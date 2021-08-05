何雁詩 鄭俊弘 赴美登台兼度蜜月 無需強制隔離抵埗即撲出街shopping

早前已正式離巢無綫回復自由身的何雁詩（Stephanie），8月3日她在社交網貼出在香港機場與老公鄭俊弘（Fred）所拍的合照，透露兩人一齊登機出發去美國登台兼順便度蜜月，昨日抵埗後又再影相報平安，8月5日兩人更立即四出活動影靚相，之後仲去埋撐枱腳同行街shopping㖭！

文：東方新地｜圖：何雁詩IG