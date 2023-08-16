The Do Show︳何超儀大爆老公大病差啲要截肢 一個舉動獲讚有情有義好老婆

現年65歲的鄭裕玲（Do姐）近期進軍YouTube界，開設了個人YouTube Channel《The Do Show》，做埋YouTuber。而《The Do Show》每集會邀請不同嘉賓做專訪。最新一集中Do姐請到何超儀，超儀早前在活動訪問中大爆老公陳子聰身體出現狀況，在Do姐這個訪問中更爆到當時老公大動脈撕裂，差啲險喪命及截肢！Do姐聽完成個故事都話：「我聽完Josie講都好感動。」