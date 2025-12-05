《新聞女王2》「小文慧心」童星爆佘詩曼鏡頭背後溫柔 主動教戲暖心舉動曝光

《新聞女王2》最新劇情揭開佘詩曼飾演的文慧心悲慘童年，劇中提及她在1993年元旦蘭桂坊人踩人意外中失去雙親，被夏文汐飾演的記者Madam Yuen收養。飾演「小文慧心」的童星李紫欣（Ashely）近日在社交媒體大爆拍攝花絮，公開佘詩曼鏡頭背後的溫柔一面，更透露佘詩曼主動教戲的暖心舉動。年紀小小的Ashely已被佘詩曼完全圈粉，兩人的互動畫面溫馨感人。