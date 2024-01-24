何雁詩 鄭俊弘

31歲何雁詩牙煙抱仔惹爭議 狂揈兼「倒豎葱」睇到網民勁擔心

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現年31歲的何雁詩與鄭俊弘於2020年結婚，隨後在2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher），可謂是家庭事業兩得意。向來sweet到爆的何雁詩同鄭俊弘，早前帶住仔仔去主題樂園親子遊，不過何雁詩就因為一個動作而被狠批，而網民的意見亦十分兩極……

何雁詩仔仔撞親鼻當冇事 「倒豎葱」抱法好牙煙

何雁詩日前在社交平台分享了自己帶仔仔Asher去主題樂園玩的影片，片中見到何雁詩同Asher玩咗唔少機動遊戲，不過Asher就喺玩旋轉木馬嘅時候唔小心撞到鼻，但係當刻何雁詩就似乎冇發現，照舊笑得超開心抱住Asher繼續玩。

何雁詩 鄭俊弘 何雁詩事後表示仔仔撞親鼻都照樣玩得開心：「玩旋轉木馬笑到撞親個鼻都無阻佢愉快心情，繼續陰陰嘴笑望住我」。
何雁詩事後表示仔仔撞親鼻都照樣玩得開心：「玩旋轉木馬笑到撞親個鼻都無阻佢愉快心情，繼續陰陰嘴笑望住我」。（圖片來源：IG@honganc）

何雁詩抱仔阿仔上下揈超驚險

影片嘅後半段係何雁詩抱住Asher上下揈嘅畫面，不過Asher雖然人仔細細，膽又幾大，就算成個人向下都唔怕，照樣笑到見牙唔見眼！

何雁詩 鄭俊弘 何雁詩仲分享咗自己抱住Asher玩人肉海盜船嘅畫面。
何雁詩仲分享咗自己抱住Asher玩人肉海盜船嘅畫面。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩 鄭俊弘 Asher十分大膽，玩得超開心，仲笑到見牙唔見眼！
Asher十分大膽，玩得超開心，仲笑到見牙唔見眼！（圖片來源：IG@honganc）

「倒豎葱」畫面網民意見超兩極

對於何雁詩將仔仔上下揈兼「倒豎葱」嘅畫面，有網民就留言狠批：「咁樣搖個仔……」、「玩夠才生仔啦！」、「蒸生瓜阿媽係咁啦」，認為何雁詩的舉動十分危險。

但係亦有不少網民留言反駁，認為網民太大驚小怪：「係香港啲細路先懶矜貴」、「大家細個未玩過呢樣嘢？？」、「個個家庭都會同小朋友玩」、「打佢就話姐，玩都要比人話」，紛紛為何雁詩平反。

何雁詩 鄭俊弘 有網民狠批何雁詩的舉動太危險，認為佢唔應該咁樣同Asher玩。
有網民狠批何雁詩的舉動太危險，認為佢唔應該咁樣同Asher玩。（圖片來源：IG@honganc）
何雁詩 鄭俊弘 不過亦有不少網民為何雁詩平反，認為她的舉動好普通，甚至每個家庭都會咁樣玩。
不過亦有不少網民為何雁詩平反，認為她的舉動好普通，甚至每個家庭都會咁樣玩。（圖片來源：IG@honganc）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@honganc

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