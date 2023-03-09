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我們的客棧︱佘詩曼林峯時隔9年重演《使徒行者》 網民大讚演技超班！

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近年長駐內地的藝人佘詩曼和林峯，近日在內地的綜藝節目《我們的客棧》，一起重演《使徒行者》經典一幕。雖然已經事隔9年，但網民都大讚佘詩曼彷如唔識老，反而林峯就中年感滿滿，不過網民大讚兩人演技超班，期待兩人再次合作。

佘詩曼林峯時隔9年重演《使徒行者》

時隔9年，佘詩曼和林峯在內地新綜藝節目《我們的客棧中》一起用廣東話重演《使徒行者》的情節。兩人在節目中雙雙穿上黑色皮摟上陣，兩人非常入戲，佘詩曼更做到眼濕濕，演技十分搶眼。雖然時隔多年，但佘詩曼都一啲都冇變，同食咗防腐劑一樣，同當年爽朗可愛的釘姐一模一樣；相反林峯就多了一份中佬味，缺了當年嗰份爆Seed狠勁！

佘詩曼 佘詩曼重演當年經典角色「釘姐」，同當年一模一樣，完全沒變。
佘詩曼重演當年經典角色「釘姐」，同當年一模一樣，完全沒變。（圖片來源：《我們的客棧》截圖）
佘詩曼 林峯就多了一份「中佬味」！
林峯就多了一份「中佬味」！（圖片來源：《我們的客棧》截圖）
佘詩曼 兩人都非常入戲
兩人都非常入戲（圖片來源：《我們的客棧》截圖）
佘詩曼 佘詩曼到最後做到眼濕濕。
佘詩曼到最後做到眼濕濕。（圖片來源：《我們的客棧》截圖）

一起看佘詩曼林峯重演《使徒行者》經典一幕！

多次合作做情侶 被封為「最佳熒幕CP」

兩人重演完《使徒行者》經典一幕之後，都獲在場嘉賓大讚演技精湛，林峯謙虛解釋道：「主要我們兩個認識太多年，我們演過四次情侶，可能太熟了，私底下太熟了。」兩人曾合作過《歲月風雲》、《花花世界花家姐》、《覆雨翻雲》等，而拍攝《使徒行者》這部劇，更令二人在中港兩地爆紅，被封為「最佳熒幕CP」。

佘詩曼 兩人第一部合作做情侶的作品為《覆雨翻雲》。
兩人第一部合作做情侶的作品為《覆雨翻雲》。（圖片來源：《覆雨翻雲》截圖）
佘詩曼 隨後在2007年於《歲月風雲》再度飾演情侶。
隨後在2007年於《歲月風雲》再度飾演情侶。（圖片來源：《歲月風雲》截圖）
佘詩曼 不少觀眾都很喜歡兩人在《花花世界花家姐》的角色
不少觀眾都很喜歡兩人在《花花世界花家姐》的角色，希望佢哋會重演呢幕。（圖片來源：《花花世界花家姐》截圖）
佘詩曼 《使徒行者》令兩人的人氣推到最高峰！
《使徒行者》令兩人的人氣推到最高峰！（圖片來源：《使徒行者》截圖）

網民大讚佘詩曼演技好：「可唔可以返TVB拍使徒」

今次高水準重演當年經典一幕，網民們都紛紛大讚兩人演技精湛，令當年的回憶湧現，其中更有網民表示佘詩曼可否不要回TVB做新聞主播而重拍《使徒行者》：「釘姐深深入了我們的心裡了，沒人能代替」、「終於等到重演」、「唔知阿蛇把聲係咪到咗70歲都仲咁後生㗎呢」、「演技真的很犀利」等。

佘詩曼 多年沒有回TVB拍劇的佘詩曼，3月中開始回TVB拍攝新劇《NEWS新聞女王》
多年沒有回TVB拍劇的佘詩曼，3月中開始回TVB拍攝新劇《NEWS新聞女王》（圖片來源：[email protected]_sheh）
佘詩曼
（圖片來源：網民留言截圖）
佘詩曼
（圖片來源：網民留言截圖）
佘詩曼
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

佘詩曼罕有提及逝去的戀情

此外，佘詩曼早前在內地節目《無限超越班》罕有談及過往的戀情。佘詩曼在節目中表示當年每次吵架都會影響自己工作情緒，所以最後選擇了工作，而拒絕了愛情：「遺憾的愛情肯定有的，本來演員開開心心的談戀愛是可以的，但有時候吵架會影響我的情緒，演員每天都是用情緒來工作，我試過一、兩次不開心的時候會很影響工作狀態，我不喜歡那種感覺，後來就拒絕了很多很多愛情。」

佘詩曼 當年佘詩曼最為人熟知的莫過於與陳浩民的多年情。
當年佘詩曼最為人熟知的莫過於與陳浩民的多年情。（圖片來源：TVB《江南京華夢》截圖）
佘詩曼 與鄭嘉穎因合作劇集《法證先鋒2》傳誹聞，二人一直沒有承認戀情。
與鄭嘉穎因合作劇集《法證先鋒2》傳誹聞，二人一直沒有承認戀情。（圖片來源：《法證先鋒2》截圖）

一起看佘詩曼林峯重演《使徒行者》經典一幕！

兩人用廣東話重演呢一幕真係好經典！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_sheh、網民留言截圖、《我們的客棧》截圖、《覆雨翻雲》截圖、《歲月風雲》截圖、《花花世界花家姐》截圖、《使徒行者》截圖、TVB《江南京華夢》截圖

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