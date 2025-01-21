何艷娟遊東京狂曬戰衣 豪歎5星級酒店1晚5位數

現年33歲的2014年港姐季軍何艷娟（Katherine），自失婚後經常周遊列國，生活似足貴婦，繼早前去倫敦過聖誕後，近日她又飛到東京遊玩，所住的酒店1晚房價更高達5位數，拍得住大部分打工仔1個月人工。