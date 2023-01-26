何艷娟失婚繼續生活富貴 新年遊杜拜派福利泳衣相獲網民激讚
何艷娟旅行相狂曬身材 網民力讚keep得好
何艷娟失婚後，生活富貴，經常周圍旅行。近日她在杜拜過新年，不忘於IG貼出美照，更分享出水芙蓉照，當中何艷娟說道：「Feels so good to be swimming in the desert. It’s a whole new different experience! (在沙漠中游泳的感覺真好。 這是一種全新的不同體驗！) 大年初二繼續祝大家笑口常開，兔氣揚眉。」一眾網友們留言大讚何艷娟性感，身型更勝當年選港姐的時候。
何艷娟離婚後拍片打發時間 扭腰又托胸
何艷娟離婚後過住闊太生活，出入酒店HighTea閒時畫畫，不過無事忙始終會悶，所以經常活躍社交網絡拍攝一些有有趣影片，有咪嘴唱歌、試過穿上短身衫加短褲大跳勁舞等。而跳舞影片不乏不斷扭蛇腰，更多次用手托胸，舞姿極誘人。表演慾這麼強的何艷娟，仍對拍劇念念不忘。對於之後會否再拍劇，何艷娟曾透露仍然好有興趣，仲話平時都有同《愛‧回家》班演員keep住聯絡，每次見到他們都好有家的感覺，所以好想返去拍。何艷娟為保持一定知名度，間唔中還有亮相幕前，除了《開心速遞》外，在早前的劇集《超能使者》亦有演出，不過《超能使者》去年播完後，何艷娟未有再參與劇集演出。
何艷娟難理批評照嫁吳志誠 自此淡出娛圈
何艷娟出身於普通家庭，父母離異，隨母親移居香港。23歲參選香港小姐競選，當時她在香港大學修讀法律學系，巧合的港姐競選跟大學考試時間有衝突，最後何艷娟仍把心機投放到港姐競選。最後何艷娟過五關斬六將勇奪當年港姐季軍。何艷娟當選後拍攝了《幕後玩家》及《愛回家》，突然於2018年宣布嫁給比自己年長39歲的商人吳志誠。
前夫曾任澳博高層 身家雄厚近30億
吳志誠曾就職已故賭王何鴻燊家族企業，亦曾擔任澳博執行董事兼營運總監一職，擁有市值約12億的股份，再加上其他投資及物業，其身家保守估計超過30億。男方在娶何艷娟前，曾有過兩段婚姻，單身約20年後遇上何艷娟，便陷入熱戀。
何艷娟離婚後分前夫3億贍養費 $2,000食餐飯勁富貴
結婚後何艷娟經常社交平台大曬名牌手袋、周遊列國，「曬命」已成為她日常動態。外界對炫富行為爭議不斷。不過二人婚姻只維持8個月，即離婚收場，其後傳出何艷娟收到3億的贍養費。何艷娟成失婚婦人後生活繼續曬名牌、逛名店、到高級餐廳用餐，早前她更到米芝蓮三星的日本餐廳食$2,000一餐omakase，生活勁富貴。
何艷娟離婚後愈戰愈強 桃花運勁旺
離婚後的何艷娟生活多姿多彩，曾被影到與教育家陳樹渠長子陳燿璋於中環派對上好親密，又傳與任職投資銀行顧問的老外打得火熱。早前更在社交界傳出，何艷娟跟一名身家百億的富商交往，不過她處理感情低調又小心，被傳媒追問戀情，何艷娟都一一否認，強調自己單身。
常見問題
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