新聞女王2｜直升機戲份成全劇亮點 佘詩曼八層樓高空開拍攝花絮曝光

佘詩曼為拍攝《新聞女王2》直升機戲份，親身上陣飛上八層樓高空進行實景拍攝，敬業精神獲網民激讚。拍攝期間她更主動要求打開直升機門增加視覺效果，完全不畏高空危險，展現專業演員的極致表現。這段震撼畫面播出後連續兩日在網絡引發熱烈討論，網民紛紛大讚她「型到爆燈」，真正詮釋了什麼叫做專業態度。