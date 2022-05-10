何艷娟晒餅印靚媽獲讚似兩姊妹 感情好到陪拍拖 扭腰趷籮拍片鋪路復出﹗？
何艷娟：每天都是母親節
何艷娟2019年與結婚不足一年的吳志誠離婚後，生活依然富貴，去年底約滿無綫後，何艷娟話想先休息半年，不過近月何艷娟已經心癢癢，不時在社交網拍片晒舞技，舞姿非常誘人。日前她趁著母親節，分享了多張與餅印靚媽的溫馨合照，笑言：「母親節快樂！對我來說，其實每天都是母親節！」
網友：媽媽氣質更勝一籌
來自北京的何艷娟在單親家庭長大，自小就和母親相依為命，兩母女感情勁好，網友對她和母親的合照都瘋狂畀Like，大讚何艷娟媽媽樣貌非常年輕貌美，紛紛留言：「媽媽個樣好後生」、「似兩姊妹」、「母女氣質都好好」等，亦有網友指何艷娟和母親比較之下「媽媽的氣質更勝一籌」。
閃婚閃離 不愁寂寞
畢業自港大法律系的何艷娟，14年當選港姐季軍，同屆冠軍是邵珮詩、亞軍王卓淇。參選後令何艷娟人生改寫，14年以港姐季軍銜頭，出席澳博活動邂逅未來老公吳志誠，在2018年「爺孫戀」開花結果。但到2019年，何艷娟和吳志誠離婚，有指她離婚後袋3億贍養費，更不愁寂寞，有傳她與身家百億的富商暗交，繼續過其上流社會生活。
何艷娟昔日甜蜜爺孫戀 獲餅印媽陪拍拖
2018年，本刊曾直擊何艷娟帶埋阿媽，同澳博營運總裁吳志誠甜蜜拍拖行超市，雖然年齡相差40年，但兩人表現十分有默契，買完嘢吳志誠更非常有風度，搶住幫未婚妻攞戰利品，體貼入微，待嫁準吳太認真幸福閃爆，難怪岳母見女婿，全程都笑逐顏開。
母女感情好
2018年本刊曾直擊何艷娟陪公吳志誠拍拖出巡，甜蜜行超市上糧，當日何艷娟的餅印媽咪亦有同行，只見岳母女婿全程毫無芥蒂好好傾，同準女婿關係看來相當好，何艷娟對住成熟穩重未婚夫亦顯得特別小鳥依人，買每樣嘢都同老公有商有量，吳志誠更好有風度，全程負責推住手推車，最後買了一車戰利品去畀錢，雖然何艷娟主動拎起大袋嘢離開超市，不過，唔夠幾秒吳志誠已從她手上搶過來攞，深怕何艷娟攞重嘢辛苦。
何艷娟拍片晒舞技 扭腰托胸心思思想復出﹗？
何艷娟與富商吳志誠閃離後，仍過住無憂的闊太生活，出入酒店High Tea閒時畫畫，不過無事忙始終會悶，近日忽然再度活躍於社交網，不時拍片咪嘴唱歌，可見她表演慾依然甚強，最新一條片仲大跳勁舞，舞姿非常誘人。
舞癮大發托胸露腿
何艷娟在最新一條片穿上短身衫加熱褲大跳勁舞，隨住強勁的音樂節拍，不斷扭蛇腰，更多次用手托胸，舞姿極盡誘人等。有網民睇見何艷跳得如此落力，留言問她是否想返娘家拍劇，又表示希望她返《愛‧回家之開心速遞》客串，看來觀眾並未把她忘記。
何艷娟約滿唔續約
何艷娟幾年間由港姐變闊太，前夫是澳博高層、身家30億的吳志誠，離婚後何艷娟繼續在無綫賺錢買花戴，去年她出席藝術展，透露已約滿無綫，想先休息幾個月至半年。
放聲氣想重返幕前 恨返去拍《愛‧回家》
其實近年何艷娟在幕前的演出不多，即使有份拍處境劇《愛‧回家之開心速遞》及其他劇集，都只是演閒角，對於之後會否再拍劇，何艷娟表示仍然好有興趣，仲話平時都有同《愛‧回家》班演員keep住聯絡，每次見到他們都好有家的感覺，所以好想返去拍。
何艷娟：人生有太多嘢要學
同時何艷娟重拾自己的興趣，她透露自6歲起已開始學畫畫，對藝術略有研究，又喜歡欣賞藝術品，所以想趁機重拾彈琴及畫畫的興趣，原來她鋼琴學到8級，但自13歲後就冇再彈過，何艷娟覺得人生有太多嘢要學，暫時停工想學習不同的東西。今時今日的何艷娟，想學乜都得啦！