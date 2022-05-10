何艷娟晒餅印靚媽獲讚似兩姊妹 感情好到陪拍拖 扭腰趷籮拍片鋪路復出﹗？

14年港姐季軍、現年30歲的何艷娟，與相差40歲的澳博高層吳志誠閃婚閃離後，近來忽然回歸社交網，更不時拍片吸Like，有傳鋪路復出。日前何艷娟趁著母親節，晒出多張與餅印靚媽的溫馨合照，獲網民大讚何母的樣貌更非常年輕，激似兩姊妹！