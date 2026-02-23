33歲何雁詩越南比堅尼大解放 背影蜜桃臀搶鏡 騷火辣身材震驚網民
33歲何雁詩昨日在社交平台分享越南度假照片，穿上三點式比堅尼在沙灘大解放，其中一張背影照更展現渾圓蜜桃臀，身材火辣程度完全不似已為人母。這位新晉媽媽在完成新春工作後，立即飛往越南享受陽光海灘，度假照片一出即引起網民熱烈討論。
何雁詩越南沙灘三點式登場
何雁詩在越南度假期間，大膽穿上假兩件設計的三點式泳衣，在沙灘椅上躺平享受日光浴。雖然她用長髮遮胸保持神秘感，但泳褲的超高衩設計依然相當性感搶眼。其後她更分享一張在藍天碧海下漫步細沙的背影照，渾圓的蜜桃臀線條完美，展現出色身材管理成果。除了沙灘比堅尼照外，她亦在酒店房間穿上豹紋連身裙扮豹妹自拍，又到高爾夫球場揮桿，晚上則坐船欣賞夜景，行程相當豐富。
何雁詩大年初二開工賺騷錢
在前往越南度假前，何雁詩剛完成新春工作檔期。她透露大年初二已經開工大吉，獲邀擔任新春晚宴嘉賓演出，不但有騷錢賺又可以唱歌，最開心是能近距離欣賞賀年煙花。她表示期望「一直忙到年底」，並祝願粉絲「身體健康、馬年行好運，最緊要每日都開心」。何雁詩近日亦推出新歌《在無人島上跳舞》，正積極宣傳新作品。
何雁詩產後身材回復神速
現年33歲的何雁詩誕下兒子後，身材回復速度令人驚艷。從今次越南度假照可見，她的曲線身材絕不似已為人母，腰臀比例完美，肌膚狀態亦相當不錯。她曾在訪問中透露會透過運動和飲食控制保持身材，今次的比堅尼照正好展現其努力成果。作為新手媽媽，她成功平衡工作、育兒和個人生活，展現現代女性的多重角色。
網民大讚何雁詩身材火辣
何雁詩的越南度假照一出，立即在社交平台引起熱烈反應。不少網民大讚她「身材好正」「完全睇唔出係媽媽」「蜜桃臀好靚」，亦有粉絲留言「好羨慕可以去越南度假」「玩得好開心」。部分網民更表示「33歲仍然咁fit，真係要向佢學習」「產後身材回復得咁好，一定好努力」。整體而言，網民對何雁詩的度假照反應正面，紛紛為她的好身材和積極生活態度點讚。
圖片來源：IG@honganc、ig@honganc、IG@fredcheng83、ig@fredcheng83資料或影片來源：原文刊於新假期