何雁詩為BB乜都戒：最怕BB電視撈飯 重提做小三覺得自己唔係人

鄭俊弘及何雁詩接受娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，鄭俊弘笑言做爸爸一擊即中，他說：「估唔到自己咁勁！我都嚇親自己！啲人話冇咁容易，我啲朋友同家姐都試咗好幾年時間先有。」何雁詩和鄭俊弘曾不被看好，何雁詩曾在訪問中重提做小三感到好內疚，直言自己唔係人，二人終於修成正果，六月升呢父母﹗