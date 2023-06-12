何超儀 陳子聰

何超儀直言「好棘」形容老公病況 陳子聰傳血管撕裂昏迷超過20日

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何超儀日前在澳門出席家姐何超鳳舉辦的活動，罕有談到老公陳子聰（Conroy）近況，透露他因身體原因缺席活動，話語中更以形容陳子聰的病情。

何超儀稱老公身體好弱好棘手

何超儀透露老公陳子聰身體出現了問題，身體好弱，而且「好棘」。她直認心情不好，過去一段時間都是為了照顧對方，稍後再跟大家報告老公病情。其後再有傳媒指，去年9月，陳子聰在澳洲入院檢查到有幾條血管撕裂，導致嚴重內出血要做手術。當時陳子聰做完手術後昏迷超過20日，醒後又下半身一度癱瘓2個多月，情況令人憂慮。據指，陳子聰目前留在香港家中休養，由看護24小時照顧，超儀亦暫停拍戲照顧老公。待老公身體狀況穩定，預計今年底再飛往美國做手術。

何超儀 陳子聰 何超儀透露老公陳子聰身體出現了問題，身體好弱，而且「好棘」。
何超儀透露老公陳子聰身體出現了問題，身體好弱，而且「好棘」。（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）

體重曾一度達到220磅

50歲的陳子聰其實是一名富家公子，由於外形出眾獲邀做模特兒入行，陳子聰曾憑190 cm的身高加上41吋胸肌更被稱為「港版木村」。不過自從2003年陳子聰和何超儀於澳洲結婚，成為賭王女婿後便由型佬變肥佬，尤其和何超儀合演的電影《太太》時，因要飾演肥佬的角色而極速增磅，一增便是四十磅！但之後陳子聰未有刻意修身，體重更一發不可收拾，高峰期曾經達到220磅。當時超儀指陳子聰未到四十歲已有高血糖、高脂肪及高血壓，身體已響起警號，又指他常飲酒及食牛扒，引致尿酸高而腳痛，勒令對方要積極減肥。

何超儀 陳子聰 陳子聰 陳子聰當年由於外形出眾獲邀做模特兒入行。
陳子聰當年由於外形出眾獲邀做模特兒入行。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 陳子聰曾憑190 cm的身高加上41吋胸肌曾被稱為「港版木村」。
陳子聰曾憑190 cm的身高加上41吋胸肌曾被稱為「港版木村」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 2003年陳子聰和何超儀於澳洲結婚。
2003年陳子聰和何超儀於澳洲結婚。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 成為賭王女婿。
成為賭王女婿。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 陳子聰婿後便由型佬變肥佬，體重更一發不可收拾，高峰期曾經達到220磅。
陳子聰婿後便由型佬變肥佬，體重更一發不可收拾，高峰期曾經達到220磅。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

死過翻生

到了2016年，陳子聰被發現腹部鼓脹，後來更出現暴瘦，傳出因為肝臟出現問題要秘密入院接受治療，要由港安醫院轉到瑪麗醫院留醫，一度要入住成人深切治療部，一班好友陳奕迅、徐濠縈、蘇永康同劉浩龍等輪住探病，情況令人擔心。有指當時何超儀為了照顧陳子聰亦全面停工，更為老公每月豪花200萬租住頂層單位，又請私家看護24小時全天候照顧。幸好陳子聰在何超儀的悉心照顧下，已幾乎完全恢復了當年勇，狀態勁弗！

何超儀 陳子聰 陳子聰 到了2016年，陳子聰被發現腹部鼓脹。
到了2016年，陳子聰被發現腹部鼓脹。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 有指陳子聰當時病情嚴重。
有指陳子聰當時病情嚴重。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 更傳出因為肝臟出現問題要秘密入院接受治療，身型暴瘦。
更傳出因為肝臟出現問題要秘密入院接受治療，身型暴瘦。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
何超儀 陳子聰 陳子聰 陳子聰同老婆何超儀近日去到意大利烏甸尼斯電影節。
陳子聰同老婆何超儀近日去到意大利烏甸尼斯電影節。（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）
何超儀 陳子聰 陳子聰 原來陳子聰已回復模特兒身形。
原來陳子聰已回復模特兒身形。（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）
何超儀 陳子聰 陳子聰 狀態Fit到爆。
狀態Fit到爆。（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）
何超儀 陳子聰 陳子聰 左起）何超儀、監製陳子聰、導演陳金一及詹瑞文。
（左起）何超儀、監製陳子聰、導演陳金一及詹瑞文。（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）
何超儀 陳子聰 陳子聰 陳子聰與何超儀現場大晒恩愛。
陳子聰與何超儀現場大晒恩愛。（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）
何超儀 陳子聰 陳子聰
（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）
何超儀 陳子聰 陳子聰
（圖片來源：[email protected]_ho_chiu）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ho_chiu、新傳媒圖片

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