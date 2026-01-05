萬千星輝2025｜佘詩曼四封視后網民為李施嬅抱不平 TVB女二封后有先例

最新娛聞
東方新地

廣告

佘詩曼憑《新聞女王2》四度封視后，但網民卻為李施嬅抱不平！一篇長文在社交平台瘋傳，直指李施嬅演技進步明顯，內心戲發揮絕不下於佘詩曼，但因為頭牌身份始終與視后擦身而過。網民更翻出TVB歷史，指出女二封后並非罕見，質疑佘詩曼是否應該「讓賢」給其他演員機會，引發全網激烈討論！

網民長文為李施嬅抱不平 質疑佘詩曼壟斷視后

有網民在社交平台發表長文，表達對今次頒獎結果的不滿。該網民表示「雖然可能冇人care，但係只係想講吓自己感覺。唔係佘詩曼唔好，只係因為見到網上好多人戥李施嬅唔抵，明明演得好好，但係因為《新聞女王2》頭牌係佘詩曼，所以同視后始終擦身而過」。網民更直言，觀看《新聞女王2》後，李施嬅整體發揮比起第一輯更加進步，內心戲發揮絕不下於佘詩曼，反而佘詩曼依然是同一個Man姐角色，與第一輯相比分別不大。

TVB女二封后有先例 唐詩詠胡杏兒曾爆冷奪獎

為了支持自己的論點，該網民特意翻查TVB歷史，發現女二封后其實有不少先例。2017年唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》封后，當時女一是宣萱，整套劇主要圍繞宣萱發展，但宣萱最後沒有出席頒獎典禮，獎項落入唐詩詠手中。另一次是2011年胡杏兒憑《萬凰之王》封后，表面是雙女主，但女一和主要故事線都是講宣萱飾演的依蘭，宣萱同樣沒有出席頒獎禮，最後視后由胡杏兒奪得。網民感嘆宣萱多次與視后擦身而過，似乎命運多舛。

佘詩曼四封視后引發討論 網民質疑是否需要「讓賢」

網民指出佘詩曼已經三封視后，四封其實意義不大，更預測2026年有《正義女神》，如果沒有強勁對手跑出，分分鐘又是佘詩曼五度封后。該網民引用曾經看過的報道，指金馬獎或金像獎曾表示「唔會每次梁朝偉嘅戲都會頒最佳男主角俾佢，因為冇錯佢係好勁，但係評審更加希望睇到佢有突破先再頒俾佢」。網民質疑如果佘詩曼每次演出都拿視后，就像梁朝偉每次演出都拿影帝一樣，實力一定有，但是否還需要繼續頒獎給她。

李施嬅屢次與視后失之交臂 《金宵大廈》遇惠英紅無計

網民特別提到李施嬅的演藝路程，指她當年《金宵大廈》遇到影后惠英紅沒辦法，連最受歡迎女角色都要與楊千嬅分享，那次是好多人覺得李施嬅最接近視后獎的一次。今次《新聞女王2》再次與視后擦身而過，令不少支持者感到不值。網民認為李施嬅今次其實更值得拿視后，因為她的演技進步有目共睹，而且角色發揮更加自然。

網民反應兩極化 有人支持有人反對

這篇長文引發網民激烈討論，反應相當兩極化。有網民表示「真心唔覺李施嬅好到攞到視后，至少我top 3 冇佢，反而覺得金式森林陳曉華，做得好好」。亦有網民認為「無話佘攞得多，唔應該再攞，要比其他人攞下。而且比較起上黎，李做得真係唔及佘。各花入各眼姐」。更有網民直言「公開投票，無話值唔值」，認為既然是公開投票，結果就是民意體現。

部分網民批評李施嬅演技造作 認為佘詩曼實至名歸

不過也有網民對李施嬅的演技提出批評，認為「當年唐攞都係俾人鬧到飛起，如果今次唔係man姐係施嬅攞，可以服眾咩？反正我覺得施嬅做得太用力，唔討好」。另有網民表示「咁多年來唔覺得李小姐特別好演技，聲線造作，投票top3我都冇揀佢」。支持佘詩曼的網民則認為「人哋佘詩曼就係有咁嘅實力，你肯畀，我年年照攞，獎項本來就係一種推動力，咁我嘅演技喺受落個人都鍾意有乜辦法？」

佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 李施嬅 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：threads、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 