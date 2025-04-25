何雁詩3歲仔終獲特殊幼稚園學位 赴美密集治療3星期成果曝光

32歲何雁詩與41歲鄭俊弘2020年結婚，隨後於2022年宣布誕下仔仔Asher。不過何雁詩去年就突然在社交平台公開仔仔Asher患有「天使綜合症」，引起唔少網民關注。繼早前何雁詩與家人帶Asher到外國接受治療後，近日何雁詩就在社交平台透露仔仔終獲特殊幼稚園學位嘅好消息……