14年港姐季軍譜爺孫戀

來自北京的何艷娟，是港大法律系畢業生，14年當選港姐季軍的她，同屆冠軍是邵珮詩、亞軍王卓淇。參選亦令何艷娟人生改寫，14年以港姐季軍銜頭，出席澳博活動邂逅未來老公吳志誠，拍拖三年多爺孫戀開花結果。

何艷娟
（圖片來源：東方新地資料庫）

低調交往3年 收千八萬訂情樓

何艷娟當選港姐後，和同屆港姐冠軍邵珮詩和亞軍王卓淇參與澳博的宴會而認識對方，吳志誠對何艷娟一見鍾情，男方展開熱烈的追求攻勢，送鑽石首飾作見面禮，好闊綽。而二人正式交往後何艷娟富貴逼人來，雖然在無綫只係藝員仔，平日出入有司機接載，身上名牌亦不少，深得澳博男友寵愛，早在16年何艷娟便以一千八百萬買入君臨天下一個單位，首度做業主已經係買豪宅，有指該豪宅正是未來老公吳志誠送贈的訂情禮物，而同吳志誠入紙登記註冊，兩人亦同報住半山麥當勞道豪宅。

何艷娟 66歲吳志誠是賭王何鴻燊心腹，身為澳博營運總裁兼執行董事(右)，在圈中人脈極廣。
吳志誠是賭王何鴻燊心腹，身為澳博營運總裁兼執行董事(右)，在圈中人脈極廣。（圖片來源：東方新地資料庫）
8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
君臨天下（圖片來源：東方新地資料庫）

餅印母陪拍拖

吳志誠身家豐厚，保守估計逾30億港元，回顧二人拍拖期間，Katherine於IG出post從不會post她與老公的合照，而本刊曾拍得何艷娟跟戴著口罩的吳志誠拍拖，何對女友呵護備至，何艷娟唔介意帶埋阿媽同行！

何艷娟 何艷娟同母親無論樣貌、身形都好似，似孖生姊妹。
何艷娟同母親無論樣貌、身形都好似，似孖生姊妹。（圖片來源：東方新地資料庫）

何艷娟同媽咪似足姊妹花，兩母女感情要好，拍拖行街何艷娟亦唔會顧住黐實當時的男友即未來老公，不時搭實媽咪行。

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（圖片來源：東方新地資料庫）

司機接出入

何艷娟雖然帶埋阿媽，同未來老公吳志誠拍拖行超市，不過，何母亦好識做，間中會企開啲，唔想妨礙女兒拍拖。同未來老公即使年齡相差40年，一樣冇代溝，全程黐實商量買啲乜，非常甜蜜。

何艷娟 識做企開
識做企開（圖片來源：東方新地資料庫）

有商有量

何艷娟 到超市買餸，大家有商有量。
到超市買餸，大家有商有量。（圖片來源：東方新地資料庫）

搶住攞嘢

吳志誠對未來老婆非常體貼，見老婆攞住大袋物品，即刻搶住幫手攞，絕對唔使老婆操勞，何艷娟亦可輕鬆邊行邊飲嘢！

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（圖片來源：東方新地資料庫）

三人企埋一邊等司機，戴住口罩的吳志誠望住當時的未來老婆，眼神充滿愛的火花。

何艷娟
（圖片來源：東方新地資料庫）

買完嘢離開等司機，司機一到，吳志誠即一馬當先行去上車，何艷娟則陪住媽咪跟在身後。

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（圖片來源：東方新地資料庫）
何艷娟 低調拍拖三年多，當時26歲何艷娟同66歲澳博營運總裁男友入紙排期註冊結婚，二人同報地址更是吳志誠手持的半山麥當勞道寶樺臺豪宅。
低調拍拖三年多，當時26歲何艷娟同66歲澳博營運總裁男友入紙排期註冊結婚，二人同報地址更是吳志誠手持的半山麥當勞道寶樺臺豪宅。（圖片來源：東方新地資料庫）

周遊列國

演藝事業發展平平，何艷娟婚前婚後經常周遊列國，而且打扮亦富貴，常到歐美遊行。

8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
（圖片來源：[email protected]_hoyk）
8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
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8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
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8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
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同身家「億億聲」的吳志誠拍拖後，何艷娟生活亦變富泰無憂，不時坐遊艇出海，又學畫畫。

8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
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婚後鮮有現身幕前

在熱爆處境劇《愛·回家之開心速遞》中，何艷娟有份演出「龍作蜜」一角，但就戲份不算多，但她嫁人後已鮮有現身幕前。

8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
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離婚先兆 重返《愛‧回家》開工

公布離婚前，何艷娟在社交網分享拍攝《愛‧回家之開心速遞》跟「龍家」家人合照，當時已有網民留言問龍作蜜是否回歸，原來是離婚的先兆。

8個月爺孫戀玩完！何艷娟同澳博高層老公離婚
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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片、[email protected]_hoyk、東方新地資料庫

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