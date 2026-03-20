正義女神｜佘詩曼新劇獲文頌嫻助陣 殺青片段曝光 網民許願「七魔女」合體拍劇
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視后佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神》近日在內地平台開播，網民反應熱烈。劇集開首有好閨蜜文頌嫻助陣打頭陣，佘詩曼在社交網大晒兩人拍攝時的合照，並發文多謝對方的支持。網民除了大讚文頌嫻演技出色及樣貌凍齡外，更許願希望佘詩曼下次找來閨蜜團「七魔女」一齊合作拍劇，場面必定相當精彩。
佘詩曼感謝文頌嫻助陣新劇開場
佘詩曼在社交平台發文感謝文頌嫻的友情客串，她寫道「感謝我的好姊妹來幫我們打頭陣，愛死你了！一部戲的開頭有多麼重要，相信大家都知道。一個好嘅開場、節奏快、人物性格鮮明也很重要。最緊要的當然是故事內容夠緊湊、夠吸引力！所以不能缺少的是好演員，今次可以邀請到我的好閨蜜文頌嫻幫我們動人開場，不容易喔，希望大家喜歡！」文頌嫻亦暖心回覆「我會繼續在某個地方收看正義女神，我愛你X10」，兩人深厚友誼令人羨慕。
《正義女神》殺青片段曝光佘詩曼興奮爆燈
佘詩曼除了上載與文頌嫻的合照外，又放了《正義女神》的殺青片段，認真有始有終。殺青當日是法庭戲，佘詩曼被問到感想時，她笑言「開心到爆炸」，還拿着道具咪唱《吻別》，表現相當興奮。拍畢最後一個鏡頭後，佘詩曼跟大家一齊拍手歡呼，總監製鍾澍佳為她送上鮮花，她又跟陳煒開心攬攬及大合照，現場氣氛溫馨。
文頌嫻演技獲讚樣貌凍齡狀態佳
文頌嫻在《正義女神》中的表現獲得網民一致好評，不少觀眾都讚賞她的演技依然出色，而且樣貌保養得宜，狀態相當不錯。雖然只是客串性質的演出，但文頌嫻的專業表現仍然令人印象深刻，證明她多年來在演藝界累積的實力和經驗。這次友情客串不但為劇集增添亮點，更展現了她與佘詩曼之間的深厚友誼。
網民許願「七魔女」合體拍劇由佘詩曼自導自演
網民在留言中紛紛表達對兩人合作的支持，更有不少人許願希望佘詩曼下次能夠找來整個閨蜜團「七魔女」一齊合作拍劇，並建議由佘詩曼自導自演。「七魔女」是佘詩曼與一眾好友組成的閨蜜團，成員包括文頌嫻等人，她們經常在社交平台分享聚會照片，感情相當要好。網民認為如果能夠看到她們在螢幕上合作，必定會是一大看點，期待這個願望能夠成真。
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圖片來源：佘詩曼IG資料或影片來源：原文刊於新假期