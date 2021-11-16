何韻詩終極斷捨離掉獎惹移民揣測 重提當年爭獎：諗番都覺得好諧趣
何韻詩在社交網貼出家中一堆獎座的照片，並表示正要「終極斷捨離」，決定把獎座丟棄，並留言「輕裝上路，爽爽朗朗地前行，先有力氣同彈性創造新嘅自己」，即惹起大家猜測有移民打算，何韻詩後即留言澄清指自己並非移民及變賣家當，但對過去的努力爭獎，發了一篇感慨文﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
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何韻詩在社交網貼出放滿兩層架的樂壇頒獎禮的獎座，當中佔了大多數是商台叱咤及無綫勁歌獎座，何韻詩寫道「繼續終極斷捨離之全部唔要lu」，回看當年爭獎她指「 當年努力追求別人肯定，爭餐懵（雖然以『爭』來講已經唔算好積極），到今日見到佢地舖曬塵，啲牌啊膠啊又自我瓦解，諗返都覺得當年嘅自己好諧趣。」
何韻詩自爆之前已偷偷掉了大部分獎座
何韻詩又自爆其實之前已偷偷丟掉大部分獎「剩餘嘅都係曾經覺得嘅某種里程碑。雖然物件意義早已不在，但公道講句，攞過上手嘅，都曾為當年年少嘅自己添加一點點自信，一點點validation，都係成長和蛻變中必須嘅。感謝你地為我帶來嘅一切。」何韻詩又指以清掉2/3間屋為目標，今次令她清楚自己真正所需，過去的讓它過去﹗並強調「唔使亂估我唔係走佬唔係移民變賣家當多謝關心」，以澄清自己非移民﹗
何韻詩：目標減走三分二以上
何韻詩掉獎引起網民熱討，紛紛留言而何韻詩亦有回應大家﹗其實早幾日何韻詩已貼出一堆漫畫及書籍的相片，並留言「浩瀚工程，目標減走三分二以上」