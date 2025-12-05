《新聞女王2》「小文慧心」童星爆佘詩曼鏡頭背後溫柔 主動教戲暖心舉動曝光
童星Ashely 大爆佘詩曼鏡頭背後勁溫柔
Li紫欣在Instagram分享拍攝花絮時寫道：「Man姐真係好靚😍同埋好nice🥰，居然主動同Ashely影相，第1次同Man姐合作真系好擔心會做唔好影響大家..不過Man姐真系好好會教Ashely點做🤭，最後好順利甘完成✅。」從童星的分享可見，佘詩曼在片場對後輩十分照顧，不但主動合照，更會耐心指導演技。拍攝花絮中可見兩人在地下水道的惡劣環境中拍攝，但佘詩曼依然保持溫柔態度，與小演員並肩而坐分享手機合照。
佘詩曼公開留言讚賞小演員
拍攝期間，年紀小小的Ashely更向「Man姐」送上可愛掛飾，佘詩曼收到禮物後即場試戴，之後小心翼翼地收起，展現出對小朋友心意的重視。佘詩曼更在Ashely的Instagram帖文下公開留言回應：「小文慧心好叻女！加油！」這個暖心舉動不但鼓勵了小演員，也讓網民看到佘詩曼私下的親和力。除了在佘詩曼的幻覺戲份中出現，Ashely在最新一集的回憶戲份中，亦跟飾演年輕版Madam Yuen的蔡潔有對手戲，「兩母女」騎在電單車上的造型相當威風。
《新聞女王2》揭開文慧心悲慘身世
根據《新聞女王2》最新劇情，佘詩曼飾演的文慧心在1983年出生，在1993年元旦蘭桂坊人踩人意外中失去父母，當時年僅10歲的她被夏文汐飾演的記者Madam Yuen收養。劇情中這位小女孩就是Madam Yuen鏡頭下攝影作品中「哭泣的女孩」的主角，這個設定為文慧心的角色增添了更多悲劇色彩。李紫欣在劇中的演出自然純真，成功詮釋了文慧心童年的無助與堅強，為整個角色的成長軌跡奠定重要基礎。
網民大讚兩人互動溫馨感人
網民看到佘詩曼與李紫欣的互動花絮後紛紛留言大讚，有人表示：「Man姐真係好有愛心，對小朋友咁溫柔」、「睇到都覺得好溫馨，佘詩曼人品真係好好」。亦有網民讚賞李紫欣的演技：「小朋友演得好自然，未來可期」、「Ashely好可愛，同Man姐好有緣分」。李紫欣年紀輕輕已累積多部電視劇演出經驗，曾參與ViuTV劇集《繗角》、《老是常出現》及《冰上火花》，在TVB方面亦曾亮相於《廉政行動2024》及《愛上我的衰神》，是活躍於兩大平台的新生代小演員。