余德丞聲討網媒看圖作文漠視真相 不忿被砌生豬肉引用Do姐對話指鹿為馬
余德丞錯位相「食死貓」
日前商台DJ呂珮琳（Elsie）在限時動態發布了一張照片，相片中她與一名男子在街上睇落十分親密，更疑似拖手過馬路。照片亦引起Elsie妹妹懷疑，仲即刻向當事人求證。Elsie隨後發文表示：「當你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候…how come you don’t trust me!?!?」
Elsie隨後po埋放大的合照，並留言：「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。」原來該名男子竟是余德丞，而Dickson亦都轉發圖片兼tag埋Elsie老公Agent L及以阿正，兼表示：「#真係無拖手。」原來相中企喺2人身後戴帽同口罩的女子，正是黃正宜（阿正），而阿正亦笑稱自己係電燈膽。
余德丞電台節目澄清
在昨日（11日）《口水多過浪花》中，余德丞就謠言進行澄清。余德丞表示：「當晚我同Elsie、阿正3個錄完音，跟住去攞車，等過馬路…好衰唔衰，我有180cm高，咁阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽戴口罩，冇人知嗰個係阿正！咁當時喺彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事！」余德丞仲表示自己同Agent L其實好friend，並透露2人最近一齊飛去德國睇歐國盃，因此唔存在誤會發生。而Do姐仲抽埋吳若希水，搞笑話：「人哋老公會寫『你趷起條尾都知你想點』。」
余德丞IG嚴正聲明狠批指鹿為馬
余德丞昨日於電台澄清後，今日（12日）再度於社交平台發出嚴正聲明，嬲爆直斥該網媒「既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台『口水多過浪花』節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。」，稱其係指鹿為馬同誤導讀者。余德丞隨後再於限時動態po出1張鹿的圖片，並配文「這隻是馬」，再次暗串被該網媒故意誣蔑。
不少網民都留言力撐余德丞：「信你眼光同你為人，完全係匪夷所思嘅新聞嚟」、「撐你！直斥其非」、「嗰份嘢不嬲都冇乜好寫㗎啦……」、「新聞真的過分，嘩眾取寵，支持你」，更有網民直接tag埋涉事網媒，為余德丞抱不平。