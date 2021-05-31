何艷娟同澳博高層老公離婚收3億贍養費 傳再暗撻百億富商
撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、何艷娟IG
何艷娟8個月爺孫戀玩完
2014年港姐季軍何艷娟 (Katherine) ，18年7月同年紀相差四十載、當時66歲嘅澳博營運總裁吳志誠入紙申請結婚，大家以為這段爺孫戀修成正果，但19年5月在IG宣布離婚，仲話喺和平氣氛下分開，婚姻只係維持8個月。
何艷娟回復單身後，袋得3憶贍養費，保持高質生活質素，因疫情未能出外旅國，但平常坐遊艇出海、歎下午茶、被品牌邀請出席活動，仍然過住闊太生活。
何艷娟回復單身不愁寂寞
離婚後的何艷娟生活多姿多彩，曾被影到與教育家陳樹渠長子陳燿璋於中環派對上好親密，又傳與任職投資銀行顧問的老外打得火熱。近來更在社交界傳出，何艷娟跟一名身家百億的富商交往，不過她今次處理感情低調又小心，被傳媒追問戀情，何艷娟都一一否認，強調自己單身。
何艷娟為保持一定知名度，間唔中亮相幕前，除了《愛回家》外，在《超能使者》亦有演出，不過《超能使者》去年9月煞科後，何艷娟未有再參與劇集演出，似乎是專心拍拖﹗
何艷娟IG公布分訊
何艷娟前年5月在IG post咗一張文字圖，當中寫道：「在和平和友好的情況下，我們決定分開了。並說好了大家再見亦是好朋友，並且彼此多謝大家和互相祝福。」而她事後接受傳媒訪問，直認吳志誠離婚。
14年港姐季軍譜爺孫戀
來自北京的何艷娟，是港大法律系畢業生，14年當選港姐季軍的她，同屆冠軍是邵珮詩、亞軍王卓淇。參選亦令何艷娟人生改寫，14年以港姐季軍銜頭，出席澳博活動邂逅未來老公吳志誠，拍拖三年多爺孫戀開花結果。
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低調交往3年 收千八萬訂情樓
何艷娟當選港姐後，和同屆港姐冠軍邵珮詩和亞軍王卓淇參與澳博的宴會而認識對方，吳志誠對何艷娟一見鍾情，男方展開熱烈的追求攻勢，送鑽石首飾作見面禮，好闊綽。而二人正式交往後何艷娟富貴逼人來，雖然在無綫只係藝員仔，平日出入有司機接載，身上名牌亦不少，深得澳博男友寵愛，早在16年何艷娟便以一千八百萬買入君臨天下一個單位，首度做業主已經係買豪宅，有指該豪宅正是未來老公吳志誠送贈的訂情禮物，而同吳志誠入紙登記註冊，兩人亦同報半山麥當勞道豪宅。
餅印母陪拍拖
吳志誠身家豐厚，保守估計逾30億港元，回顧二人拍拖期間，Katherine於IG出post從不會post她與老公的合照，而本刊曾拍得何艷娟跟戴著口罩的吳志誠拍拖，何對女友呵護備至，何艷娟唔介意帶埋阿媽同行！
何艷娟同媽咪似足姊妹花，兩母女感情要好，拍拖行街何艷娟亦唔會顧住黐實當時的男友即未來老公，不時搭實媽咪行。
司機接出入
何艷娟雖然帶埋阿媽，同未來老公吳志誠拍拖行超市，不過，何母亦好識做，間中會企開啲，唔想妨礙女兒拍拖。同未來老公即使年齡相差40年，一樣冇代溝，全程黐實商量買啲乜，非常甜蜜。
有商有量
同身家「億億聲」的吳志誠拍拖後，何艷娟生活亦變富泰無憂，不時坐遊艇出海，又學畫畫。
婚後鮮有現身幕前
在熱爆處境劇《愛·回家之開心速遞》中，何艷娟有份演出「龍作蜜」一角，但就戲份不算多，但她嫁人後已鮮有現身幕前。
離婚先兆 重返《愛‧回家》開工
公布離婚前，何艷娟在社交網分享拍攝《愛‧回家之開心速遞》跟「龍家」家人合照，當時已有網民留言問龍作蜜是否回歸，原來是離婚的先兆。