何雁詩上《勁歌金曲》成箭靶當場痛哭 網民質疑過氣DJ陳海琪批評資格

無綫改革後的《勁歌金曲》，以全新形式推出，其中一個環節竟然是擺歌手上枱，等他們上台表演完，搵現場所謂的「音樂選民」評論歌手的演出，在最新的一集有出名尖酸刻薄的DJ陳海琪識少少扮代表，仲搞到何雁詩灑淚當場……

撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片載圖、何雁詩IG圖片、洪卓立IG圖片