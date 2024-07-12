餘德丞

余德丞聲討網媒看圖作文漠視真相 不忿被砌生豬肉引用Do姐對話指鹿為馬

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現年34歲的余德丞（Dickson）自2022年宣布離巢TVB後，將工作重心轉於商業電台擔任DJ，以及拍攝YouTube影片為主。雖然余德丞過往有不少緋聞，但日前Dickson就被網民影到與已婚DJ同事外出嘅照片，及後更被網媒指係「偷食」女同事，搞到余德丞急急腳於《口水多過浪花》中開腔澄清，兼嬲爆喺社交平台發出嚴正聲明！

余德丞錯位相「食死貓」

日前商台DJ呂珮琳（Elsie）在限時動態發布了一張照片，相片中她與一名男子在街上睇落十分親密，更疑似拖手過馬路。照片亦引起Elsie妹妹懷疑，仲即刻向當事人求證。Elsie隨後發文表示：「當你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候…how come you don’t trust me!?!?」

餘德丞 商台DJ呂珮琳（Elsie）日前在限時動態po出1張與細妹的對話截圖。（圖片來源：IG@elsie_lui）
商台DJ呂珮琳（Elsie）日前在限時動態po出1張與細妹的對話截圖。（圖片來源：IG@elsie_lui）

Elsie隨後po埋放大的合照，並留言：「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。」原來該名男子竟是余德丞，而Dickson亦都轉發圖片兼tag埋Elsie老公Agent L及以阿正，兼表示：「#真係無拖手。」原來相中企喺2人身後戴帽同口罩的女子，正是黃正宜（阿正），而阿正亦笑稱自己係電燈膽。

餘德丞 Elsie隨後po出放大版的照片，仲配文稱「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑」。而照片中站於2人身後打扮十分低調的黃正宜（阿正），亦轉發限時動態兼hashtag搞笑表示自己係電燈膽。（圖片來源：IG@903ahjeng）
Elsie隨後po出放大版的照片，仲配文稱「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑」。而照片中站於2人身後打扮十分低調的黃正宜（阿正），亦轉發限時動態兼hashtag搞笑表示自己係電燈膽。（圖片來源：IG@903ahjeng）
餘德丞 余德丞與Elsie及阿正十分friend，更有唔少合作。（圖片來源：IG@yuduck）
余德丞與Elsie及阿正十分friend，更有唔少合作。（圖片來源：IG@yuduck）

余德丞電台節目澄清

在昨日（11日）《口水多過浪花》中，余德丞就謠言進行澄清。余德丞表示：「當晚我同Elsie、阿正3個錄完音，跟住去攞車，等過馬路…好衰唔衰，我有180cm高，咁阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽戴口罩，冇人知嗰個係阿正！咁當時喺彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事！」余德丞仲表示自己同Agent L其實好friend，並透露2人最近一齊飛去德國睇歐國盃，因此唔存在誤會發生。而Do姐仲抽埋吳若希水，搞笑話：「人哋老公會寫『你趷起條尾都知你想點』。」

餘德丞 涉事網媒起初於圖中以「余德丞疑偷食人妻同事」以及「Do姐抽水：趷起條尾都知你想點」為題進行報導，令余德丞不忿被砌生豬肉嬲爆出聲明。（圖片來源：網頁截圖）
涉事網媒起初於圖中以「余德丞疑偷食人妻同事」以及「Do姐抽水：趷起條尾都知你想點」為題進行報導，令余德丞不忿被砌生豬肉嬲爆出聲明。（圖片來源：網頁截圖）
餘德丞 余德丞昨日亦就市價於電台節目《口水多過浪花》中澄清。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
余德丞昨日亦就市價於電台節目《口水多過浪花》中澄清。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
餘德丞 Elsie與Agent L於今年1月拉埋天窗，而余德丞亦於節目中透露自己早前仲孖住Agent L飛去德國睇歐國盃，表示2人之間唔存在誤會，而自己亦唔會插足別人的婚姻。（圖片來源：IG@elsie_lui）
Elsie與Agent L於今年1月拉埋天窗，而余德丞亦於節目中透露自己早前仲孖住Agent L飛去德國睇歐國盃，表示2人之間唔存在誤會，而自己亦唔會插足別人的婚姻。（圖片來源：IG@elsie_lui）

余德丞IG嚴正聲明狠批指鹿為馬

余德丞昨日於電台澄清後，今日（12日）再度於社交平台發出嚴正聲明，嬲爆直斥該網媒「既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台『口水多過浪花』節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。」，稱其係指鹿為馬同誤導讀者。余德丞隨後再於限時動態po出1張鹿的圖片，並配文「這隻是馬」，再次暗串被該網媒故意誣蔑。

不少網民都留言力撐余德丞：「信你眼光同你為人，完全係匪夷所思嘅新聞嚟」、「撐你！直斥其非」、「嗰份嘢不嬲都冇乜好寫㗎啦……」、「新聞真的過分，嘩眾取寵，支持你」，更有網民直接tag埋涉事網媒，為余德丞抱不平。

餘德丞 余德丞於節目澄清後，再於社交平台發出嚴正聲明，狠批該網媒識引用Do姐的說話，即代表已經聽過節目中的對話，並非看圖說故事，對於失實的報導大感憤怒。（圖片來源：IG@yuduck）
余德丞於節目澄清後，再於社交平台發出嚴正聲明，狠批該網媒識引用Do姐的說話，即代表已經聽過節目中的對話，並非看圖說故事，對於失實的報導大感憤怒。（圖片來源：IG@yuduck）
餘德丞 余德丞隨後再於限時動態po出1張鹿的照片，仲配文「這隻是馬」，暗諷該網媒的報導。（圖片來源：IG@yuduck）
余德丞隨後再於限時動態po出1張鹿的照片，仲配文「這隻是馬」，暗諷該網媒的報導。（圖片來源：IG@yuduck）

撰文：東方新地圖片來源：IG@yuduck、IG@elsie_lui、IG@903ahjeng、YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar、網頁截圖

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