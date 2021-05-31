何艷娟同澳博高層老公離婚收3億贍養費 傳再暗撻百億富商

14年港姐季軍、現年29歲的何艷娟，與澳博高層、身家三十億的吳志誠閃婚閃離，有指何艷娟袋3億贍養費，離婚後的何艷娟不愁寂寞，有傳她與身家百億的富商暗交，繼續過其上流社會生活﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、何艷娟IG