何雁詩為BB乜都戒：最怕BB電視撈飯 重提做小三覺得自己唔係人
何雁詩為BB乜都戒：最怕BB電視撈飯
何雁詩和鄭俊弘直言為BB有所改變，何雁詩說：「我本身鍾意Social同飲返幾杯，但係為咗BB我決定要戒飲酒，一個飲酒一個食煙完全唔可以，煙就一早戒咗，而當我一知道有BB就已經戒飲酒。我仲想戒睇電視同玩手機，我同Fred太鍾意留喺屋企睇電視，有時可以睇全日，好擔心小朋友出咗世冇電視冇電話就唔食飯，所以我哋要以身作則。」而Fred希望為兒子開設Investment Account，他說：「幫佢儲定啲錢，讀書又好，做乜都好，等佢大個唔使咁徬徨，之前啲利是錢，放去最高風險！」
孕媽情緒起伏大 老公幫到手
何雁詩表示懷孕初期反應大，她說：「頭三個月，腰痛周身痛，有時仲會無啦啦喊，自己好似拍MV咁望住個窗喊，情緒起伏大，但Fred好好，佢睇好多書，嘗試去了解我經歷啲乜，慢慢冷靜聽我講，所以好多謝佢！依家呢個階段比較舒服，淨係覺得自己好肥！」身旁的鄭俊弘立即示意：「完全唔肥！一啲都唔肥！」
何雁詩晒巨肚 網民錯焦點：從未見過咁豐滿
何雁詩同老公鄭俊弘宣布造人成功，同時公布第一胎就陀仔，預產期在六月中﹗啱啱宣布有喜的何雁詩晒出巨肚孕照，上圍更大升級，網民大讚何雁詩前所未有咁豐滿﹗何雁詩擺出S甫士拍孕照作紀念，並留言指每日肚子都不同size，每日同自己講「 I am fine, I got this」，又指「 望住照超聲波見到果隻雞髀🍗，俾d信心自己(swipe to see the 🍗)有時隻雞髀又會腳踢踢，又會安心d，知道佢係入面OK，喺屋企花d me time照顧自己寫下歌🎶，浸下浴，敷下mask🛁又有d二人世界，因為遲d就要爭取先有煮下飯，一齊睇下電視📺好好享受一下🥰希望一切順利」
閨密吳嘉禧：冇見一陣，大得咁快嘅﹗
何雁詩出po後，老公鄭俊弘第一時間畀like及留言「 Belly belly!! Baby belly﹗」何雁詩即回覆「就嚟追到你進度啦」大耍花槍﹗而好友們如吳嘉禧留言「冇見一陣，大得咁快嘅﹗」，不少網民焦點落在何雁詩的上圍，指她上圍大升級，又留言「前所未有咁大cup數」、「陀BB上圍變大」、「第一次見你咁豐滿」。
何雁詩IG報喜陀仔預產期6月中
何雁詩（Stephanie）同鄭俊弘（Fred）2020年舉辦結婚儀式，約50親友出席見證 ，去年在美國補度蜜月，年尾返港後補擺喜酒大宴親朋，何雁詩被指身形有變孕味濃，疑似「造人」成功，不過當時否認有喜。 婚後兩人稱還未想當父母想好好享受新婚生活，原來小生命已降臨，何雁詩在IG宣布有喜，同時宣布肚中是B仔，並透露預產在今年6月中﹗
何雁詩重提做小三好內疚
人妻何雁詩上陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》接受訪問時，卻罕有首談當年介入鄭俊弘與他未婚妻之間做第三者的心路歷程。
為戀情令事業曾付出好大代價
2017年，何雁詩和鄭俊弘拍拖的消息曝光後，鄭俊弘隨即被爆出原本有一個有米未婚妻Beebs，令何雁詩淪為第三者，何雁詩直言當時眾多的新聞都對她做成一個衝擊：「嗰下我係好shock嘅，都需要好長時間去deal with，我哋各自嘅career都畀咗好大嘅代價。」
做小三 何雁詩：我覺得我唔係一個人
何雁詩續指自己多年來都不願意重提這件事，是因為不太想講另一半的壞話，她坦言：「我係有唔開心同有內疚，因為我令到另一個女仔唔開心，雖然當時我唔知，呢個係我自己嘅感受，我唔可以代表Fred講任何嘢，但我依家諗番都好內疚，覺得我唔係一個人嚟，好唔開心。」
後悔曾講「清者自清」
何雁詩又後悔當時曾講出「清者自清」這句話：「我覺得當時我嘅言行舉指都好有問題，講嘢唔經大腦，話自己『清者自清』，因為當時我係唔知㗎嘛，但當我企喺觀眾立場係『你都唔係清者』，我都好理解公眾嘅心情，但我覺得個天係要我經歷呢啲嘢，令我上返啱嘅軌道。」
不再埋怨鄭俊弘一腳踏兩船
何雁詩指在經歷了那段時間的負能量和壓力後，令她變得更加堅強，而她跟鄭俊弘經過互相支持和檢討，決定繼續在一起後，她就決定不再怨他為何當初隱瞞有未婚妻的事，反而會鼓勵他走出自己的陰霾。她又大讚婚後鄭俊弘能給她安全感，故不擔心老公將來會做錯事，因為最壞的都經歷過了。
默認曾與謝東閔拍拖
被問到最鍾意鄭俊弘甚麼地方？何雁詩直言鍾意鄭俊弘靚仔，陳志雲就指曾經與她拍拖的謝東閔也是一個靚仔，何雁詩尷尬地一連講了幾次「唔知呢」，並無否認曾與謝東閔拍過拖，又指大家現在是好朋友，並以一句話結尾說：「佢係一個好好嘅男仔嚟。」
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