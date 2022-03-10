佘詩曼成「七魔女」唯一單身 貼合照曬舊歡 大隻型男身份曝光！
佘詩曼「型男舊歡」身份係…
其實早前佘詩曼就被傳媒發現有一名年約40歲的「大隻型男」跟出跟入做埋「柴可夫」兼疑似同居，雖然不少網民都替搵到愛人的阿佘開心，但她近日就在IG自抽，分享了張與媽媽及「型男舊歡」的合照！原來相片中的型男事實上是阿佘的親生哥哥，不少網民留言指全家人都有優良基因，更希望阿佘早日找到她的真命天子。
七魔女合體無期
香港在爆出第5波疫情下收緊防疫措施，聚會限制由4人減至2人，人稱「七魔女」的圈中閨密成員人數可說是超晒標，難怪眾人都久未有機會露面，新年期間眾人都有去探望懷孕的Toby，只見到五女順利集合，難怪連阿佘都忍不住在社交網貼出舊照懷念一下，寫道：「希望疫情快點過，期待七魔女合體的一天。」其實七位成員中僅有阿佘一人依然單身，其他成員都忙於照顧家庭，各位魔女記得「醒水」，疫情後多抽空見好姊妹啦！
黃金盛女佘詩曼愛情未有著落 昔日電力十足成緋聞一姐
46歲的阿佘事業得意，貴為視后的她近年更中港兩地走掘金，不過感情生活至今仍未有著落，近日被指有年約40的大隻男陪同出入，未知是否有機會再進一步，不少粉絲都知道阿佘對感情生活依然有想法，期待她早日找到真命天子。而阿佘早年在TVB發展時被指「電力十足」，緋聞對象包括鄭嘉穎、陳浩民、張智霖及林峯等。
湯盈盈錢嘉樂結婚十載 首度客串做夫妻
46歲的湯盈盈是幕前最活躍的一員，每晚都在《愛·回家之開心速遞》中與大家見面，早前更與老公錢嘉樂首次夫妻檔客串《青春本我》，二人於12年奉女成婚至今十年，婚後育有兩女錢凱晴與錢凱琪，獲老公大讚持家有道是位幸福媽咪。
梁靖琪第二春遇真愛生夠兩個 姐弟戀被老公箍到實
39歲的梁靖琪（Toby）婚姻經歷最豐富，目前正為老公施雋賢陀住第二胎，即將在4月誕下細仔組成4人家庭，二人是相差8年的姐弟戀，但婚後越見恩愛。而Toby與前夫黃敏豪在12年閃婚，男方號稱身家兩億，但14年被揭已分居申請離婚，婚姻不足年半，單身4年後最終遇上真命天子。
老公洪天明中港兩邊走 周家蔚力撐老公開腔破解婚姻危機
38歲的周家蔚於12年與洪天明拉埋天窗後便已淡出娛樂圈，專心為老公照顧兩位寶貝仔洪大仁與洪竟琋，而天明早年便主力在內地發展，早年更曾傅出偷食疑雲，但在家蔚出面支持下破除危機，天明近年顯得修心養性，不似早年給人印象貪玩，與兒子關係更是密不可分，最大功勞當然要歸功用心湊仔的家蔚。
鍾麗淇為母則強 牽罕見病大女走過第一個十年
45歲的鍾麗淇最為人所知是她與梁榮忠的一段情，她於04年起淡出幕前後轉投瑜伽行業，考獲不少資格正式成為導師，身材依然驕人是圈中「美魔女」，10年她與中意混血的Nardone Ruggero拉埋天窗，婚後誕下兩女Isabella與Michela，而大女Isabella患罕見基因病被斷言長不過2歲，但一家人不離不棄，至今已10歲大在母愛底下快樂成長。
姚樂怡有女萬事足 社交網曬幸福人母生活
現年48歲的姚樂怡於12年與圈外老公吳俊匡結婚，已淡出幕前的她仍不時在社交網站分享與6歲女兒「小雞脾」吳芊憧的生活點滴，老公亦不時出鏡，亦有不少與「七魔女」成員齊齊出動的靚相。
文頌嫻復出幕前依然少女 45歲不改女神美譽
淡出幕前多年，45歲的文頌嫻保養得誼仍是不少男士心中的女神，她與富商老公李梓慎於12年結婚，專心湊大寶貝女Jamie。近年終於甩身的文頌嫻復出拍攝劇集《打天下》，最近又剪了短髮拍新劇，回春不少與當年活躍幕前的她無異。
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