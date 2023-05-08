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TVB兩大劇集用另類宣傳照夠特別 佘詩曼最有氣場 霸氣撼贏一眾小花

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近日TVB兩大劇集《新聞女王》和《痞子無間道》宣傳照流出，今次TVB一改過往風格，全部宣傳照都以黑白照示人，不過網民就唔太buy呢種風格，嘲笑宣傳照令人有唔好嘅諗法。

《新聞女王》新出宣傳照 大玩黑白風格

近日TVB兩大劇集《新聞女王》和《痞子無間道》宣傳照流出，其中包括事隔多年回巢拍劇的佘詩曼所出演的《新聞女王》。TVB一改以往色彩繽紛的風格，今次宣傳照全以黑白照示人。雖然今次TVB難得大膽作出新嘗試，但一班網民都唔太buy，直指黑白風格再加上一班藝人表情都黑口黑面，搞到宣傳照變到好唔吉利咁話。

宣傳照 早前TVB公開了一連串《新聞女王》的黑白宣傳照。
早前TVB公開了一連串《新聞女王》的黑白宣傳照。（圖片來源：[email protected]km）
宣傳照 網民都笑指新宣傳照似遺照。
網民都笑指新宣傳照演員冇咩表情。（圖片來源：[email protected]
宣傳照 前幾年已經離巢的李施嬅都有份拍《新聞女王》
前幾年已經離巢的李施嬅都有份拍《新聞女王》（圖片來源：[email protected]

47歲佘詩曼最霸氣撼贏一眾小花

雖然網民不太滿意新劇的黑白宣傳照，不過網民都大讚47歲佘詩曼依然寶刀未老，冷酷的表情顯得其霸氣十足，氣場撼贏高海寧、何依婷等一眾小花。

宣傳照 47歲嘅佘詩曼越老越型，霸氣十足！
47歲嘅佘詩曼越老越型，霸氣十足！（圖片來源：[email protected]
宣傳照 高海寧近年收起性感，將於《新聞女王》飾演萬人迷。
高海寧近年收起性感，將於《新聞女王》飾演萬人迷。（圖片來源：[email protected]
宣傳照 何依婷在新劇飾演佘詩曼徒弟
何依婷在新劇飾演佘詩曼徒弟。（圖片來源：[email protected]
宣傳照 王敏奕都有份飾演主播。
王敏奕都有份飾演主播。（圖片來源：[email protected]

陳瀅秒刪《痞子無間道》未曝光劇照

《痞子殿下》口碑好，TVB乘勝追擊以原班人馬開拍新劇《痞子無間道》。陳瀅早前於社交平台率先上傳了《痞子無間道》的新劇照，不過上傳無耐之後，就突然刪除該帖文，睇嚟似係唔小心太快手公開咗未曝光劇照！

宣傳照 陳瀅早前上傳了《痞子無間道》的宣傳照，但宜家已經刪除。
陳瀅早前上傳了《痞子無間道》的宣傳照，但宜家已經刪除。（圖片來源：[email protected]

佘詩曼自爆返TVB拍《新聞女王》主要原因

自從離開無綫後，一直將事業重心轉移內地的佘詩曼，早前落實將會回巣接拍無綫新劇《新聞女王》，與李施嬅和高海寧等人鬥戲。當被問到為何會突然回巢拍劇時，佘詩曼坦言劇本好是最主要原因：「因為個劇本好，係做新聞報道員，講辦公室政治嘅。（係唔係少拍呢啲？）未試過啦，同埋個劇本係好嘅，同埋我覺得係有得發揮嘅。」

宣傳照 佘詩曼 佘詩曼昨日在接受Do姐采訪時，透露自己回巣拍攝新劇《NEWS新聞女王》全因劇本好，讓自己有發揮空間。
佘詩曼早前在接受Do姐采訪時，透露自己回巣拍攝新劇《NEWS新聞女王》全因劇本好，讓自己有發揮空間。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）

李施嬅回巢與佘詩曼鬥戲

早前佘詩曼、高海寧和馬國明等人落實將會加入由鍾澍佳監製的無綫新劇《新聞女王》，近日亦傳出已經離巢的李施嬅將會為此劇回巢，並在劇中飾演「惡女」，與佘詩曼和高海寧等人鬥戲。早已離巢的李施嬅今次之所以會接拍《NEWS新聞女王》，除了是因為角色和劇本吸引之外，她亦自爆監製鍾澍佳是主要原因之一。李施嬅表示監製早已在去年2月已經聯繫過自己，雖然一直都很欣賞對方，但從未有機會與對方合作，所以希望透過此機會能夠拍攝鍾澍佳監製親自編導的作品。

宣傳照 李施嬅 前幾年已經離巢的李施嬅，最近回巣拍新劇同佘詩曼惡鬥！
前幾年已經離巢的李施嬅，最近回巢拍新劇同佘詩曼惡鬥！（圖片來源：[email protected]

高海寧於新劇飾演萬人迷

今次新劇《NEWS新聞女王》講述一班女主播為了權力鬥爭而互相惡鬥，在劇中飾演早間主播的高海寧今次飾演萬人迷。她在接受訪問時表示自己今次的角色設定好好玩：「我個角色EQ比較高，外表亮麗、性格開朗，所以好多人鍾意。每個行業都有人事問題，做女主播一定有人事糾紛、爭位，𧗠生人性善同惡，我覺得會好好玩！」

宣傳照 李施嬅 今次同樣有份主演的高海寧話今次角色設定好好玩！
今次同樣有份主演的高海寧話今次角色設定好好玩！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_do_cheng、[email protected][email protected]

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