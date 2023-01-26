何艷娟失婚繼續生活富貴　新年遊杜拜派福利泳衣相獲網民激讚

曾演出處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》的2014年香港小姐季軍何艷娟，於2018年閃婚譜出「爺孫戀」，與比她年紀大40歲、坐擁30億身家的澳博營運總裁吳志誠閃婚，可是婚姻只維持8個月，非常短暫。何艷娟回復單身後生活富貴，經常周遊列國嘆世界。農厝新年，何艷娟選擇在杜拜過新年，頻頻在IG發布旅行相「曬命」。