何雁詩激罕回應「報應論」 高調反擊網民：唔會將小朋友嘅嘢低調啲

32歲何雁詩2020年與藝人鄭俊弘結婚，並於2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher）。不過何雁詩隨後於2024年宣布兒子患有天使綜合症，並展開唔少慈善活動，希望令外界關注此病症。近日何雁詩就現身網台節目《女人方言》，更激罕回應網民嘅「報應論」……