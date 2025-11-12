新聞女王2｜直升機戲份成全劇亮點 佘詩曼八層樓高空開拍攝花絮曝光
佘詩曼八層樓高空開門拍攝震撼全場
根據官方發布的拍攝花絮片段，佘詩曼在正式升空前已經興奮不已，向攝影師搞笑表示「終於等到了！」。為確保安全，劇組特別安排專業人士為她進行模擬練習及綵排，單是開直升機門這個動作就排練了多次。當直升機升至約八層樓高度時，佘詩曼果真全程打開機門進行拍攝，場面相當震撼。據了解，原本劇組只計劃透過直升機玻璃拍攝，但佘詩曼為了更佳的拍攝效果，主動要求全程打開機門，展現出極高的專業水準。
佘詩曼主動要求加強安全措施展現責任感
拍攝經驗豐富的佘詩曼在聆聽專業指導時表現得非常認真，更主動提出安全帶需要再綁緊一點，安全意識相當到位。完成高空拍攝後，她落地第一件事就是大叫「好玩」，隨後轉戰藍幕前拍攝直升機遇到強勁爆炸氣流的畫面。雖然藍幕拍攝需要完全靠想像演出，但這當然難不倒視后級的佘詩曼，她全程百分百投入，反應極其逼真，甚至一度因為太過肉緊而「飛甩無線咪」，令整個拍攝現場充滿歡樂氣氛。
《新聞女王2》直升機戲份成全劇亮點
在最新播出的《新聞女王2》劇集中，強勢回歸新聞現場的Man姐出動直升機高空拍攝，期間塌樓現場發生爆炸，她立即捕捉到因倒塌而造成爆炸的珍貴畫面作為回歸的籌碼。與此同時，為保持SNK龍頭地位，主席方羅麗嫦要求古肇華Kingston出動厚酬邀請慧心重返娘家，政府新聞主任許詩晴及「公開平台」的劉艷亦出招爭奪獨家片段及女王加盟。這段直升機戲份不僅展現了劇集的製作水準，更突出了佘詩曼角色的專業形象和強勢回歸。
網民激讚佘詩曼敬業精神「The Queen is back」
佘詩曼的直升機拍攝片段播出後，連續兩日在網絡引發高度關注，網民紛紛留言大讚她的敬業表現。「The Queen is back」、「實拍實景，正」、「佘詩曼親身上陣拍，超敬業」、「Man姐真係坐上直升機拍，好有型」、「Man姐氣場盡現」、「呢一段好爽，完全就係Man姐嘅風格」等讚美之聲不絕於耳。網民特別欣賞她願意親身上陣進行高難度拍攝，認為這種專業態度值得所有演員學習，真正展現了什麼叫做演員的極致表現。