50歲佘詩曼自爆「冇停過拍拖」嚇窒主持 不當演員最想做這件事！
現年50歲的視后佘詩曼完成《新聞女王2》拍攝後，日前飛往馬來西亞出席剪綵活動，其後接受當地亞洲KOL可媛的YouTube頻道訪問。訪問期間，阿佘突然大爆一句話，令現場氣氛瞬間凝固，連經驗豐富的主持人都目瞪口呆。這位曾經的TVB當家花旦，在感情路上一直備受關注，但這次的爆料卻完全超出所有人的預期。
佘詩曼感情告白震驚主持
當主持人詢問阿佘最新的感情狀況時，她竟然毫不猶豫地說：「我冇停過拍拖喎！」這句話瞬間嚇到主持人目定口呆。阿佘以往的感情生活一直相當低調，自離開TVB後更是鮮少談及私人感情，這次突如其來的「表白」確實令人震驚。不過，當大家以為要聽到什麼勁爆內幕時，阿佘隨即解釋了這句話的真正含義，答案既幽默又充滿哲理。
與工作談戀愛獨特愛情觀
原來阿佘口中的「拍拖對象」，竟然是她的工作！她解釋道：「我係同我嘅工作談戀愛，每一個劇集就係我嘅對象，好投入同去揣摩，都已經好多精力，係我去愛上我個角色，其實個過程係好浪漫。」當主持人開玩笑問會否人格分裂時，阿佘更是坦然承認：「我係有，其實我係唔係好正常，我覺得演員都唔係好正常，正常人做唔到演員，你成日一時一樣，點樣會係一個正常人。」
不當演員最想做媽媽
訪問中，主持人好奇地問如果不當演員會做什麼工作，被考起的阿佘想了一想後，給出了一個令人意外的答案：「我諗我會做咗一個媽咪囉！」這個回答不但令主持人驚訝，連她的經理人都「擰晒頭」。阿佘解釋自己無法勝任朝九晚五的固定工作，因為她無法停下來，一放假就會覺得無聊和人生失去意義。
阿佘進一步透露自己的性格特質，表示自己「一放假就癲，放得太耐假就覺得好無聊，人生冇晒意義同好廢，周身唔聚財」。她更幽默地補充，如果真的不當演員，除了做媽媽外，可能會做旅行美食家，因為自己非常為食。
