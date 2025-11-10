佘詩曼《新聞女王2》記者會黑絲造型搶鏡 網民激讚女王：黃金畫面好誘惑！
廣告
今晚《東張西望》播出《新聞女王2》滙豐總行記者會片段，佘詩曼與一眾主演接受訪問時的造型成為全場焦點。網民發現佘詩曼下身穿著黑絲襪非常搶眼，紛紛大讚這個「黃金畫面」極具誘惑力，瞬間成為討論熱點！
佘詩曼黑絲造型搶鏡頭成焦點
《新聞女王2》今晚正式在翡翠台首播，無綫電視下午於滙豐總行舉行盛大記者會，佘詩曼、黃宗澤、高海寧、王敏奕、馬國明、鄧智堅等主演盛裝出席。佘詩曼在紅地氈上的造型格外矚目，特別是下身的黑絲襪配搭，展現出專業又不失性感的形象。
譚俊彥賣口乖「同man姐襯過」
無綫電視特意選擇在滙豐總行舉辦《新聞女王2》記者會，場面相當隆重。幾位主演接受東張主持訪問時，互動極有火花！馬明先被黃宗澤嘲「第一集死咗，都嚟出席首映。」馬明笑指：「證明香港人好鐘意返工，梁景仁好鐘意返工，歡迎嚟到梁景仁追思會。」呀佘接住宣傳劇情：「我覺得呢個追思會係對我哋四個女仔係一個好重要嘅場戲。」 講到第二個花生位，譚俊彥指何廣沛今日迷彩同透視裝好出位，何廣沛即時賣口乖指：「我冇同你講嗰個夾Dress code嘅咩？其實我同man姐襯過（透視裝），完全係夾晒」，非常搞笑！
網民激讚黃金畫面極誘惑
《東張西望》播出記者會片段後，網民紛紛留言討論佘詩曼的造型。有網友直言：「佘詩曼著黑絲真係好搶眼！」、「呢個黃金畫面好誘惑！」、「女王氣場配黑絲襪絕配！」不少觀眾都被她的專業形象與性感造型的完美結合所吸引。部分網民更表示：「睇完記者會已經好期待今晚首播！」、「佘詩曼真係愈來愈有魅力！」
《新聞女王2》強勢回歸擴大戰線
在第二季劇情中，「新聞女王」文慧心由佘詩曼強勢回歸新聞界戰場，今次更擴大戰線與新舊媒體交鋒。古肇華由黃宗澤飾演，為了當「國王」不惜漠視新聞底線，與女王的明爭暗鬥再次升級。兩位主角昨日更客串《東張西望》主持人，在新聞播報環節中擦出火花，為新劇宣傳造勢。該劇由無綫電視及優酷聯合製作，定檔今晚8時30分在翡翠台首播。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期