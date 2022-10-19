何遠東

何遠東再瘦一個碼 冇節食只因愛上做一樣嘢！

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靠肥得可愛形象入屋的何遠東，近年一直在努力減肥，一度減去80磅。久未露面的何遠東早前出席TVB新劇《異空感應》的造型記者會，一登場的何遠東好明顯再瘦了一個碼，令在場人士都嚇親！

何遠東再瘦一個碼出席活動

今年38歲的何遠東近年一直努力減肥，近日出席活動的他好明顯又再瘦了一個碼。何遠東再接受訪問時表示自己並沒有變瘦，反而體重比以前更重。他表示現時體重大概210磅，自己一直沒有可以節食，只是最近愛上緩步跑，所以身形才有慢慢改善。

何遠東 何遠東再瘦一個碼出席活動，嚇窒全場！
何遠東再瘦一個碼出席活動，嚇窒全場！（圖片來源：TVB Weekly）
何遠東 何遠東解釋最近身形有改善，最主要原因是因為自己愛上緩步跑。
何遠東解釋最近身形有改善，最主要原因是因為自己愛上緩步跑。（圖片來源：[email protected]
何遠東 有不少網民更指何遠東仲瘦過方力申。
有不少網民更指何遠東仲瘦過方力申。（圖片來源：[email protected]

網民反應麻麻

雖然何遠東看上去又瘦咗，但不少網民都留言表示瘦下來的何遠東反而失去了當初的可愛形象。早前便有網民留言道：「本身肥開嘅人，變瘦咗就會好怪！」更紛紛舉出陳奐仁、谷德昭、姜濤同蕭徽勇等做例子！當然亦有好多粉絲力撐姜濤瘦咗係變靚仔，而唔係「好怪」！

何遠東 有唔少網友都贊同本身肥開嘅人瘦咗會好怪！
有唔少網友都贊同本身肥開嘅人瘦咗會好怪！（圖片來源：Facebook留言截圖）
何遠東 仲話瘦到認唔到係何遠東！
仲話瘦到認唔到係何遠東！（圖片來源：Facebook留言截圖）

藝人減磅血淚史 何遠東勁減80磅

由細圓到大、更因為外形可愛有喜感拍劇入屋，高峰時期體重超過280磅，何遠東2017年的起心肝為健康減去50磅已經令人刮目相看。點知一場疫情，人人留家食同瞓長肉抗疫，唯獨東東因為太得閒反而走去鑽研減肥，早餐飲韓國ABC果汁、少食澱粉質、每日堅持個半小時運動，再瘦多30磅，勁！

何遠東 何遠東透露減肥其一關鍵是每日運動個半鐘，其中一種運動是玩空中瑜伽。瘦版何遠東被陳煒笑指似壓縮版陸浩明，大家又覺得似唔似呢？
何遠東透露減肥其一關鍵是每日運動個半鐘，其中一種運動是玩空中瑜伽。瘦版何遠東被陳煒笑指似壓縮版陸浩明，大家又覺得似唔似呢？（圖片來源：[email protected]
何遠東 昔日嘅何遠東曾經有超過280磅體重，但跳舞仍然好勁，2009年仲曾經喺歌神許冠傑演唱會中擔任Dancer。
昔日嘅何遠東曾經有超過280磅體重，但跳舞仍然好勁，2009年仲曾經喺歌神許冠傑演唱會中擔任Dancer。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

陳奐仁 突變肌肉大隻仔

陳奐仁（Hanjin）減肥成功後不時於社交網出post騷肌，仲拍埋廣告㖭！不過比起以前肥嘟嘟嘅佢，陳奐仁簡直好似換咗個人咁，班網民似乎就唔係好受落，仲笑佢似車厘龜！原來Hanjin下定決心減肥的契機是因為他在節目《The Voice決戰好聲》中把導師椅子坐「凹」了，覺得自己太重了，所以暗下決心。

何遠東 陳奐仁拍騷肌廣告，被班巴打恥笑佢瘦到啲紋出哂黎。
陳奐仁拍騷肌廣告，被班巴打恥笑佢瘦到啲紋出哂黎。（圖片來源：康業信貸快遞廣告截圖）
何遠東 仲笑佢頭大身矮，加上一身肌肉，好似《寵物小精靈》入面嘅車厘龜！
仲笑佢頭大身矮，加上一身肌肉，好似《寵物小精靈》入面嘅車厘龜！（圖片來源：康業信貸快遞廣告截圖）
何遠東 以前肥仔樣！
以前肥仔樣！（圖片來源：[email protected]

谷德昭暴瘦50磅

早前擔任 ViuTV節目《全民造星3 》評判之一的谷德昭，身形暴瘦由「肥谷」變「瘦谷」令全民驚訝，據知谷德昭高峰期重達200磅，近年暴瘦50磅，電視前的觀眾見到佢激瘦新造型，都一度擔心他健康出問題，但「肥」谷解釋是跟營養師指示減重所致，不是外傳的患甲狀腺病，大家才放心！

何遠東 久未露面的谷德昭，早前擔任 ViuTV皇牌節目《全民造星3》評判，激瘦由「肥谷」變「瘦谷」的他，一度嚇親網民高呼認佢唔到！
久未露面的谷德昭，早前擔任 ViuTV皇牌節目《全民造星3》評判，激瘦由「肥谷」變「瘦谷」的他，一度嚇親網民高呼認佢唔到！（圖片來源：《全民造星3》截圖）
何遠東 肥谷變瘦谷，觀眾認得嗎？
肥谷變瘦谷，觀眾認得嗎？（圖片來源：《少林足球》截圖）
何遠東 其實谷德昭早在2015年開始已經好努力減磅，至今仍然Keep到瘦削身型，前年谷德昭去撐林海峰的《是但噏 happy Monday》時，已經成個瘦晒，因此曾被指甲狀腺出問題。
其實谷德昭早在2015年開始已經好努力減磅，至今仍然Keep到瘦削身型，前年谷德昭去撐林海峰的《是但噏 happy Monday》時，已經成個瘦晒，因此曾被指甲狀腺出問題。（圖片來源：新傳媒資料庫）

姜濤餐餐炸雞薯條試過200磅

姜濤出道前都係好圓潤，仲一度達到200磅個人巔峰。曾經餐餐炸雞薯條、臨瞓啪多兩個漢堡包，中學後姜濤唔想再過被取笑連向心儀女生表白都冇勇氣嘅日子，睇住對方同靚仔拍拖，姜濤因此下定決心跑步減肥，呢個習慣到今時今日做咗萬人迷仲堅持緊。

何遠東 依家姜濤瘦到面尖尖，最多畀人話係「死靚仔」，唔再係「死肥仔」啦！
依家姜濤瘦到面尖尖，最多畀人話係「死靚仔」！（圖片來源：新傳媒資料庫）
何遠東 由細到大被人取笑「死肥仔」，又媾唔到女，令姜濤下定決心作出重大改變。
由細到大被人取笑太圓潤，又媾唔到女，令姜濤下定決心作出重大改變。（圖片來源：新傳媒資料庫）

蕭徽勇60日成功減去100磅

睇《放學ICU》大嘅小朋友個個見慣圓碌碌嘅哥頓哥哥，蕭徽勇曾經真係愈食愈圓潤，體重一度超過300磅，直至2017年中因為胃痛入院，發現血壓高到有機會中風，終於開始正視問題為身體健康而減磅。結果通過蔬果汁斷食餐單再加埋勤做gym，六十日成功減去100磅。

何遠東 左邊二百幾磅，右邊一百幾磅，蕭徽勇憑毅力成功搣甩成百磅。
左邊二百幾磅，右邊一百幾磅，蕭徽勇憑毅力成功搣甩成百磅。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB Weekly、Facebook留言截圖、[email protected]、《少林足球》截圖、新傳媒圖片庫、《全民造星3》截圖、康業信貸快遞廣告截圖

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