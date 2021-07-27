何雁詩宣布離巢TVB跳出Comfort Zone 特別鳴謝某高層 網友慨嘆：浪費咗黃金12年

何雁詩（Stephanie）自2009年參加TVB第1屆歌唱比賽節目《超級巨聲》入行，至今已有12年，日前她在社交網宣布離巢TVB，並直言：「係時候跳出自己嘅Comfort Zone，去出面嘅世界學習一下。」對於何雁詩的選擇，她的老公鄭俊弘（Fred）和一眾圈中好友都紛紛表示支持，亦有網友為她慨嘆：「浪費咗黃金12年！」

文：東方新地｜圖：何雁詩FB、IG