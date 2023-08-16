The Do Show︳何超儀大爆老公大病差啲要截肢 一個舉動獲讚有情有義好老婆
The Do Show︳Do姐請嚟何超儀講述老公陳子聰健康狀況
Do姐YouTube Channel《The Do Show》最新一集請到請嚟何超儀做嘉賓，何超儀首度開腔講述老公陳子聰健康狀況。陳子聰於2016年，被發現腹部鼓脹，原來因為肝硬化出現問題要入院接受治療，後來好返後再發現直腸炎，都成功治療，但因為咁都出現暴瘦的問題。另外超儀想講另一件事係早前老公大動脈撕裂一事：「其實我今次上嚟係想借我老公大動脈撕裂，直情係爆裂咗呀，呢個case嚟到同社會上嘅朋友講，原來呢個病我哋一路都無乜點留意嘅，亦都係一個沉默殺手嚟嘅，同埋係無乜病徵，但原來又可以做body check嘅，可以特別要求check呢樣嘢。」
陳子聰出現大動脈撕裂
超儀講到老公大病後，認為身體好返，又開始大吃大喝，直到去年10月陳子聰出現大動脈撕裂。當時陳子聰回澳洲探親，食咗好多蝦餃，後來覺得盤骨唔舒服，以為自己整親腰。何超儀指陳子聰眼見面色已有不妥，但唔知咁大件事。喺澳洲最後一日時，陳子聰個肚好痛，車入去醫院時，佢已經暈咗，入咗急症室。全身檢查後，發現陳子聰出現大動脈撕裂，一肚都係血，「照完晒好多嘢之後，醫生同佢講話佢個動脈爆咗，肚臍以下嘅大動脈係爆裂咗喇，應該肚痛係因為一肚都係血。依家唔使講咁多嘢，畀個機會佢打一個電話，佢就打咗畀我。」當時陳子聰說不到話，由他父親告訴Josie他現在馬上要做手術了。
何超儀：有生命危險出現截肢問題
陳子聰在搶救過程中，身體出現好多狀況，整個身體插滿喉，換咗含矽膠的人工動脈，駁咗尿喉，又要洗腎又流出黑血等。手術完成後，陳子聰昏迷咗好耐，何超儀坦言當時醫生同佢講頭一星期係危險期，好大機會活唔到，同埋隻腳好冰開始發紫，何超儀就打俾香港的醫生，每日記錄低陳子聰的狀況，話俾香港的醫生知，發現有機會出現截肢問題，何超儀就每日偷偷哋自己攬住佢幫佢暖腳。陳子聰最後大概一個月左右先醒返，醫生指佢有機會一世都需要洗腎。
陳子聰感激何超儀
陳子聰開始接受物理治療，康復穩定後，透過瑪麗醫院搵嚟教授幫忙，最後陳子聰坐醫療專機返港再次接受治療。何超儀喺呢段時間不斷鼓勵佢，但表示自己都忍唔住躲於房間中喊，不過為了自己keep住健康，就無再喊。醫護表示現時陳子聰要一世背尿袋，但陳子聰唔想，何超儀就搵嚟全球最好的醫生，去美國重建尿道。最後Do姐打咗俾陳子聰，陳子聰都表示好感謝何超儀，喺呢種情況下一直咁樣照顧佢，經歷咗今次之後更加珍惜生活、生命。
何超儀：佢只係一個啦啦隊
影片最後2人互相擁抱，Do姐表示：「我冇嘢可以幫到你，我只能俾你一個擁抱，你經歷咁多，今次一定成功，子聰一定沒事。」何超儀都表示自己無乜嘢可以做到，佢只係一個啦啦隊嚟。
一齊睇片：
網民：好欣賞何超儀 獲封絕世好女人
網民睇完影片都表示好欣賞何超儀，更封何超儀為絕世好女人「好欣賞Josie，佢修養有情義不炫富，談吐有教養，呢啲才是真正的名媛，祝福陳子聰手術成功早日康復，Josie心想事成」、「簡直嘆為觀止的思維和最強大的求生意志 兩夫妻真是太棒了」、「何小姐你好勇敢又有情義，多謝你的分享，你對先生的愛護和支持令我好感動，徹徹底底履行對婚姻的承諾，祝福你先生手術成功，和你一起健康快樂到白頭！」、「聽到她為了幫子聦暖腳而強飯加衣，每天吃大份早餐及穿厚衣服，只為要自己身體有熱量時，真的被她的無私感動不已。」
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