佘詩曼與粉絲零距離 《新聞女王2》宣傳現場溫馨一幕網民激讚
佘詩曼日前為《新聞女王2》宣傳活動現身紅磡商場，與粉絲互動時竟然主動與對方十指緊扣，溫馨畫面瞬間在網上瘋傳。這位向來專業形象示人的實力派女星，在台下展現出截然不同的親民一面，令粉絲們直呼意外又感動。
紅磡商場展覽揭幕迫爆三層樓
11月9日當天，佘詩曼聯同王敏奕、馬國明、陳曉華、譚俊彥、鄧智堅及龔慈恩等一眾《新聞女王2》演員，現身紅磡商場為劇集展覽揭幕。活動吸引大批市民圍觀，更有眾多佘詩曼粉絲特意拉起橫額到場支持，高呼口號聲此起彼落。現場人潮洶湧，三層樓的商場被迫爆，氣氛相當熱烈。粉絲們的熱情支持令整個活動變得格外矚目，成為當日最受關注的娛樂盛事。
佘詩曼零架子親自簽名派心
活動結束後，佘詩曼特意走到觀眾席與粉絲打招呼，瞬間引來一陣哄動。面對蜂擁而至的粉絲們，她沒有展露絲毫不悅之情，反而臉帶燦爛笑容與每位粉絲互動。佘詩曼不僅主動接過大家手中的照片簽名，還親自派發明信片和握手派心，展現出極高的親和力。有粉絲更發現，佘詩曼在簽名時手上還拿著一杯咖啡，但為了「雙手」認真給粉絲簽名，她特意將咖啡遞給身旁的工作人員，這個貼心舉動令在場粉絲大為感動。
《新聞女王2》首播前造勢成功
《新聞女王2》於11月10日晚上在TVB翡翠台首播，這次宣傳活動正好為劇集造勢。作為無綫與優酷聯合出品的熱門劇集續集，《新聞女王2》延續了前作的職場鬥爭與新聞界內幕題材。佘詩曼飾演的文慧心強勢回歸，帶來更多權力博弈與職場故事，引發全城期待。首集播出前的這次宣傳活動，成功為劇集帶來極高關注度，粉絲們的熱烈支持亦為劇集增添不少話題性。
網民大讚「寵粉女王」溫馨互動
其中一位粉絲以「到底是誰和佘詩曼牽手了」為題在小紅書發布影片，記錄了與佘詩曼十指緊扣的溫馨時刻。影片顯示，當佘詩曼向粉絲做完「OK」手勢後，粉絲順勢與她來了一個十指緊扣，佘詩曼一開始被「嚇一嚇」，隨即笑到見牙不見眼，似乎被粉絲的創意所折服。這段互動影片迅速在網上瘋傳，網民紛紛留言大讚：「新聞女王其實也是寵粉女王」、「阿佘真係好錫粉絲」、「完全無架子，好親民」。不少網民都被佘詩曼的真誠態度所感動，認為她在鏡頭前後都保持一致的親和力，實在難得。
