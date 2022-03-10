佘詩曼成「七魔女」唯一單身 貼合照曬舊歡 大隻型男身份曝光！

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、周家蔚、文頌嫻、姚樂怡與鍾麗淇組成的娛圈閨密組織「七魔女」，各個成員不時就會成為網絡熱話，唔係曬合體相力證閨密情深，就係Po婚後家庭生活曬幸福。今次終於都到組織中唯一單身的佘詩曼發威，新相曬「型男舊歡」有望打破「成期單身」嘅謠言？