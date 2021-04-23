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何雁詩上《勁歌金曲》成箭靶當場痛哭 網民質疑過氣DJ陳海琪批評資格

東方新地 - 娛聞

無綫改革後的《勁歌金曲》，以全新形式推出，其中一個環節竟然是擺歌手上枱，等他們上台表演完，搵現場所謂的「音樂選民」評論歌手的演出，在最新的一集有出名尖酸刻薄的DJ陳海琪識少少扮代表，仲搞到何雁詩灑淚當場……

撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片載圖、何雁詩IG圖片、洪卓立IG圖片

何雁詩
無綫自從換上曾志偉上場擔任副總經理之後，一口氣連推9個新節目兼為多個綜藝節目進行改革，《勁歌金曲》亦是其中一個被改革的節目之一。
何雁詩
高層曾志偉與何麗全錄影時都在場監督。

增設評論歌手環節

曾志偉上場後使盡人情牌與三大唱片公司破冰，讓旗下歌手登上《勁歌金曲》，可是無綫竟然完全唔畀面，加插擺歌手上台的環節製造話題，安排「音樂選民」的角色現場評論歌手的唱功，最新一集請來DJ陳海琪及音樂人伍樂城等。

何雁詩
歌手除了要被「音樂選民」批評，現場還有其他歌手在場，情況非常尷尬。
何雁詩
何雁詩唱完歌企定定聽評語，當時已面色一沉。

何雁詩情緒激動

在最新一集的新版《勁歌金曲》錄影，無綫找來尖酸刻薄的DJ陳海琪擔任節目的「音樂選民」，何雁詩上台唱完新歌〈灰夠〉之後，被陳海琪批評得體無完膚，面對突如其來尖銳的抨擊，何雁詩當眾爆喊！

何雁詩
何雁詩喊得好慘。
何雁詩
陳海琪毫不留情地評價獻唱新歌的洪卓立和何雁詩，令人相當難堪。

洪卓立當場唔識反應

之後到洪卓立唱新歌〈你那邊好嗎〉，陳海琪聽完批評他的歌唱得太慘情：「你唔需要咁慘咁唱，首歌係充滿希望。」更叫他去找宮崎駿的藍天，令洪卓立當場呆一呆，不懂如何反應。事後陳海琪更表示自己是講真話，不過唔係咁多人接受到真話，仲話今時今日講真話要冒風險！

何雁詩
洪卓立被批評時反應好冷靜，他認為不算是狠批，仲多謝對方肯放錢入袋。
對於在節目上爆喊，何雁詩表示當日好大壓力，因為是出新碟前一日，當時的感覺就好似變番《超級巨星》咁覺得好感觸所以喊，仲話陳海琪係前輩，唔會反批評她。
對於在節目上爆喊，何雁詩表示當日好大壓力，因為是出新碟前一日，當時的感覺就好似變番《超級巨星》咁覺得好感觸所以喊，仲話陳海琪係前輩，唔會反批評她。

網民表示好反感

對於《勁歌金曲》這個新環節，網民似乎好大反應，大家普遍都覺得好反感，對歌手唔太尊重。

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