何雁詩重提當年做小三感受 首認曾與謝東閔拍拖
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]志雲頻道 stephenchannel、新傳媒照片庫
何雁詩 自言在不知情下做小三
何雁詩在訪問中透露當年和鄭俊弘原本是認識了幾年的朋友，她說：「佢係鬼佬性格，我就係半個鬼妹仔，大家都幾啱傾嘅，去到入咗同一間公司（星夢唱片）之後，就多咗溝通，好有默契。當時我有問佢其實我哋依家嘅關係即係點，最後我哋就一齊咗。」
事業曾付出好大代價
2017年，何雁詩和鄭俊弘拍拖的消息曝光後，鄭俊弘隨即被爆出原本有一個有米未婚妻Beebs，令何雁詩淪為第三者，何雁詩直言當時眾多的新聞都對她做成一個衝擊：「嗰下我係好shock嘅，都需要好長時間去deal with，我哋各自嘅career都畀咗好大嘅代價。」
不想講另一半壞話
何雁詩續指自己多年來都不願意重提這件事，是因為不太想講另一半的壞話，她坦言：「我係有唔開心同有內疚，因為我令到另一個女仔唔開心，雖然當時我唔知，呢個係我自己嘅感受，我唔可以代表Fred講任何嘢，但我依家諗番都好內疚，覺得我唔係一個人嚟，好唔開心。」
後悔講「清者自清」
何雁詩又後悔當時曾講出「清者自清」這句話：「我覺得當時我嘅言行舉指都好有問題，講嘢唔經大腦，話自己『清者自清』，因為當時我係唔知㗎嘛，但當我企喺觀眾立場係『你都唔係清者』，我都好理解公眾嘅心情，但我覺得個天係要我經歷呢啲嘢，令我上返啱嘅軌道。」
鼓勵鄭俊弘走出陰霾
何雁詩指在經歷了那段時間的負能量和壓力後，令她變得更加堅強，而她跟鄭俊弘經過互相支持和檢討，決定繼續在一起後，她就決定不再怨他為何當初隱瞞有未婚妻的事，反而會鼓勵他走出自己的陰霾。她又大讚婚後鄭俊弘能給她安全感，故不擔心老公將來會做錯事，因為最壞的都經歷過了。
默認曾與謝東閔拍拖
被問到最鍾意鄭俊弘甚麼地方？何雁詩直言鍾意鄭俊弘靚仔，陳志雲就指曾經與她拍拖的謝東閔也是一個靚仔，何雁詩尷尬地一連講了幾次「唔知呢」，並無否認曾與謝東閔拍過拖，又指大家現在是好朋友，並以一句話結尾說：「佢係一個好好嘅男仔嚟。」