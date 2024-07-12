余德丞聲討網媒看圖作文漠視真相 不忿被砌生豬肉引用Do姐對話指鹿為馬

現年34歲的余德丞（Dickson）自2022年宣布離巢TVB後，將工作重心轉於商業電台擔任DJ，以及拍攝YouTube影片為主。雖然余德丞過往有不少緋聞，但日前Dickson就被網民影到與已婚DJ同事外出嘅照片，及後更被網媒指係「偷食」女同事，搞到余德丞急急腳於《口水多過浪花》中開腔澄清，兼嬲爆喺社交平台發出嚴正聲明！

