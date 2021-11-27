何雁詩重提當年做小三感受 首認曾與謝東閔拍拖

何雁詩（Stephanie）同鄭俊弘（Fred）結婚一年，近日在美國補度蜜月返港，又在月初補擺喜酒大宴親朋，何雁詩被指身形有變孕味濃，疑似「造人」成功，幸福滿瀉，日前何雁詩上陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》接受訪問時，卻罕有地重提當年介入鄭俊弘與他未婚妻之間做第三者的心路歷程，直言曾感到痛苦和內疚，又首次默承曾經同謝東閔拍過拖。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]志雲頻道 stephenchannel、新傳媒照片庫