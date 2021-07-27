何雁詩宣布離巢TVB跳出Comfort Zone 特別鳴謝某高層 網友慨嘆：浪費咗黃金12年
何雁詩（Stephanie）自2009年參加TVB第1屆歌唱比賽節目《超級巨聲》入行，至今已有12年，日前她在社交網宣布離巢TVB，並直言：「係時候跳出自己嘅Comfort Zone，去出面嘅世界學習一下。」對於何雁詩的選擇，她的老公鄭俊弘（Fred）和一眾圈中好友都紛紛表示支持，亦有網友為她慨嘆：「浪費咗黃金12年！」
文：東方新地｜圖：何雁詩FB、IG
何雁詩 特別感謝樂易玲
何雁詩（Stephanie）昨日（26日）在社交網貼出了她在TVB電視城一廠大門外所拍的照片，表示：「估唔到我人生第一份工一做就做左12年，由中學畢業到結婚都係喺呢間公司渡過。我所有關於呢一個行業嘅知識，都幾乎完全喺TVB學習返嚟。不過，呢個世界係好大㗎，有好多地方&事情我都仲未見識過同埋需要學習。我都係時候跳出自己嘅comfort zone，去出面嘅世界學習一下。所以呢⋯」
何雁詩續說：「由明天開始，我就會展開人生&事業的新一頁啦！好多謝各位TVB同事一直以來的照顧，特別係tvb mom @lokvirginia（樂易玲）對我一直的包容和理解。所有照顧過我嘅同事&得力金牌歌手經理人 @fatto_by，仲有各位一齊捱通頂，一起笑一起燥嘅兄弟姐妹們，多謝你地畀我嘅所有回憶，江湖再見！」又加上「人生第一個lastday」、「笑中有淚」等Hashtag。
何雁詩老公鄭俊弘（Fred）隨即力撐老婆說：「加油！我永遠支持你。」其後劉佩玥、陳嘉寶（Anjaylia）、周志文、謝東閔、鄭世豪、江伊晴（前名：江若琳）、陳敏之、王君馨、羅天宇、谷婭溦、謝文欣及《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）等都有紛紛留言，為何雁詩打氣和送上祝福。
傳與唱片公司洽談中
對於未來計劃，何雁詩表示會自己搞住先，但不排除會同其他人合作發展，有機會亦想上ViuTV宣傳自己的歌曲。此外她日前出席活動時，亦曾透露現正在修讀美國院校讀遙距的音樂課程，也一直有在寫歌，希望可以在年尾推出一些新風格的歌曲，同時有機會的話亦希望嘗試一下在電影方面發展。據知目前已有唱片公司向何雁詩招手，雙方正在洽談中。