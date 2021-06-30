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何雁詩自爆9年前同鼎爺拍劇 被對方當眾問有冇「X嘢」

東方新地 - 娛聞

何雁詩自小唔憂米，說話直腸直肚，約滿離開無綫後就更加暢所欲言，早前老公鄭俊弘為無綫《明星運動會》備戰，搞到得番半條人命，何雁詩忍唔住寫長文暗示無綫收買人命。這日何雁詩又語出驚人，她於社交網上載一張與鼎爺的合照，大爆對方9年前合作拍劇時，曾當眾問她有冇「X嘢」？

撰文：東方新地 圖片：何雁詩IG圖片、鄭俊弘IG圖片、崔建邦IG圖片

何雁詩得閒就爆料

自從離開無綫自資出唱歌做歌手，何雁詩好似好得閒，三日唔埋就在社交網搵料自爆，繼早前寫長文爆seed話老公鄭俊弘為公司搵命博後，她又自爆9年前的事，今次就牽涉到前輩鼎爺(李家鼎)。

何雁詩上載了一張與鼎爺的合照，憶述9年前發生的一件趣事。（圖片來源：何雁詩IG）
何雁詩上載了一張與鼎爺的合照，憶述9年前發生的一件趣事。（圖片來源：何雁詩IG）
何雁詩話鼎爺從來冇鬧過佢，仲成日講笑，甚至鬧出笑話。（圖片來源：何雁詩IG）
何雁詩話鼎爺從來冇鬧過佢，仲成日講笑，甚至鬧出笑話。（圖片來源：何雁詩IG）

何雁詩聲稱會錯意

鼎爺在無綫有「四大惡人」之稱，經常飾演惡人角色而深入民心，別看他粗聲粗氣，其實他為人非常和善，仲深得後輩愛戴，這日何雁詩就晒出同鼎爺的合照，並留言指9年前第一次拍劇就遇上這位前輩，對方經常講笑，更大爆鼎爺曾於公開場合大講「有味笑話」，竟然當眾問有冇「X嘢」，唔好心邪，原來鼎爺是問何雁詩有冇打golf，用枝golf棍扑扑吓。

何雁詩是高爾夫球好手，曾代表香港出賽。（圖片來源：何雁詩IG）
何雁詩是高爾夫球好手，曾代表香港出賽。（圖片來源：何雁詩IG）

何雁詩自爆9年前同鼎爺拍劇 被對方當眾問有冇「X嘢」

何雁詩自爆9年前同鼎爺拍劇 被對方當眾問有冇「X嘢」

何雁詩自爆9年前同鼎爺拍劇 被對方當眾問有冇「X嘢」

何雁詩從鼎爺身上學習

何雁詩自爆完，又繼續指在鼎爺身上學到唔怕捱苦嘅精神：「總之呢，最緊要對自己有要求，做嘢唔好hea，個個都可以進步，好似鼎爺咁，好多前輩都係一步一步捱出嚟，唔好心急，加油呀！」

何雁詩講嘢從來都係冇定向。（圖片來源：何雁詩IG）
何雁詩講嘢從來都係冇定向。（圖片來源：何雁詩IG）
何雁詩有個富爸爸，衣食無憂（圖片來源：）
何雁詩有個富爸爸，衣食無憂，離開無綫亦唔怕冇靠山，一樣可以自資出碟做歌手。（圖片來源：何雁詩IG）

鄭俊弘參戰拳賽

無綫為了配合7月的東奧大搞《明星運動會》，近月多項比賽的參賽藝人都積極操練，不少藝人練到五勞七傷，其中鄭俊弘（Fred）宣布參戰拳賽，就連有武術底子的他亦直言有挑戰性。

鄭俊弘
無綫《明星運動會》中的拳賽，賽事分男女組，由崔建邦做導師，除鄭俊弘外，還有謝東閔、吳業坤等藝人。（圖片來源：崔建邦IG圖片）
鄭俊弘
崔建邦負責為參賽藝人進行訓練。（圖片來源：崔建邦IG圖片）

鄭俊弘由老婆代出頭

日練夜練的鄭俊弘，近月既要拍新劇《凶宅清潔師》，亦要為拳賽操練，何雁詩在社交網上載了一張老公鄭俊弘在浴缸內面無血色的照片，寫下千字文大爆Fred為了備戰搞成咁：「今天就是你減磅20日後派成績表的一天。20天跌超過15磅，當中每天包括3小時拳擊訓練，回家再跑步1小時，在你身旁也為你感到身心俱疲。平時我們工作後的樂趣就是去吃頓好的，最近每天你只能吃雞胸和蔬菜，零糖零鹽。」

鄭俊弘
何雁詩公開鄭俊弘操練完返家浸熱水的照片，可見鄭俊弘面無血色。（圖片來源：何雁詩IG）

鄭俊弘參加拳賽忘命跌磅 老婆何雁詩寫千字文心痛問：為公司犧牲健康值得咩？

鄭俊弘
何雁詩問鄭俊弘為了公司一個節目犧牲健康值唔值得？（圖片來源：何雁詩IG）

何雁詩明顯有不滿

何雅詩續指鄭俊弘需要長期浸熱水浴，辛苦到近乎休克，訓練時更暈低，令她感到心痛：「別以為浸熱水浴好舒服，其實為了甩水，他浸的水溫是熱得快要燙手，每次你浸浴，我必需在旁，因為每一次你上水也是幾乎休克的狀態，知道你早幾天在訓練時候暈倒，我真的好想哭，就連我媽看到你最近的狀態也好想哭。」何雁詩仲問Fred值唔值得為咗一個節目犧牲自己健康，而鄭俊弘就堅定表示：「我不是為了公司，我是為了自己，我要證明給自己看我是可以的。」何雁詩雖然話自己深深被打動，決定繼續於背後默默支持，不過字裡行間明顯甚不滿。

鄭俊弘
鄭俊弘曾與崔建邦對打練拳。（圖片來源：鄭俊弘IG）
鄭俊弘
鄭俊弘為參加拳賽博晒命，老婆何雁詩心痛代出頭。（圖片來源：何雁詩IG）

鄭俊弘兩公婆扯貓尾

老公鄭俊弘為份工打拳博老命，老婆何雁詩痛心爆seed，有網民睇完覺得二人做戲咁做，無非都係想帶出無綫為搶收視對旗下藝人不仁，搵他們的健康來較飛，更有網民感覺到兩公婆在扯貓尾。

鄭俊弘

鄭俊弘

鄭俊弘
有網民覺得鄭俊弘借老婆何雁詩把口表示不滿。（圖片來源：何雁詩IG）
鄭俊弘
鄭俊弘(左三)除了要練拳，還要去學柔道。（圖片來源：鄭俊弘IG）
鄭俊弘
鄭俊弘為新劇《凶宅清潔師》開工。（圖片來源：鄭俊弘IG）

崔建邦打裂前港男兩條肋骨

鄭俊弘為《明星運動會》賣命操練，日前更被黃俊豪擊傷眼部，謝東閔練到右手韌帶撕裂，關嘉敏亦被李君妍打到頭暈，而「前港男」杜沚諾之前跟崔建邦練習對打時，被對方的無情力打裂兩條肋骨，事後杜沚諾透露阿邦出錢給他睇醫生，又關心他經常慰問，雖然杜沚諾好落力練習，惟最後未能夠繼續比賽，崔建邦接受訪問時覺得惋惜，仲話其實普通練習打拳都會有呢啲傷，希望對方早日康復。打到肋骨都裂兩條，咁都算好普通？

鄭俊弘
崔建邦有多年打拳經驗，出手勁重。（圖片來源：崔建邦IG）
鄭俊弘
前港男杜沚諾被崔建邦打斷兩條肋骨，未能繼續賽事。（圖片來源：杜沚諾IG）

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