何雁詩為「天使綜合症」兒子辦4歲生日會 許下「一卑微願望」令人動容
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何雁詩與鄭俊弘為患有「天使綜合症」的4歲兒子鄭讚廷（Asher）臨時舉辦生日派對，圈中好友一呼百應到場慶祝，蔡思貝亦有現身支持。現場佈置豪華之餘，何雁詩對兒子許下的生日願望令人動容。
酒店派對設巨型滑梯兩層高蛋糕超豪華
昨日（27日）何雁詩與鄭俊弘在酒店為Asher舉行4歲生日會，現場佈滿色彩繽紛的氣球，更特別設置巨型吹氣溜滑梯，讓小朋友們盡情放電。壽星仔Asher獲贈一個插滿Baby Shark公仔的兩層高大蛋糕，加上堆積如山的生日禮物，場面溫馨熱鬧。一眾圈中好友包括「SIXTERS」成員陳嘉寶、賴慰玲，以及蔡思貝和鄭紹康等均有到場祝賀，賴慰玲更帶同自己的小朋友一齊出席，陪Asher玩耍慶祝。
何雁詩感謝姊妹一呼百應趕來慶祝
何雁詩受訪時透露今次生日派對屬臨時決定，全靠公關好友幫忙安排場地才能成事。她感謝一眾姊妹即時響應出席，並解釋：「囝囝之後都會加拿大、香港兩邊走，既然佢啱啱返咗嚟香港，咪想爭取時間畀佢同啲契媽見面。」對於兒子的生日願望，何雁詩坦言每年都一樣簡單：「希望佢健康、開心就可以啦，仲希望佢4歲可以自己行出第一步啦。」這番話背後承載著一位母親對罕見病兒子最真摯的期盼。
Asher確診天使綜合症影響行走及語言發展
鄭讚廷（Asher）於2歲時確診罕見基因突變病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），此病會嚴重影響患者的學習、說話及肢體發展能力。何雁詩與鄭俊弘自兒子確診以來，一直積極為他安排密集的學習及治療課程，更曾帶他到加拿大接受訓練。目前Asher仍未能獨立行走，因此何雁詩許願兒子能在4歲踏出人生第一步。雖然忙於照顧兒子，何雁詩事業心依然不減，正籌備預計7月推出的新歌。
網民大讚何雁詩是偉大母親為兒子付出一切
生日會相片曝光後，不少網民留言送上祝福，紛紛讚揚何雁詩與鄭俊弘對兒子的愛與付出。有網民留言「阿詩係偉大母親」，亦有人表示「一家三口好幸福」，祝願Asher早日能夠獨立行走。另有網民對蔡思貝等好友到場支持表示感動，認為圈中友誼難能可貴，「有班咁好嘅朋友真係好幸福」。派對上一眾小朋友與Asher一同玩耍的畫面，亦令不少家長網民深受觸動。
資料或影片來源：原文刊於新假期