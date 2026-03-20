正義女神｜佘詩曼新劇獲文頌嫻助陣 殺青片段曝光 網民許願「七魔女」合體拍劇

視后佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神》近日在內地平台開播，網民反應熱烈。劇集開首有好閨蜜文頌嫻助陣打頭陣，佘詩曼在社交網大晒兩人拍攝時的合照，並發文多謝對方的支持。網民除了大讚文頌嫻演技出色及樣貌凍齡外，更許願希望佘詩曼下次找來閨蜜團「七魔女」一齊合作拍劇，場面必定相當精彩。