何超儀黑面嬲爆懸紅100萬緝兇！與「昔日姐妹」徐濠縈世紀同場
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何超儀昨日（18日）受邀出席商場品牌活動，她表示感謝該品牌邀請她出席活動，仲黑面指一直以來有人散播謠言，嬲爆指要懸紅100萬「緝兇」。昨日活動同場的還有何超儀的「昔日姐妹」徐濠縈，二人時隔多年未有同場，何超儀亦有就二人關係首次開腔作回應。
何超儀黑面嬲爆懸紅100萬緝兇
何超儀昨晚出席活動時，指有一位「好心人」一直散播謠言：「因為其實我自從老公有事之後，唔知有個咩人，係邊個人我又唔知，係好心呀，黑心呀，定係戇居，我都唔知。但係呢個人呢就俾我收到風，佢走出街同搞呢啲活動嘅PR，周圍講話我要照顧老公唔做嘢。即係我今日好開心可以嚟到。搵唔到係邊個，依家我懸紅用100萬去搵佢出嚟。」何超儀又指暫時對造謠者的身份毫無頭緒，表示要傳媒和粉絲幫忙「緝兇」。
陳子聰康復狀態良好 獲品牌高層睇中
何超儀指目前老公陳子聰的身體狀況良好，近日已經開始錄音，何超儀亦叫子聰幫忙寫歌填詞，務求在英國推出新專輯。何超儀又指二人早前在歐洲出席時裝騷時，陳子聰獲品牌高層睇中，邀請擔任嘉賓模特兒：「佢ready喇，佢真係好fit，仲fit過我啊！」
與「昔日姐妹」徐濠縈世紀同場
曾經被何超儀指有「分享症」的徐濠縈，昨日亦有份出席活動，對於二人事隔多年同場，何超儀表示二人已經很久沒有見面，一見面就有上次擁抱對方。何超儀笑指二人曾在Wyman和髮型師生日派對中見面，更一度合唱《一千個太陽》，二人姐妹情會繼續延續下去。
傳曾因1合照反目成仇
在2016年陳子聰大病初癒死過翻生之後，徐濠縈在網上曬出的何超儀老公照片，當時陳子聰暴瘦現身。照片一傳出，即刻被雜誌刊登，就連陳子聰出院暫住的Penthouse地址都被公開，有傳當時何超儀不滿好友徐濠縈乜都擺上網，仲公眾狠批對方有「分享症」，令二人關係破裂。
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@josie_ho_chiu、新傳媒圖片庫