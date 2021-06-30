何雁詩自爆9年前同鼎爺拍劇 被對方當眾問有冇「X嘢」
撰文：東方新地 圖片：何雁詩IG圖片、鄭俊弘IG圖片、崔建邦IG圖片
何雁詩得閒就爆料
自從離開無綫自資出唱歌做歌手，何雁詩好似好得閒，三日唔埋就在社交網搵料自爆，繼早前寫長文爆seed話老公鄭俊弘為公司搵命博後，她又自爆9年前的事，今次就牽涉到前輩鼎爺(李家鼎)。
何雁詩聲稱會錯意
鼎爺在無綫有「四大惡人」之稱，經常飾演惡人角色而深入民心，別看他粗聲粗氣，其實他為人非常和善，仲深得後輩愛戴，這日何雁詩就晒出同鼎爺的合照，並留言指9年前第一次拍劇就遇上這位前輩，對方經常講笑，更大爆鼎爺曾於公開場合大講「有味笑話」，竟然當眾問有冇「X嘢」，唔好心邪，原來鼎爺是問何雁詩有冇打golf，用枝golf棍扑扑吓。
何雁詩從鼎爺身上學習
何雁詩自爆完，又繼續指在鼎爺身上學到唔怕捱苦嘅精神：「總之呢，最緊要對自己有要求，做嘢唔好hea，個個都可以進步，好似鼎爺咁，好多前輩都係一步一步捱出嚟，唔好心急，加油呀！」
鄭俊弘參戰拳賽
無綫為了配合7月的東奧大搞《明星運動會》，近月多項比賽的參賽藝人都積極操練，不少藝人練到五勞七傷，其中鄭俊弘（Fred）宣布參戰拳賽，就連有武術底子的他亦直言有挑戰性。
鄭俊弘由老婆代出頭
日練夜練的鄭俊弘，近月既要拍新劇《凶宅清潔師》，亦要為拳賽操練，何雁詩在社交網上載了一張老公鄭俊弘在浴缸內面無血色的照片，寫下千字文大爆Fred為了備戰搞成咁：「今天就是你減磅20日後派成績表的一天。20天跌超過15磅，當中每天包括3小時拳擊訓練，回家再跑步1小時，在你身旁也為你感到身心俱疲。平時我們工作後的樂趣就是去吃頓好的，最近每天你只能吃雞胸和蔬菜，零糖零鹽。」
何雁詩明顯有不滿
何雅詩續指鄭俊弘需要長期浸熱水浴，辛苦到近乎休克，訓練時更暈低，令她感到心痛：「別以為浸熱水浴好舒服，其實為了甩水，他浸的水溫是熱得快要燙手，每次你浸浴，我必需在旁，因為每一次你上水也是幾乎休克的狀態，知道你早幾天在訓練時候暈倒，我真的好想哭，就連我媽看到你最近的狀態也好想哭。」何雁詩仲問Fred值唔值得為咗一個節目犧牲自己健康，而鄭俊弘就堅定表示：「我不是為了公司，我是為了自己，我要證明給自己看我是可以的。」何雁詩雖然話自己深深被打動，決定繼續於背後默默支持，不過字裡行間明顯甚不滿。
崔建邦打裂前港男兩條肋骨
鄭俊弘為《明星運動會》賣命操練，日前更被黃俊豪擊傷眼部，謝東閔練到右手韌帶撕裂，關嘉敏亦被李君妍打到頭暈，而「前港男」杜沚諾之前跟崔建邦練習對打時，被對方的無情力打裂兩條肋骨，事後杜沚諾透露阿邦出錢給他睇醫生，又關心他經常慰問，雖然杜沚諾好落力練習，惟最後未能夠繼續比賽，崔建邦接受訪問時覺得惋惜，仲話其實普通練習打拳都會有呢啲傷，希望對方早日康復。打到肋骨都裂兩條，咁都算好普通？