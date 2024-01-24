31歲何雁詩牙煙抱仔惹爭議 狂揈兼「倒豎葱」睇到網民勁擔心

現年31歲的何雁詩與鄭俊弘於2020年結婚，隨後在2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher），可謂是家庭事業兩得意。向來sweet到爆的何雁詩同鄭俊弘，早前帶住仔仔去主題樂園親子遊，不過何雁詩就因為一個動作而被狠批，而網民的意見亦十分兩極……