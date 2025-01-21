何艷娟遊東京狂曬戰衣 豪歎5星級酒店1晚5位數
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現年33歲的2014年港姐季軍何艷娟（Katherine），自失婚後經常周遊列國，生活似足貴婦，繼早前去倫敦過聖誕後，近日她又飛到東京遊玩，所住的酒店1晚房價更高達5位數，拍得住大部分打工仔1個月人工。
何艷娟 東京豪玩豪住
何艷娟在2018年閃嫁比她大40歲的富商吳志誠，並於8個月後宣布離婚，有傳當時她收到3億贍養費，不愁生活，最近她就分享了多張到東京遊遊的靚相，其中一張在酒店房內食早餐的照片，可見她穿著一身白色毛毛吊帶裙，盡顯其S身形，而她所身處的酒店房，是日本一間著名5星級酒店的行政套房，1晚房價至少12,000港元，等同許多打工仔1個月的薪水。
從丫鬟到慈善名媛
何艷娟於香港大學法律系畢業，在TVB時拍劇機會不多，只曾於《宮心計2深宮計》飾演丫鬟，及於《愛·回家之開心速遞》飾演大龍生（羅樂林飾）和三太（樊亦敏飾）女兒龍作蜜（Vivian），直到2020年正式離巢，之後她經常現身慧妍雅集的慈善活動，包括中秋義賣月餅和探訪老人院等，成功轉型做名媛。
撰文：東方新地圖片來源：IG@katherine_hoyk資料或影片來源：原文刊於新假期