我們的客棧︱佘詩曼林峯時隔9年重演《使徒行者》 網民大讚演技超班！
佘詩曼林峯時隔9年重演《使徒行者》
時隔9年，佘詩曼和林峯在內地新綜藝節目《我們的客棧中》一起用廣東話重演《使徒行者》的情節。兩人在節目中雙雙穿上黑色皮摟上陣，兩人非常入戲，佘詩曼更做到眼濕濕，演技十分搶眼。雖然時隔多年，但佘詩曼都一啲都冇變，同食咗防腐劑一樣，同當年爽朗可愛的釘姐一模一樣；相反林峯就多了一份中佬味，缺了當年嗰份爆Seed狠勁！
一起看佘詩曼林峯重演《使徒行者》經典一幕！
多次合作做情侶 被封為「最佳熒幕CP」
兩人重演完《使徒行者》經典一幕之後，都獲在場嘉賓大讚演技精湛，林峯謙虛解釋道：「主要我們兩個認識太多年，我們演過四次情侶，可能太熟了，私底下太熟了。」兩人曾合作過《歲月風雲》、《花花世界花家姐》、《覆雨翻雲》等，而拍攝《使徒行者》這部劇，更令二人在中港兩地爆紅，被封為「最佳熒幕CP」。
網民大讚佘詩曼演技好：「可唔可以返TVB拍使徒」
今次高水準重演當年經典一幕，網民們都紛紛大讚兩人演技精湛，令當年的回憶湧現，其中更有網民表示佘詩曼可否不要回TVB做新聞主播而重拍《使徒行者》：「釘姐深深入了我們的心裡了，沒人能代替」、「終於等到重演」、「唔知阿蛇把聲係咪到咗70歲都仲咁後生㗎呢」、「演技真的很犀利」等。
佘詩曼罕有提及逝去的戀情
此外，佘詩曼早前在內地節目《無限超越班》罕有談及過往的戀情。佘詩曼在節目中表示當年每次吵架都會影響自己工作情緒，所以最後選擇了工作，而拒絕了愛情：「遺憾的愛情肯定有的，本來演員開開心心的談戀愛是可以的，但有時候吵架會影響我的情緒，演員每天都是用情緒來工作，我試過一、兩次不開心的時候會很影響工作狀態，我不喜歡那種感覺，後來就拒絕了很多很多愛情。」
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兩人用廣東話重演呢一幕真係好經典！
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