何雁詩自爆9年前同鼎爺拍劇 被對方當眾問有冇「X嘢」

何雁詩自小唔憂米，說話直腸直肚，約滿離開無綫後就更加暢所欲言，早前老公鄭俊弘為無綫《明星運動會》備戰，搞到得番半條人命，何雁詩忍唔住寫長文暗示無綫收買人命。這日何雁詩又語出驚人，她於社交網上載一張與鼎爺的合照，大爆對方9年前合作拍劇時，曾當眾問她有冇「X嘢」？

撰文：東方新地 圖片：何雁詩IG圖片、鄭俊弘IG圖片、崔建邦IG圖片