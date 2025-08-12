50歲佘詩曼自爆「冇停過拍拖」嚇窒主持 不當演員最想做這件事！

現年50歲的視后佘詩曼完成《新聞女王2》拍攝後，日前飛往馬來西亞出席剪綵活動，其後接受當地亞洲KOL可媛的YouTube頻道訪問。訪問期間，阿佘突然大爆一句話，令現場氣氛瞬間凝固，連經驗豐富的主持人都目瞪口呆。這位曾經的TVB當家花旦，在感情路上一直備受關注，但這次的爆料卻完全超出所有人的預期。