Viu記者評何詩蓓表現惹網民爭議 方力申做足功課採訪獲讚有料到

港隊女飛魚何詩蓓女子200米自由泳賽事摘得銅牌，緊接100米自由泳賽亦順利過關，殺入周四凌晨2時30分的決賽，期待再創佳績！有網民睇返何詩蓓接受訪問時，疑似係ViuTV記者講「後勁不繼」、「今次慢過上次少少」，網民覺得咁樣問何詩蓓令人尷尬，打沉運動員士氣⋯⋯

