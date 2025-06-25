何雁詩激罕回應「報應論」 高調反擊網民：唔會將小朋友嘅嘢低調啲
32歲何雁詩2020年與藝人鄭俊弘結婚，並於2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher）。不過何雁詩隨後於2024年宣布兒子患有天使綜合症，並展開唔少慈善活動，希望令外界關注此病症。近日何雁詩就現身網台節目《女人方言》，更激罕回應網民嘅「報應論」……
何雁詩罕提被轟做小三事件
何雁詩2017年與鄭俊弘公開戀情，不過當時就傳出鄭俊弘背未婚妻偷食何雁詩，令女方被冠以第三者之名，雙方形象大插水。何雁詩坦言，明白外界為何有此看法：「因為佢哋對我哋嘅了解就係喺報章上面，咁報章上講嘅嘢當然唔係我哋嘅全部啦。有好多控制唔到嘅嘢，我無謂再去深究，我控制到嘅嘢就係我嘅家庭開唔開心，家人健唔健康，自己係咪開心。」並指選擇專注於自己能掌控的事，放下無法改變的流言。
何雁詩回應「報應論」
公開Asher病情後，網上出現不少惡毒留言，甚至指Asher患病是「報應」。何雁詩直言不願與這些負面言論糾纏：「網絡世賦予咗好多人好多Power去講你，當你諗起呢個人喺街到突然間衝上來講：『報應啊』，你會點對佢？你唔會理佢，因為你又唔識我，你衝埋來突然鬧我，我冇理由同你拗，我唔係一個會咁樣講人嘅人，所以我唔想同嗰啲喺網上鬧人嘅人同一個Level。」
何雁詩高調反擊網民
何雁詩更高調反擊網民籲佢講兒子嘅病情低調處理：「人哋成日叫我小朋友嘅嘢低調啲，但係我係唔會㗎，OK？好多人就話：『個仔有問題你就收埋佢啦』，好多嘅，但係我知道我自己點解要咁做囉。」
何雁詩3歲仔終獲特殊幼稚園學位 赴美密集治療3星期成果曝光
32歲何雁詩與41歲鄭俊弘2020年結婚，隨後於2022年宣布誕下仔仔Asher。不過何雁詩去年就突然在社交平台公開仔仔Asher患有「天使綜合症」，引起唔少網民關注。繼早前何雁詩與家人帶Asher到外國接受治療後，近日何雁詩就在社交平台透露仔仔終獲特殊幼稚園學位嘅好消息……
何雁詩仔仔Asher治療進度曝光
何雁詩與鄭俊弘早前與家人一同前往美國，為仔仔Asher安排進行為期三星期嘅密集治療。在美國的治療過程中，鄭俊弘曾透露Asher治療嘅進度，並表示：「Asher已經可以扶住企喺度，情況明顯有好轉」。由於治療效果良好，他們計劃再次前往美國進行進一步的治療課程，不過因為需要排期嘅原因，目前仍未知道下次治療時間。
何雁詩報喜仔仔Asher終於有書讀
何雁詩近日在社交平台上分享了更多喜悅的消息，她興奮地宣布：「Asher終於等到政府S位特殊幼稚園啦！！！YESSSSSSS下個學期開始有學返！！！！！由歲半入紙到而家終於有位返學啦！！！」透露仔仔Asher輪後多時終於等到特殊幼稚園學位，並將於下個學期正式入學。
鄭俊弘何雁詩兒子患天使綜合症 節目披露確診感受！
做父母總想子女健康快樂成長，鄭俊弘和何雁詩在鄭丹瑞網上節目《健康．旦》中，首次公開兒子Asher患有天使綜合症的經歷，更披露當時確診後感受。
懷孕時未發現有問題 一歲半確診為天使綜合症
何雁詩回憶，懷孕期間他們定期進行產前檢查，但未發現任何問題。隨著Asher的成長，他們注意到他的發展速度與同齡孩子有顯著差異。鄭俊弘表示，最初他們認為只是需要更多時間和耐心，但當兒子一歲半時，經專家評估後確診為天使綜合症。「確診時一時間難以接受，抱著兒子時，甚至質疑自己，認為是自己的責任，需時一個多月才逐步平復心情。」何雁詩則表示，她曾期待與兒子進行各種親子活動，但現在必須接受現實與期望之間的差距。
專家解釋天使綜合症係罕見遺傳病
林蕙芬醫生解釋，天使綜合症是由於第十五條染色體的UBE3A基因缺失或異常引起的罕見遺傳病，影響患者的學習、語言和自主活動能力，並可能伴有手腳痙攣和進食困難，智商只有2至4歲不懂得說話。香港天使綜合症基金會的數據顯示，香港約有60名確診患者。何雁詩表示，了解到兒子的實際情況後，她開始調整自己的心態，為兒子規劃合適的生活方式。
何雁詩和鄭俊弘擔心個仔未來唯有努力工作
何雁詩和鄭俊弘表示，他們非常擔心兒子的未來，特別是當他們年老時。「我們可以照顧他多久？我們將來年老後他會如何呢？」為此，他們更加努力工作，為未來做好準備。他們也感謝家人的理解和支持，這讓他們感到鼓舞。
兒子遺傳對音樂熱愛 常彈鋼琴！
儘管面對挑戰，何雁詩和鄭俊弘發現，他們的兒子總是帶著燦爛的笑容。他們逐漸學會欣賞生命中的美好，並從兒子身上獲得面對未來挑戰的力量。此外，兒子似乎也遺傳了他們對音樂的熱愛，常在家中彈奏鋼琴，父母則會為他舉辦迷你音樂會。
鄭俊弘和何雁詩計劃與香港天使綜合症基金會一起籌備一場慈善演唱會，希望通過這種方式喚起公眾對天使綜合症的關注和支持。