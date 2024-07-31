Viu記者評何詩蓓表現惹網民爭議 方力申做足功課採訪獲讚有料到
何詩蓓100米以最快時間晉級決賽
何詩蓓100米自由泳，游出52秒64以最快時間晉級決賽，確立了奪金的有力地位，但她在賽後接受訪問時表示，儘管她排名第一，卻完全沒有感受到壓力。何詩蓓的父母今次都有入場為愛女打氣。
記者竟用「後勁不繼」「慢過上次少少」形容何詩蓓200米表現
在200米奪銅後，何詩蓓接受多間電視台圍訪中，再次因為用詞不當被網民狠批要求換人！先有記者以「後勁不繼」形容何詩蓓的表現，再有疑似係ViuTV記者問「今次慢過上次少少，有冇覺得失望」不少網民都認為咁樣問何詩蓓令人尷尬，網民形容「用最禮貌嘅語氣問最廢嘅問題」「邊間主持人咁差！差！差！佢係咪要留意下自己的用詞呢！知唔知咩叫「後勁不繼」呢？佢邊隻眼見到詩蓓第四圈「後勁不繼」？」「Viu 記者每次問問題都影響運動員心情」「對手係強到破奧運記錄，有銅都已經好叻」「真係冇人材⋯⋯問啲咁嘅嘢」
方力申訪問何詩蓓200米感受 已知澳洲選手實力好強
相對TVB方力申的訪問，反著重安慰何詩蓓明白澳洲選手實力超然。小方一開始表示澳洲2位選手實力超強，而頭2個50米中何詩蓓其實都領先，算係做得非常好。何詩蓓坦承比賽充滿挑戰，知道澳洲選手實力好強，因為早在前幾個月剛破了世界紀錄。而自己的強項是一開始可以一個輕鬆速度去遊快少少，亦都知道澳洲選手通常會喺最後50米會搏盡衝上嚟，所以最後25米唔可以放棄，耷低頭好快咁去遊。
何詩蓓感謝一起捱夜的香港觀眾
何詩蓓表示能夠在這次比賽中獲得銅牌令她感到非常高興。她在賽場上看到許多香港區旗，感受到來自香港觀眾的熱情支持。小方提到香港觀眾捱夜睇賽事，何詩蓓就表示非常感謝香港的觀眾，2星期都要捱夜睇比賽，而自己就少上social media，睇唔到大家嘅message，但都收到大家的愛與支持，呼籲大家繼續支持香港運動員。
何詩蓓心理質素依然好！100米輕鬆0壓力！
在小方的獨家專訪中，小方表示明白何詩蓓心理質素很好，但200米拿了銅牌後，問何詩蓓100米會唔會多了壓力，何詩蓓就表示都表示不會感到壓力增加，反而更加自信，知道自己下了多少苦功，訓練有幾辛苦，所以最重要係返去好好做恢復，希望抖足精神。
小方問何詩蓓連續兩屆奪獎牌，哪一屆感覺較困難？何詩蓓回答：「每屆都不同。上一屆的期望較低，且沒有觀眾，所以壓力較小。這一屆期望更高，但我對自己的能力有信心，並且感受到大家的支持。」
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