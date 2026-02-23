33歲何雁詩越南比堅尼大解放 背影蜜桃臀搶鏡 騷火辣身材震驚網民

33歲何雁詩昨日在社交平台分享越南度假照片，穿上三點式比堅尼在沙灘大解放，其中一張背影照更展現渾圓蜜桃臀，身材火辣程度完全不似已為人母。這位新晉媽媽在完成新春工作後，立即飛往越南享受陽光海灘，度假照片一出即引起網民熱烈討論。