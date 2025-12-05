《新聞女王2》「小文慧心」童星爆佘詩曼鏡頭背後溫柔 主動教戲暖心舉動曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

《新聞女王2》最新劇情揭開佘詩曼飾演的文慧心悲慘童年，劇中提及她在1993年元旦蘭桂坊人踩人意外中失去雙親，被夏文汐飾演的記者Madam Yuen收養。飾演「小文慧心」的童星李紫欣（Ashely）近日在社交媒體大爆拍攝花絮，公開佘詩曼鏡頭背後的溫柔一面，更透露佘詩曼主動教戲的暖心舉動。年紀小小的Ashely已被佘詩曼完全圈粉，兩人的互動畫面溫馨感人。

童星Ashely 大爆佘詩曼鏡頭背後勁溫柔

Li紫欣在Instagram分享拍攝花絮時寫道：「Man姐真係好靚😍同埋好nice🥰，居然主動同Ashely影相，第1次同Man姐合作真系好擔心會做唔好影響大家..不過Man姐真系好好會教Ashely點做🤭，最後好順利甘完成✅。」從童星的分享可見，佘詩曼在片場對後輩十分照顧，不但主動合照，更會耐心指導演技。拍攝花絮中可見兩人在地下水道的惡劣環境中拍攝，但佘詩曼依然保持溫柔態度，與小演員並肩而坐分享手機合照。

佘詩曼公開留言讚賞小演員

拍攝期間，年紀小小的Ashely更向「Man姐」送上可愛掛飾，佘詩曼收到禮物後即場試戴，之後小心翼翼地收起，展現出對小朋友心意的重視。佘詩曼更在Ashely的Instagram帖文下公開留言回應：「小文慧心好叻女！加油！」這個暖心舉動不但鼓勵了小演員，也讓網民看到佘詩曼私下的親和力。除了在佘詩曼的幻覺戲份中出現，Ashely在最新一集的回憶戲份中，亦跟飾演年輕版Madam Yuen的蔡潔有對手戲，「兩母女」騎在電單車上的造型相當威風。

《新聞女王2》揭開文慧心悲慘身世

根據《新聞女王2》最新劇情，佘詩曼飾演的文慧心在1983年出生，在1993年元旦蘭桂坊人踩人意外中失去父母，當時年僅10歲的她被夏文汐飾演的記者Madam Yuen收養。劇情中這位小女孩就是Madam Yuen鏡頭下攝影作品中「哭泣的女孩」的主角，這個設定為文慧心的角色增添了更多悲劇色彩。李紫欣在劇中的演出自然純真，成功詮釋了文慧心童年的無助與堅強，為整個角色的成長軌跡奠定重要基礎。

佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

網民大讚兩人互動溫馨感人

網民看到佘詩曼與李紫欣的互動花絮後紛紛留言大讚，有人表示：「Man姐真係好有愛心，對小朋友咁溫柔」、「睇到都覺得好溫馨，佘詩曼人品真係好好」。亦有網民讚賞李紫欣的演技：「小朋友演得好自然，未來可期」、「Ashely好可愛，同Man姐好有緣分」。李紫欣年紀輕輕已累積多部電視劇演出經驗，曾參與ViuTV劇集《繗角》、《老是常出現》及《冰上火花》，在TVB方面亦曾亮相於《廉政行動2024》及《愛上我的衰神》，是活躍於兩大平台的新生代小演員。

佘詩曼 新聞女王2 1983年出生的小文慧心 由童星Ashely飾演（圖片來源：TVB）
1983年出生的小文慧心 由童星Ashely飾演（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 除了在佘詩曼的幻覺戲份中出現，Ashely在最新一 集的回憶戲份中，亦跟飾演年輕版Madam Yuen的蔡潔有對手戲，「兩母女 」騎在電單上的造型好威風！ （圖片來源：ashelyyanyan）
除了在佘詩曼的幻覺戲份中出現，Ashely在最新一 集的回憶戲份中，亦跟飾演年輕版Madam Yuen的蔡潔有對手戲，「兩母女 」騎在電單上的造型好威風！ （圖片來源：ashelyyanyan）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：ashelyyanyan）
（圖片來源：ashelyyanyan）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：ashelyyanyan）
（圖片來源：ashelyyanyan）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：ashelyyanyan）
（圖片來源：ashelyyanyan）

圖片來源：TVB、ashelyyanyan資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 