何超儀力捧醫生男神Iman出寫真詩集 獲「小前輩」讚自律 大爆最欣賞呢幾位偶像

何超儀（Josie）全力提攜其公司旗下搶眼新人「醫生男神」Iman Tahen，為其出版寫真詩集《Lost In Your Eyes》，更大爆兩人如何為鏡頭捕捉最詩意一面。隨著劇集《拾荒法師》宣布開拍續集，Iman由醫生成功轉型為演員，台前幕後鬧出不少趣事，揭示新劇面世前的種種挑戰和工夫。