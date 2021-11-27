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何雁詩重提當年做小三感受 首認曾與謝東閔拍拖

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撰文：東方新地

何雁詩（Stephanie）同鄭俊弘（Fred）結婚一年，近日在美國補度蜜月返港，又在月初補擺喜酒大宴親朋，何雁詩被指身形有變孕味濃，疑似「造人」成功，幸福滿瀉，日前何雁詩上陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》接受訪問時，卻罕有地重提當年介入鄭俊弘與他未婚妻之間做第三者的心路歷程，直言曾感到痛苦和內疚，又首次默承曾經同謝東閔拍過拖。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]志雲頻道 stephenchannel、新傳媒照片庫

何雁詩與鄭俊弘11月7日結婚一週年，當日更會補擺喜酒。（圖片來源：IG@honganc）
現年29歲的何雁詩與38歲的鄭俊弘，早前在11月7日兩人結婚一周年當日補擺喜酒。（圖片來源：[email protected]
何雁詩透露在婚宴上擺了39圍酒席。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩透露在婚宴上擺了39圍酒席。（圖片來源：[email protected]

何雁詩 自言在不知情下做小三

何雁詩在訪問中透露當年和鄭俊弘原本是認識了幾年的朋友，她說：「佢係鬼佬性格，我就係半個鬼妹仔，大家都幾啱傾嘅，去到入咗同一間公司（星夢唱片）之後，就多咗溝通，好有默契。當時我有問佢其實我哋依家嘅關係即係點，最後我哋就一齊咗。」

今年7月離巢無綫的何雁詩，日前上《Stephen．傾》接受訪問。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
今年7月離巢無綫的何雁詩，日前上《Stephen．傾》接受訪問。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）
陳志雲。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
陳志雲。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）
何雁詩指自2015年和鄭俊弘進入同一間唱片公司後，兩人關係才由朋友進一步提升。（圖片來源：新傳媒照片庫）
何雁詩指自2015年和鄭俊弘進入同一間唱片公司後，兩人關係才由朋友進一步提升。（圖片來源：新傳媒照片庫）

事業曾付出好大代價

2017年，何雁詩和鄭俊弘拍拖的消息曝光後，鄭俊弘隨即被爆出原本有一個有米未婚妻Beebs，令何雁詩淪為第三者，何雁詩直言當時眾多的新聞都對她做成一個衝擊：「嗰下我係好shock嘅，都需要好長時間去deal with，我哋各自嘅career都畀咗好大嘅代價。」

何雁詩話自己依家已經唔係好記得，鄭俊弘當時的另一半係唔係未婚妻。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
何雁詩話自己依家已經唔係好記得，鄭俊弘當時的另一半係唔係未婚妻。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）
鄭俊弘當年被爆背住拍拖3年多的未婚妻Beebs偷嗒何雁詩，因而被封「賤男」，何雁詩也被狠批為「搶人老公的小三」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄭俊弘當年被爆背住拍拖3年多的未婚妻Beebs偷嗒何雁詩，因而被封「賤男」，何雁詩也被狠批為「搶人老公的小三」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

不想講另一半壞話

何雁詩續指自己多年來都不願意重提這件事，是因為不太想講另一半的壞話，她坦言：「我係有唔開心同有內疚，因為我令到另一個女仔唔開心，雖然當時我唔知，呢個係我自己嘅感受，我唔可以代表Fred講任何嘢，但我依家諗番都好內疚，覺得我唔係一個人嚟，好唔開心。」

何雁詩指自己從來不是一個為了自己開心而踐踏別人心情的人。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
何雁詩指自己從來不是一個為了自己開心而踐踏別人心情的人。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）
何雁詩話因為令到另一個女仔唔開心，而覺得自己唔係一個人！（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩話因為令到另一個女仔唔開心，而覺得自己唔係一個人！（圖片來源：[email protected]
但佢話唔想講另一半嘅壞話，所以一直好少講番呢件事。（圖片來源：IG@honganc）
但佢話唔想講另一半嘅壞話，所以一直好少講番呢件事。（圖片來源：[email protected]

後悔講「清者自清」

何雁詩又後悔當時曾講出「清者自清」這句話：「我覺得當時我嘅言行舉指都好有問題，講嘢唔經大腦，話自己『清者自清』，因為當時我係唔知㗎嘛，但當我企喺觀眾立場係『你都唔係清者』，我都好理解公眾嘅心情，但我覺得個天係要我經歷呢啲嘢，令我上返啱嘅軌道。」

她憶述當年有段時間曾害怕出街會畀人鬧，因此出入要借朋友爸爸的貨Van，躺在後座來逃避記者。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
她憶述當年有段時間曾害怕出街會畀人鬧，因此出入要借朋友爸爸的貨Van，躺在後座來逃避記者。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）
何雁詩指當時父母曾給予她默默支持，包括買外賣給她食，讓她不用外出去面對記者。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩指當時父母曾給予她默默支持，包括買外賣給她食，讓她不用外出去面對記者。（圖片來源：[email protected]

鼓勵鄭俊弘走出陰霾

何雁詩指在經歷了那段時間的負能量和壓力後，令她變得更加堅強，而她跟鄭俊弘經過互相支持和檢討，決定繼續在一起後，她就決定不再怨他為何當初隱瞞有未婚妻的事，反而會鼓勵他走出自己的陰霾。她又大讚婚後鄭俊弘能給她安全感，故不擔心老公將來會做錯事，因為最壞的都經歷過了。

何雁詩指決定繼續和鄭俊弘在一起後，她就不會再埋怨他當初為何隱瞞未婚妻的事。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩指決定繼續和鄭俊弘在一起後，她就不會再埋怨他當初為何隱瞞有未婚妻的事。（圖片來源：[email protected]
鄭俊弘和何雁詩兩公婆都是在11月生日，早前曾舉行生日派對慶祝。（圖片來源：IG@honganc）
鄭俊弘和何雁詩兩公婆都是在11月生日，早前曾舉行生日派對慶祝。（圖片來源：[email protected]

默認曾與謝東閔拍拖

被問到最鍾意鄭俊弘甚麼地方？何雁詩直言鍾意鄭俊弘靚仔，陳志雲就指曾經與她拍拖的謝東閔也是一個靚仔，何雁詩尷尬地一連講了幾次「唔知呢」，並無否認曾與謝東閔拍過拖，又指大家現在是好朋友，並以一句話結尾說：「佢係一個好好嘅男仔嚟。」

講到前度謝東閔，何雁詩尷尬傻笑。（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
講到前度謝東閔，何雁詩尷尬傻笑。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）
何雁詩指以往從來無公開承認同謝東閔拍過拖。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩指以往從來無公開承認同謝東閔拍過拖。（圖片來源：[email protected]
謝東閔指對感情事向來低調，去年尾曾曬出「全家福」曬愛﹗（圖片來源：謝東閔IG）
現在正與朱智賢拍拖的謝東閔，被前度何雁詩大派「好人卡」。（圖片來源：[email protected]@brian_tsetse）
何雁詩由美國返港後被指心廣體胖，疑似有喜。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩早前由美國返港後被指心廣體胖，疑似有喜。（圖片來源：[email protected]
她日前晒出去打高爾夫時的照片，亦見到肚仔凸凸，孕味勁濃。（圖片來源：IG@honganc）
她日前晒出去打高爾夫時的照片，亦見到肚仔凸凸，孕味勁濃。（圖片來源：[email protected]
比起她在美國補度蜜月時發福了不少。（圖片來源：IG@honganc）
比起她在美國補度蜜月時發福了不少。（圖片來源：[email protected]
唔知何雁詩係「幸福肥」，定真係已經「造人」成功？（圖片來源：IG@honganc）
唔知何雁詩係「幸福肥」，定真係已經「造人」成功？（圖片來源：[email protected]

即睇何雁詩擔任《Stephen．傾》嘉賓：

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