何艷娟拍片晒舞技 扭腰又托胸 擁億萬身家過闊太生活 心思思想復出？

14年港姐季軍、現年30歲的何艷娟，曾與澳博高層、身家30億的吳志誠閃婚閃離，有指離婚時何艷娟袋3億贍養費，之後何艷娟不愁寂寞，有傳她再暗交身家百億的富商，繼續過其上流社會生活﹗去年底約滿無綫的何艷娟，話想先休息半年，不過近月何艷娟已經心癢癢，不時在社交網拍片，最新一條片仲大跳勁舞，舞姿非常誘人。