何超儀黑面嬲爆懸紅100萬緝兇！與「昔日姐妹」徐濠縈世紀同場

何超儀昨日（18日）受邀出席商場品牌活動，她表示感謝該品牌邀請她出席活動，仲黑面指一直以來有人散播謠言，嬲爆指要懸紅100萬「緝兇」。昨日活動同場的還有何超儀的「昔日姐妹」徐濠縈，二人時隔多年未有同場，何超儀亦有就二人關係首次開腔作回應。