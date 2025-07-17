何超儀力捧醫生男神Iman出寫真詩集 獲「小前輩」讚自律 大爆最欣賞呢幾位偶像
廣告
何超儀（Josie）全力提攜其公司旗下搶眼新人「醫生男神」Iman Tahen，為其出版寫真詩集《Lost In Your Eyes》，更大爆兩人如何為鏡頭捕捉最詩意一面。隨著劇集《拾荒法師》宣布開拍續集，Iman由醫生成功轉型為演員，台前幕後鬧出不少趣事，揭示新劇面世前的種種挑戰和工夫。
「醫生男神」Iman詩意寫真拍攝挑戰
今次寫真詩集以香港、澳門、泰國為背景，半年內周遊多地，只為將Iman的詩情畫意氣質發揮到極致。何超儀甚至透露，太多靚相未能盡錄，若讀者反應理想，不排除一年推出兩輯。Josie透露：「Iman不單止被鏡頭考驗，更在多元場景下激發潛力，成功展現型格與才華。」
何超儀讚新人Iman易教聽話！
Iman原為專業醫生，現場更自爆過去於醫院工作的緊張狀態，轉型之路並非毫無起伏：「在鏡頭前，初時真的非常緊張，好彩有子聰和何超儀循序指導。」進入演藝界後，他開始學習廣東話，進一步適應香港娛樂圈生活。Iman亦感恩Josie和子聰為他出書，讚她是個非凡的人，令他由醫生變為演員，感激一直以來支持同鼓勵。
被問到有什麼提點給予新人，Josie就講到：「當然我係作為一個小前輩，我係有提點佢好多嘢嘅，其實好多嘢佢本人已經『容易教過我』，當時我細個好有態度㗎，亦都有好多嘢好容易聽得入耳，Iman反而係一個好自律嘅人，因為佢唔似我好似18歲咁出道，所以佢而家出道，我覺得個時間係啱啱好！」
《拾荒法師》續集升級動作戲
今年《拾荒法師》續集將正式開機，動作戲分明顯增加，包括吊威吔和功夫表演。Iman曾學習跆拳道，如今重新感受身體記憶，苦練數月不言苦。首次吊威吔還出現「倒轉頭暈」情節，他笑稱像Tom and Jerry般搞笑。何超儀除計劃與Iman拍攝愛情片，也安排他為樂隊The Uni Boys填詞，證明力捧計劃不止於劇集，正積極拓寬其演藝界線。
Iman自爆喜歡張國榮音樂
被問到有哪些比較欣賞的香港演藝明星，Iman提到有好多，包括李小龍、周潤發、周星馳等，又自爆很喜歡張國榮音樂作品，至於荷里活方面，Iman十分喜歡贏得 3 座奧斯卡影帝的英國影星丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）以及《魔盜王》男星尊尼特普（Johnny Depp）。
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期