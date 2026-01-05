萬千星輝2025｜佘詩曼四封視后網民為李施嬅抱不平 TVB女二封后有先例
網民長文為李施嬅抱不平 質疑佘詩曼壟斷視后
有網民在社交平台發表長文，表達對今次頒獎結果的不滿。該網民表示「雖然可能冇人care，但係只係想講吓自己感覺。唔係佘詩曼唔好，只係因為見到網上好多人戥李施嬅唔抵，明明演得好好，但係因為《新聞女王2》頭牌係佘詩曼，所以同視后始終擦身而過」。網民更直言，觀看《新聞女王2》後，李施嬅整體發揮比起第一輯更加進步，內心戲發揮絕不下於佘詩曼，反而佘詩曼依然是同一個Man姐角色，與第一輯相比分別不大。
TVB女二封后有先例 唐詩詠胡杏兒曾爆冷奪獎
為了支持自己的論點，該網民特意翻查TVB歷史，發現女二封后其實有不少先例。2017年唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》封后，當時女一是宣萱，整套劇主要圍繞宣萱發展，但宣萱最後沒有出席頒獎典禮，獎項落入唐詩詠手中。另一次是2011年胡杏兒憑《萬凰之王》封后，表面是雙女主，但女一和主要故事線都是講宣萱飾演的依蘭，宣萱同樣沒有出席頒獎禮，最後視后由胡杏兒奪得。網民感嘆宣萱多次與視后擦身而過，似乎命運多舛。
佘詩曼四封視后引發討論 網民質疑是否需要「讓賢」
網民指出佘詩曼已經三封視后，四封其實意義不大，更預測2026年有《正義女神》，如果沒有強勁對手跑出，分分鐘又是佘詩曼五度封后。該網民引用曾經看過的報道，指金馬獎或金像獎曾表示「唔會每次梁朝偉嘅戲都會頒最佳男主角俾佢，因為冇錯佢係好勁，但係評審更加希望睇到佢有突破先再頒俾佢」。網民質疑如果佘詩曼每次演出都拿視后，就像梁朝偉每次演出都拿影帝一樣，實力一定有，但是否還需要繼續頒獎給她。
李施嬅屢次與視后失之交臂 《金宵大廈》遇惠英紅無計
網民特別提到李施嬅的演藝路程，指她當年《金宵大廈》遇到影后惠英紅沒辦法，連最受歡迎女角色都要與楊千嬅分享，那次是好多人覺得李施嬅最接近視后獎的一次。今次《新聞女王2》再次與視后擦身而過，令不少支持者感到不值。網民認為李施嬅今次其實更值得拿視后，因為她的演技進步有目共睹，而且角色發揮更加自然。
網民反應兩極化 有人支持有人反對
這篇長文引發網民激烈討論，反應相當兩極化。有網民表示「真心唔覺李施嬅好到攞到視后，至少我top 3 冇佢，反而覺得金式森林陳曉華，做得好好」。亦有網民認為「無話佘攞得多，唔應該再攞，要比其他人攞下。而且比較起上黎，李做得真係唔及佘。各花入各眼姐」。更有網民直言「公開投票，無話值唔值」，認為既然是公開投票，結果就是民意體現。
部分網民批評李施嬅演技造作 認為佘詩曼實至名歸
不過也有網民對李施嬅的演技提出批評，認為「當年唐攞都係俾人鬧到飛起，如果今次唔係man姐係施嬅攞，可以服眾咩？反正我覺得施嬅做得太用力，唔討好」。另有網民表示「咁多年來唔覺得李小姐特別好演技，聲線造作，投票top3我都冇揀佢」。支持佘詩曼的網民則認為「人哋佘詩曼就係有咁嘅實力，你肯畀，我年年照攞，獎項本來就係一種推動力，咁我嘅演技喺受落個人都鍾意有乜辦法？」