我們的客棧︱佘詩曼林峯時隔9年重演《使徒行者》 網民大讚演技超班！

近年長駐內地的藝人佘詩曼和林峯，近日在內地的綜藝節目《我們的客棧》，一起重演《使徒行者》經典一幕。雖然已經事隔9年，但網民都大讚佘詩曼彷如唔識老，反而林峯就中年感滿滿，不過網民大讚兩人演技超班，期待兩人再次合作。