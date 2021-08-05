何雁詩 鄭俊弘 赴美登台兼度蜜月 無需強制隔離抵埗即撲出街shopping
早前已正式離巢無綫回復自由身的何雁詩（Stephanie），8月3日她在社交網貼出在香港機場與老公鄭俊弘（Fred）所拍的合照，透露兩人一齊登機出發去美國登台兼順便度蜜月，昨日抵埗後又再影相報平安，8月5日兩人更立即四出活動影靚相，之後仲去埋撐枱腳同行街shopping㖭！
文：東方新地｜圖：何雁詩IG
何雁詩 返家鄉探親
何雁詩在美國出世，今次她去美國除了陪老公鄭俊弘登台和順便度蜜月外，還計劃到當地探親，她到埗翌日即連環在社交網晒出多張靚相，並表明無需加上任何濾鏡，之後她又和老公去埋撐枱腳摸酒杯底，以及去行街shopping購買所需用品。
避開聚集人群
原來現在由香港前往美國，只需提供出發前3日內的病毒檢測證明，抵埗後美國政府建議旅客自我隔離7日，但並非硬性規定。不過兩人在返港後仍需在酒店強制隔離21日，如已注射疫苗則可減少至14日。
提早一個月出發
何雁詩透露今次是趁著Fred去美國賭場登台，加上自己已回復自由身無需請假，於是專程提早一個月出發去度蜜月兼探親，前日兩人在香港機場準備入閘登機之時，何雁詩也曾貼出兩人合照，笑言由於太耐冇去過旅行，已經忘記了怎樣去用「e道」過關。
晚上兩人就在酒店房欣賞東京奧運的高爾夫球賽事，為何雁詩的好友兼高爾夫球「一姐」陳芷澄打氣，鄭俊弘更在電視機前緊張錄影。